Condannare la guerra? Meloni non decide e attacca i magistrati

Giorgia Meloni continua a non condividere e non condannare. La guerra scatenata in Iran da Benjamin Netanyahu e Donald Trump, che sta incendiando il Medio Oriente e piegando l’economia di mezzo mondo, quella guerra che, insieme all’ayatollah Khamenei ha ucciso già 2mila persone, continua a tenere in bilico la nostra presidente del Consiglio. Lei non condivide e non condanna. Andando a riferire in Parlamento, ha rilanciato questa posizione, l’ha rivendicata con forza come scelta politica di realismo contro le ideologie e ha aggiunto lo stigma di ‘provinciale’ a chi le contesta incertezze: “Poco importa che a ogni tornante difficile debba sentirmi ripetere che il nostro governo dovrebbe scegliere da che parte stare tra uno e l’altro, non condivido questa visione provinciale della politica europea e internazionale e ancora meno condivido l’idea che ci sia sempre qualcun altro da cui prendere esempio. Noi ci schieriamo sempre e solo con un unico interesse, quello dell’Italia. Una grande nazione che ha le radici nel Mediterraneo, la testa in Europa e il cuore con l’Occidente”.

E però non è stato facile mantenere questa linea di orgoglio patrio, in splendida astensione dalle scelte. Meloni è riuscita a navigare nel suo limbo, concedendo e omettendo. La maratona parlamentare di ben 12 ore è iniziata al Senato dove ammette subito “la evidente crisi del diritto internazionale”, ma la annacqua, facendola risalire nel tempo, non al 28 febbraio 2026, giorno dell’attacco all’Iran, ma al 24 febbraio 2022, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e poi al 7 ottobre 2023, con la barbarie di Hamas in Israele. La premier richiama anche una buona causa per quanto succede oggi: “Spero sia chiaro a tutti che non possiamo permetterci un regime degli Ayatollah in possesso dell’arma nucleare”. Insomma, allargare il contesto storico e geopolitico aiuta la presidente a ‘non condannare’ nettamente i due aggressori, ma neanche ce la fa a ‘condividerli’: “E’ in questo contesto di crisi attuale del sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi fuori del diritto internazionale che dobbiamo collocare anche l’intervento americano e israeliano contro il regime iraniano”. E’ il passaggio in cui si è avvicinata più possibile a ‘condannare’, ma non ce l’ha fatta fino in fondo. Donald Trump non è mai stato nominato in tutta la giornata, solo evocato.

Tuttavia Meloni comincia la sua relazione in Senato da statista, toni alti, preoccupati, presenza costante in Aula, niente risatine, niente faccette, una postura istituzionale che culmina con la richiesta alle opposizioni di collaborare insieme, richiamando in questo una tradizione italiana, in cui nei momenti cruciali ci si unisce: “Mi auguro sinceramente che la crisi del Golfo Persico possa essere affrontata anche con uno spirito costruttivo e di coesione, sottraendo la discussione a una polarizzazione politica che, banalizzando, non aiuta nessuno a ragionare con profondità”. E offre un tavolo aperto a Palazzo Chigi per chiunque voglia confrontarsi col governo. Ma poi va tutto in malora, lo scontro, soprattutto con i 5Stelle, si fa violento e 10 ore dopo, alla Camera, Meloni conclude sulle barricate: “Sono contenta di essere diversa da voi”.

In realtà la presidente, nella sua versione più istituzionale, ha tracciato alcuni importanti punti fermi, a partire dal ‘noi non siamo in guerra e mai ci saremo’, per arrivare all’impegno ad avviare una de-escalation in raccordo con gli altri paesi europei, soprattutto Francia, Germania e Gran Bretagna, nella formula E4 voluta e spinta da Meloni stessa. Questo raccordo, richiamato più volte, può suonare come tentativo di smarcarsi dal Trump guerrafondaio fuori controllo, indigesto perfino agli amici sovranisti italiani, ma soprattutto è necessario per arginare insieme agli europei le gravi conseguenze economiche di una guerra che ha il suo epicentro ormai sullo Stretto di Hormuz, snodo strategico del traffico energetico mondiale ora bloccato, con le conseguenze dell’impennata dei prezzi del petrolio oltre i 100 dollari al barile. Su questo l’Italia è molto vulnerabile e più esposta di altri paesi, ma Meloni ha voluto in qualche modo tranquillizzare, rivendicando “una strategia energetica di stoccaggi e diversificazione, legata sia ai fornitori che alle fonti, con un costante sviluppo delle rinnovabili, ma anche guardando al nucleare di nuova generazione”.

La guerra energetica può far gioco a Giorgia Meloni per rilanciare in Europa la sua proposta di sospendere l’applicazione dell’Ets (Emissions Trading System), il meccanismo che punta a ridurre l’impatto ambientale delle politiche industriali e che l’Italia patisce molto sul costo delle bollette. Inoltre, sempre per arginare il temutissimo aumento fuori controllo dei prezzi dei carburanti, la premier si è lanciata in due promesse che potrebbero essere la base di una intesa con le opposizioni: “Faremo tutto quello che possiamo per impedire che si speculi sulla crisi, compreso, se necessario, recuperare i proventi della speculazione con una maggiore tassazione delle aziende che ne fossero responsabili”. Ha poi aperto alla possibilità, suggeritale dalla segretaria del Pd Elly Schlein, di attivare il meccanismo delle ‘accise mobili’, “nel caso i prezzi aumentassero in modo stabile”. Ma non ci credono dai banchi della sinistra, che accusa il governo di non avere neanche trattato l’argomento in Consiglio dei ministri.

