A Bagno a Ripoli chiusura della campagna elettorale con Deidda, Montanari e Nencini

Firenze – Chiusura della campagna referendaria, martedì 17 marzo, a Bagno a

Ripoli. Organizza il Comitato La Società civile per il No, e il parterre è d’eccezione, con figure di spicco di questa campagna che spesso si è accesa su toni di forte contrapposizione politica, al di là del merito del disegno di legge costituzionale. I relatori saranno Beniamino Deidda, già Procuratore generale della Corte d’Appello, il Rettore della Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari, il magistrato Alessandro Nencini, già Presidente della Corte d’Appello. L’incontro si terrà alle 21, presso il Crc Antella in via di Pulicciano,53. A chiusura della serata è previsto un brindisi che coinvolgerà i partecipanti.