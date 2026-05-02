Quando la politica sabota la scienza, sbarra la strada al progresso

Le grandi rivoluzioni tecnologiche non nascono nel vuoto. Non emergono per decreto politico, né dall’intuizione improvvisa di un singolo imprenditore, né dalla semplice concentrazione di capitali su un settore alla moda. Nascono da ecosistemi complessi di ricerca, sperimentazione, errore, finanziamento paziente e libertà intellettuale.

Per questo motivo le recenti mosse dell’amministrazione Trump contro le istituzioni scientifiche statunitensi rappresentano qualcosa di più grave di una disputa politica o burocratica: costituiscono un attacco diretto al meccanismo stesso che rende possibile il progresso tecnologico.

Il segnale più evidente è arrivato con il licenziamento in blocco dei 22 membri del National Science Board, l’organo consultivo che da decenni orienta la strategia della National Science Foundation, la principale istituzione federale americana per il finanziamento della ricerca di base. Una decisione senza precedenti, che spezza deliberatamente la continuità e l’indipendenza di un organismo progettato proprio per sottrarre la politica scientifica alle oscillazioni del potere esecutivo.

Per comprendere la gravità del gesto occorre ricordare cosa rappresenti la National Science Foundation e quale idea l’abbia generata.

Alla base della sua creazione vi fu la visione di Vannevar Bush, figura centrale nella costruzione della potenza scientifica americana del Novecento. Bush fu il principale coordinatore dello sforzo scientifico statunitense durante la Seconda guerra mondiale e uno degli artefici politico-istituzionali che resero possibile il Progetto Manhattan, contribuendo a integrare ricerca accademica, industria, apparato militare e governo federale in un sistema unitario di innovazione bellica. Come mostra chiaramente Dalla bomba di Hiroshima alle bombe di Kim Jong-un. La proliferazione nucleare: storia e problemi aperti scritto insieme a Roberto Fieschi (Thedotcompany, 2019), la figura di Vannevar Bush incarna la trasformazione dello scienziato moderno in attore strategico della potenza statale: non più semplice produttore di conoscenza, ma architetto istituzionale del rapporto tra ricerca, apparato militare e governo.

Bush non fu però soltanto un organizzatore: fu anche un innovatore di primo piano. Progettò il Differential Analyzer, uno dei primi grandi calcolatori analogici della storia, e concepì il Memex, macchina teorica per l’archiviazione associativa dell’informazione che anticipò concettualmente l’ipertesto e l’architettura cognitiva del web. La rilevanza di Bush nella storia della tecnologia va peraltro ben oltre la politica scientifica: come ricostruito in Computer. Storia dell’informatica da Babbage ai giorni nostri di Martin Campbell-Kelly, William F. Aspray, Nathan Ensmenger e Jeffrey R. Yost (Thedotcompany, 2022), Bush occupa una posizione centrale nell’evoluzione della computazione moderna.

Bush comprese una verità fondamentale: la superiorità tecnologica non nasce dall’investimento diretto nelle applicazioni, ma dal sostegno stabile alla ricerca di base.

Da questa intuizione nacque la National Science Foundation.

La storia gli ha dato poi ragione: con la NSF, gli Stati Uniti hanno contribuito in modo decisivo allo sviluppo di internet, dei semiconduttori, della genomica, della ricerca spaziale, delle biotecnologie, del supercalcolo e dell’intelligenza artificiale. Gran parte della prosperità tecnologica americana degli ultimi settant’anni deriva da investimenti pubblici in ricerca che, al momento del finanziamento, apparivano spesso astratti o privi di applicazioni immediate.

Indebolire questo ecosistema significa colpire la radice stessa dell’innovazione ed è precisamente ciò che sta facendo l’attuale amministrazione americana.

Il licenziamento del board della NSF non è però un episodio isolato, ma parte di una più ampia offensiva contro l’autonomia della scienza. L’amministrazione Trump ha progressivamente sostituito esperti indipendenti con figure politicamente allineate, privilegiato consiglieri provenienti dal settore tecnologico privato rispetto alla comunità accademica e mostrato crescente ostilità verso aree di ricerca considerate ideologicamente scomode.

Emblematico è il caso della salute pubblica: sotto la guida di Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni critiche verso i vaccini, il Dipartimento della Salute ha già rimosso membri di comitati consultivi impegnati nella definizione delle politiche vaccinali.

Il messaggio implicito è che la scienza è quindi tollerata solo quando conferma la linea ideologica del potere.

Come osservava Gilberto Corbellini in Scienza, quindi democrazia (Einaudi, 2011), la ricerca scientifica prospera soltanto entro istituzioni capaci di garantirne l’autonomia critica e la libertà dagli interessi ideologici contingenti. Quando questa autonomia viene erosa, la scienza perde progressivamente la propria capacità innovativa e correttiva.

Credere che si possa conservare il progresso tecnologico distruggendone i presupposti è un grave errore; la tecnologia infatti non è un comparto autonomo che si autoalimenta. È il prodotto finale di anni di ricerca spesso astratta, apparentemente improduttiva, talvolta incomprensibile agli stessi decisori politici che poi pretendono di orientarla.

Senza fisica teorica non avremmo semiconduttori.

Senza biologia molecolare non avremmo biotech.

Senza matematica pura non avremmo algoritmi avanzati.

Senza ricerca di base non avremmo alcuna delle tecnologie che oggi consideriamo inevitabili.

Una società che smette di investire nella conoscenza libera consuma quindi progressivamente il proprio capitale innovativo, vivendo per un certo tempo di rendita sulle scoperte del passato — fino a quando quella rendita si esaurirà.

Vi è però un ulteriore elemento che noi europei dovremmo iniziare a considerare con maggiore lucidità: l’abitudine che abbiamo di commentare ogni trasformazione della politica scientifica americana come se riguardasse automaticamente anche noi riflette una valutazione culturale e strategica sempre meno giustificata. L’atteggiamento assunto dall’attuale amministrazione statunitense verso noi alleati mostra infatti con crescente chiarezza che gli interessi americani non coincidono necessariamente con quelli dell’Occidente nel suo complesso. Se Washington sceglie di indebolire il proprio ecosistema scientifico per ragioni ideologiche o di breve periodo, l’Europa dovrebbe certamente osservarne con attenzione le conseguenze, ma anche interrogarsi su come costruire una propria autonomia strategica nella ricerca e nell’innovazione, invece di limitarsi a subire o imitare le oscillazioni della politica americana.

La lezione di Bush resta attuale anche per noi: non può esistere progresso tecnologico duraturo dove la ricerca scientifica viene subordinata all’ideologia o agli interessi particolari.

In foto Vannevar Bush