Si sono sentite altre parole ecumeniche da Meloni, come “la ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab, nel Sud dell’Iran” e il richiamo a Netanyahu, “al quale ho ribadito la condanna per le vittime civili in Libano, tra le quali il sacerdote Pierre Rai”, ricordando infine i mille soldati italiani della missione UNIFIL a Beirut, anche loro sotto le bombe di Israele. C’è poi il problema delle basi militari su cui le opposizioni chiedono chiarezza di intenti. Ancora una volta Meloni fa riferimento ai partner europei perché “tutti si stanno attenendo a quello che prevedono i loro accordi in questa materia. Anche il governo spagnolo, di cui tanto si parla, ha detto che ‘esiste un accordo bilaterale tra Spagna e Stati Uniti e, al di fuori di quell’accordo, non ci sarà alcun utilizzo delle basi spagnole”. E l’Italia farà lo stesso, aggiunge la presidente del Consiglio, ma previa consultazione delle Camere. Una bella dichiarazione ma sappiamo quanto poco conti il Parlamento, vista la schiacciante e fedelissima maggioranza di cui dispone il Governo.

I toni pacati di Meloni, compreso un amaro “purtroppo viviamo in un mondo che ci costringe a scegliere fra cattive opzioni”, sono stati apprezzati da molti senatori anche dell’opposizione, ma come mero garbo istituzionale. Il più autorevole è stato l’intervento del senatore a vita ed ex presidente del Consiglio Mario Monti che, dopo i riconoscimenti di rito, ha sferrato con eleganza i colpi più duri, accusando Meloni di essere “divisiva” e appesantita da “due tare, la vicinanza ai sovranisti di Ungheria e di Slovacchia in Europa e quella al super sovranista d’oltre Atlantico”. Le ha poi contestato la presenza dell’Italia al trumpiano “trono” del ‘Board of Peace’.

Con gli interventi dell’opposizione si chiude subito l’ipotesi della pax meloniana, annusata come farlocca, improvvisa e tardiva. Questo è Beppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd: il tavolo “doveva farlo prima, non dopo aver deciso tutto, non solo per il dessert. E poi è vincolata, il suo distinguo da Trump si limita al non citarlo per nome”. E la segretaria Elly Schlein: “In due ore ha aperto e chiuso il dialogo. Metta via la clava, presidente Meloni, l’Italia non merita la lotta nel fango”. Ancora più duri e irremovibili i parlamentari 5 Stelle e Verdi-Sinistra. Tutti chiedono una ineludibile premessa ad ogni ipotesi di dialogo: la condanna netta dell’amico Donald, citandolo esplicitamente, nome e cognome.

E’ troppo per Meloni, non ce la può fare ad ascoltare oltre attacchi ad alzo zero e allora molla l’aplomb istituzionale e scatena la comiziante che è in lei. E, nella replica alla Camera, risponde senza sconti per nessuno, denuncia “lo strabismo” della sinistra, che plaude alle bombe americane quando liberano l’Europa dal nazifascismo, ma non a quelle contro la dittatura iraniana: “Non credo che il tema del diritto internazionale si possa risolvere stabilendo che un attacco unilaterale, la rimozione di un dittatore, fanno bene quando a capo degli Stati Uniti c’è un governo democratico e non vanno più bene quando a capo degli Stati Uniti c’è un governo repubblicano”.

Nella foga accusatoria la presidente del Consiglio non ha dimenticato i magistrati, considerato che il referendum sulla giustizia incombe. Quei magistrati colpevoli di non consentire il trattenimento o rimpatrio di migranti irregolari “condannati per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo, e – è molto desolante doverlo raccontare – violenza sessuale su minore, decisioni che non trovano giustificazione nella normativa italiana, nella normativa europea e neppure nel buonsenso”.

La giornata finisce dunque con il solito copione di scontro frontale fra governo e opposizioni e con le solite divisioni nel centrosinistra che presenta ben quattro risoluzioni a fronte dell’unica del centrodestra che ovviamente è quella che viene approvata. Il tavolo della concordia viene però rilanciato il giorno dopo da Giorgia Meloni che reitera il suo invito, telefonando a tutti i leader dell’opposizione. Solo Calenda si dice disponibile, gli altri declinano e la premier passa dal tavolo ad offrire comunque una comunicazione sempre aperta, anche per telefono, con chi desiderasse confrontarsi.

Poche ore dopo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale un Consiglio Supremo di Difesa straordinario, con Meloni e cinque ministri, oltre ai vertici delle Forze Armate. Il comunicato finale ribadisce quanto detto in Parlamento dalla premier, in primis che “l’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra, è impegnata a ricercare e sostenere ogni sforzo che riporti in primo piano la via negoziale e diplomatica”. In più si “sottolinea come l’estensione del conflitto ad opera dell’Iran rischia anche di aprire spazi a forme di guerra ibrida e a gravissime iniziative di organizzazioni terroristiche”. Mattarella chiude dopo quasi tre ore il Consiglio, ottenendo di rappresentare, come aveva voluto fortemente, la massima unità istituzionale sulla crisi che infiamma il Medio Oriente.

Intanto, il fronte della guerra infuria ma le bombe più pericolose al momento sono quelle economiche che piovono sullo Stretto di Hormuz. Donald Trump minaccia battaglie navali e dice sì al petrolio russo rimuovendo le sanzioni, senza avvertire l’Europa, che la prende molto male e apre un nuovo fronte di guerra con l’alleato americano. E Putin si rimette in gioco, unico vincitore al momento della guerra all’Iran.

Quando finirà tutto questo? “Quando lo vorrò io, quando me lo sentirò a pelle”, sono le incredibili risposte dello sceriffo di Washington.