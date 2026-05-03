Colorando il buio, la mostra che illumina le tenebre dell’illegalità mafiosa

Firenze – Arriva a Firenze, lunedì prossimo 4 maggio, la tappa della mostra itinerante “Colorando il buio”, contro le mafie e la criminalità organizzata. La mostra si tratterrà nella città sfregiata duramente da una delle stragi mafiose più tristemente famose, quella dei Georgofili, fino al 10 del mese. I quadri che compongono il vernissage hanno una storia molto particolare: sono stati dipinti in un’estemporanea d’arte nella Tenuta di Suvignano, 700 ettari di campagna toscana strappati alla mafia dal giudice Giovanni Falcone. L’evento che ha dato vita ai quadri titolava EstemporArt, e si è tenuto nel maggio 2025. L’inaugurazione della mostra avverrà lunedì 4 maggio, presso la SRP GIARDINO DELLA MENTA, Via Villari n°12 (FI), nella struttura gestita dalla Cooperativa sociale G. Di Vittorio, convenzionata ASL Toscana Centro. Interverranno Tommaso Damianou, Welfare Community Manager Cooperativa Di Vittorio, Nicolas Pereira, Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, il presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, Maurizio Pascucci, che, oltre che responsabile nazionale per i beni confiscati della Fondazione, è esponente dell’associazione Fior di Corleone, e Susanna Enriquez, vicepresidente Ebenezer aps 2027.

Con l’occasione della mostra, che ha già percorso molti Comuni italiani, portando il suo messaggio, “colore per dissipare le tenebre dell’illegalità”, il responsabile nazionale dei beni confiscati della Fondazione Caponnetto Maurizio Pascucci, interviene su una questione già denunciata qualche anno fa dalla stessa Fondazione, che riguarda il bene confiscato sito in piazza della Signoria, 7.

Rivolgendosi al Comune di Firenze, Pascucci lancia una proposta per utilizzare il bene come luogo di memoria della Strage dei Georgofili. “In questi giorni – spiega Pascucci – un’indagine condotta da IRPET nel 2025 su circa 500 studenti delle quinte superiori toscane rivela una conoscenza diffusa del fenomeno mafioso, ma con importanti lacune a livello locale. Se molti ragazzi sanno chi sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, solo il 30% conosce la strage di via dei Georgofili e pochi sono consapevoli della presenza di beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana. Da anni abbiamo una residenza d’epoca confiscata in Piazza della Signoria 7 nel Palazzo Uguccioni . Anni fa fu assegnato al Corpo dei Vigili del Fuoco . E’ utilizzato come alloggio di servizio del Comandante Regionale . Uso lecito e previsto nell’ambito del Riutilizzo sociale. Però adesso necessita una variante all’Uso. La proposta è quella di utilizzare la Residenza d’Epoca come luogo di memoria della Strage dei Georgofili che dista solo 150 mt. I Vigili del Fuoco hanno molto materiale fotografico e video dell’epoca. Noi potremmo collaborare per la funzionalità dell’apertura al pubblico”.







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