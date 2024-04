Wish Parade, un fiume di colori e musica a Firenze

Firenze – Un serpentone colorato, 3500 persone secondo gli organizzatori, si è snodato ieri partendo da via Forlanini per arrivare alle Cascine, cantando e ballando, per protestare contro il primo provvedimento del governo Meloni, il decreto anti rave. “La portata di quel provvedimento lo ha reso simbolico dell’,approccio del governo alla libertà di pensiero, espressione, opinione”, dicono alcune ragazze che si tengono per mano.

Nel corteo, fantasia e protesta si danno la mano. 14 carri colorati, sono il simbolo della necessità di “riprenderci lo spazio e il tempo per riprogettare il futuro”. La street parade di definisce “antifascista, antirazzista, transfemminista e anticolonialista” e ha un “significato di presenza per una città sempre più ostile si duoi abitanti”. La street parade aveva suscitato la riprovazione della candidata al consiglio comunale di FdI , Sheila Papucci, che aveva parlato “di degrado e disagio” per quella che non era “una manifestazione artistica ma un rave itinerante”. D’altro canto, la protesta era contro il decreto anti rave del 2022.

foto: Luca Grillandini