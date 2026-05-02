Al cinema Astra il film giapponese di successo sull’arte del kabuki

Firenze – Film e cena giapponese al cinema Astra di piazza Beccaria. L’appuntamento è per martedì 5 maggio alle 20.30 con la proiezione di Kokuho. Il maestro di kabuki, prima del quale sarà possibile provare l’esperienza del Bento, la tipica cena giapponese “in scatola” da gustare prima dello spettacolo, come nei cinema e teatri in Giappone. Disponibile in versione vegetariana/vegana, di carne o accompagnato da una birra. L’evento è in collaborazione con “En cucina casalinga giapponese” di piazza Ghiberti che festeggia 8 anni.



Il film, successo giapponese con oltre 12 milioni di spettatori, racconta la storia di Kikuo, figlio di un gangster yakuza, che dopo la morte del padre abbandona la violenza e si dedica al teatro kabuki, diventando un raffinato interprete di ruoli femminili in contrapposizione con il filo del suo maestro.

Con una durata imponente di 174 minuti, il film si presenta come un grande affresco drammatico che non si limita a raccontare le storie personali dei protagonisti, ma abbraccia anche le profonde trasformazioni del Giappone nel dopoguerra, indagando temi come l’identità, la tradizione, il sacrificio e il delicato equilibrio tra eredità culturale e progresso moderno.