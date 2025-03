Women Power: l’universo femminile nelle immagini di grandi fotografi

Il Museo Villa Bassi Rathgeb ad Abano Terme in provincia di Padova esplora il ruolo femminile e le sue trasformazioni nel tempo attraverso le riprese fotografiche dell’agenzia MAGNUM, una delle più importanti agenzie fotografiche del mondo, fondata nel 1947.

Fino al 21 settembre 2025, è visibile la mostra “Women Power. L’universo femminile nelle fotografie dell’agenzia Magnum dal dopoguerra a oggi”, a cura di Walter Guadagnini e Monica Poggi.

La Magnum Photos che riunisce tra i migliori fotografi del mondo, presenta le immagini iconiche di donne e della loro condizione in una società continuamente in evoluzione. In settant’anni la situazione femminile è molto cambiata. La donna diventa sempre più consapevole della sua posizione nella collettività e anche protagonista attiva nel mondo della fotografia, da sempre dominata dagli uomini. Questa professione le ha permesso di proporre la sua visione e di non essere solamente un semplice modello o soggetto al desiderio degli uomini. Infatti in “Women Power” sono evidenziate sia l’attività di fotografa che mostra la realtà sia i ritratti di donna dai quali emergono personaggi di grande valore, testimonianze importanti per comprendere i cambiamenti della storia.

Walter Guadagnini, curatore della mostra afferma: “La Nuova Donna si personifica nella donna fotografa. Questo mestiere in pieno sviluppo le promette una vita indipendente, in relazione alle arti, alla moda, al teatro, agli sport, al giornalismo, alla politica ecc. È per lei l’occasione di fare degli incontri interessanti frequentando un certo ambiente sociale”.

Anche se diverse tra loro le fotografie sono legate dalle emozioni che suscitano o dalla cruda realtà mostrata. Nonostante il nucleo più importante sia composto da scatti di donne, nella mostra sono inclusi anche foto di celebri fotografi come Robert Capa, Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Rafal Milach, Paolo Pellegrin e Ferdinando Scianna, che hanno raccontato la condizione femminile, facendo emergere un confronto fra stili e scelte tematiche, tra varie generazioni, in uno scambio di visioni mai convenzionale.

Il percorso espositivo di “Women Power” offre uno sguardo contemporaneo e internazionale sul tema femminile ed è articolato in sei sezioni tematiche. Partendo dal contesto familiare, dalla collocazione delle donne che era all’interno della famiglia, alle prime rivendicazioni femministe negli anni Sessanta, fino a una sempre maggiore libertà di scelta. Le storie raccontate in questa sala mostrano punti di vista diversi attorno al tema della famiglia e la complessità delle relazioni umane, scardinando definizioni stereotipate.

La crescita, nella fase di transizione dall’infanzia alla maturità, per arrivare alla definizione dell’identità, i miti della bellezza e della fama, come i servizi dedicati a Marilyn Monroe, negli anni Cinquanta e Sessanta, le battaglie politiche e la guerra, come le combattenti delle FARC in Colombia, o ancora tanto attuale, la realtà della guerra e delle sue conseguenze anche sulla popolazione civile nella sua complessità. Qui sono presenti foto delle manifestazioni messe in atto da artisti e cittadini ostili alle scelte del governo russo, ma anche la povertà estrema nella quale il conflitto ucraino ha fatto cadere tutta la Russia e la disperazione delle famiglie che hanno avuto delle perdite in battaglia.

Tanti altri sono gli spunti di riflessione offerti da “Women power”, dal corpo femminile alla sua rappresentazione, all’evoluzione professionale. Dai momenti privati, di intimità, all’impegno pubblico e politico, con la lotta verso l’emancipazione, fino alle conquiste ottenute.

Ogni tematica è affrontata attraverso la visione di grandi autrici di fama internazionale di Magnum Photos, tra cui Inge Morath, Eve Arnold, Olivia Arthur, Myriam Boulos, Bieke Depoorter, Nanna Heitmann, Susan Meiselas, Lúa Ribeira, Alessandra Sanguinetti, Marilyn Silverstone e Newsha Tavakolian.

In questa occasione è stato realizzato un catalogo, edito da Dario Cimorelli Editore, completo di approfondimento critico sulle immagini esposte, attraverso testi curati da Walter Guadagnini e Monica Poggi.

La mostra è prodotta da CAMERA Centro Italiano per la Fotografia in collaborazione con Magnum Photos e promossa da Comune di Abano Terme – Museo Villa Bassi Rathgeb in collaborazione con CoopCulture.

