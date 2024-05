La scomparsa di Luigi Bardelli: fondò una delle prime televisioni libere

PIstoia – Lutto nel mondo del giornalismo e dell’associazionismo del terzo settore. E’ morto a Pistoia Luigi Bardelli, fondatore e direttore di Tvl Pistoia e presidente nazionale di Corallo, associazione che riunisce le emittenti radiotelevisive cattoliche e che aderisce a Aeranti-Corallo di cui Bardelli è stato finora membro del comitato esecutivo.

Nato a Pistoia nel 1936, laureato in pedagogia, negli anni della giovinezza Bardelli si caratterizza per il suo impegno educativo nelle file della Gioventù Cattolica diocesana di cui divenne presidente. A metà degli anni ’70 fonda e dirige Tv Libera Pistoia, una delle prime tv libere d’Italia cresciuta nel tempo contribuendo a consolidare il pluralismo e a dare voce agli ultimi e ai territori, nonché ad arricchire il panorama informativo della sua città e dell’intera Toscana.



Nell’esprimere il suo profondo cordoglio l ’assessore regionale ai sistemi informativi, enti locali, sicurezza e legalità Stefano Ciuoffo ha ricordato Bardelli “come un uomo giusto, ispirato da una profonda fede cristiana, che lo ha accompagnato per tutta la vita e in tutte le sue azioni. Una fede, ricorda l’assessore, che lo aveva portato a dedicarsi attivamente a favore delle persone svantaggiate e che conviveva con lo spirito pionieristico ed innovatore”.

Da parte sua il presidente della Regione Eugenio Giani ha ricordato Bardelli come una “colonna della comunità pistoiese e toscana, uomo guidato da una profonda fede cristiana che ha permeato ogni suo azione, incarnando i valori di pace e solidarietà”. Un impegno, il suo, dice ancora il presidente, “che non si è limitato alla sfera della comunicazione ma che ha contribuito concretamente a creare strutture all’avanguardia per l’assistenza e la riabilitazione di centinaia di persone disabili”.