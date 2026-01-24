Aiuto alle donne sopravvissute alla violenza, per “Ritornare a Sé”

Prato – Con “Ritornare a Sé” l’associazione nazionale antiviolenza Senza Veli sulla lingua presenta a Prato il primo corso di gruppo gratuito dal titolo “Rinasco” dedicato alle donne sopravvissute alla violenza. Un vero e proprio percorso di aiuto che si attuerà in 5 appuntamenti, uno al mese, da febbraio a giugno, della durata di un’ora e mezzo circa, nella Saletta Formazione in via San Jacopo 34, presso la sede centrale della Pubblica Assistenza l’Avvenire di Prato. Gli incontri saranno tenuti da Monica Cozzolino Pranoterapeuta e Spiritual Coach e Silvia Micheli Spiritual Coach Sistemica, note ed apprezzate professioniste nel settore dei percorsi individuali basati sull’ascolto profondo, l’intuizione e la meditazione guidata. Nell’ottica degli organizzatori, c’è la volontà di offrire alle donne in stato di fragilità, un aiuto in più all’interno di spazi sicuri di gruppo, nei quali poter ricostruire l’identità personale, recuperare il senso di agency, sperimentare relazioni non violente, riavvicinarsi gradualmente al proprio sentire. Soprattutto se le donne hanno vissuto esperienze di violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica o assistita) riportando una profonda frattura nel senso di sé, nella percezione del proprio corpo, nelle emozioni e nella capacità di fidarsi. Il progetto risponde a questi bisogni offrendo un percorso esperienziale, non terapeutico, integrabile con i servizi già attivi nei Centri Antiviolenza, dedicato a tutte le donne purché maggiorenni anche seguite dal Centro Antiviolenza in fase di stabilizzazione (non in emergenza acuta).

La Presidente Pubblica Assistenza l’Avvenire di Prato, Elisabetta Cioni, spiega: “Il nostro Ente è per sua stessa costituzione vicino a tutte le iniziative che vanno nella direzione di aiuto alla comunità. Ospiteremo con piacere nella nostra sede in via San Jacopo questo corso gratuito e aperto al pubblico perché le donne che vi parteciperanno possano riuscire a riscoprire consapevolezza, benessere fisico e mentale “.

La Vicepresidente nazionale di Senza Veli sulla Lingua, Patrizia Scotto di Santolo, sottolinea: ” La nostra mission è aiutare le donne perché ritrovino, soprattutto se sopravvissute alla violenza, serenità e gioia di vivere. Per questo abbiamo promosso e condiviso quest’iniziativa di valore esperienziale insieme alla Pubblica Assistenza l’Avvenire e all’avvocata Edy Pacini, professionista da sempre al nostro fianco, per offrire alle donne un’opportunità di aiuto in più”.

Edy Pacini, professionista di riferimento dell’associazione, commenta: “Sono particolarmente contenta di questo corso offerto gratuitamente alle donne in uscita da situazioni difficili. Un aiuto importante offerto da professioniste esperte nel settore olistico e della meditazione”, mentre Monica Cozzolino, Pranoterapeuta e Spiritual Coach e Silvia Micheli, Spiritual Coach Sistemica, sottolineano: “Questo progetto nasce da una verità semplice e dolorosa: la donna, troppo spesso, non viene riconosciuta per il suo valore, per la sua profondità, per la sua forza. Ma ancora prima, molte volte, è la donna stessa a non riconoscersi. A non vedere la grande capacità che ha di rialzarsi. Di rinascere, anche dopo la sofferenza. Di trasformare il dolore in consapevolezza. La violenza lascia segni invisibili, che vanno oltre il corpo. Intacca l’identità, la fiducia, l’amore per sé. Eppure, dentro ogni donna, esiste una forza antica, silenziosa, potentissima: la capacità di rinascere. “RINASCO” nasce per questo”.

“Per aiutare ogni donna a riconoscersi. Per ricordarle che non è ciò che ha subito, ma ciò che sceglie di diventare. Rinascere significa guardare il passato con occhi nuovi. Non negarlo, ma trasformarlo. Significa credere che può essere diverso, che il futuro non è condannato da ciò che è stato. Ma questo è possibile solo quando una donna riconosce il valore e la forza che abitano dentro di lei. Quando smette di vedersi come vittima e inizia a vedersi come protagonista della propria vita. Siamo donne. E la nostra forza più grande è unirci, abbracciarci, sostenerci. È guardarci negli occhi e dire: “Io ce l’ho fatta. E se ce l’ho fatta io, puoi farcela anche tu” Questo progetto esiste perché io credo profondamente nella forza della donna. Nella sua capacità di rinascere da sé stessa. Di riscrivere la propria storia. Di tornare a vivere, con dignità, amore e consapevolezza. “RINASCO” non è solo un progetto. È un messaggio. È una promessa. È una possibilità. E oggi siamo qui per ricordarlo insieme. Quando una donna si riconosce, nessuna violenza può più definirla.“

Date degli incontri

•4 febbraio Io Esisto

•11 marzo Io Sento

•8 aprile Io Posso

•6 maggio Io Mi amo

•10 giugno Io Accolgo L’ Amore

Orario: 18:00 – 19:30

Per info:

+39 329 106 4076‬

In foto Silvia Micheli e Monica Cozzolino