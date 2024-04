Momento felice per il Made in Italy e l’AI può renderlo più forte e sostenibile

Sarà l’Intelligenza artificiale a democratizzare il Made in Italy rendendolo accessibile a molte più persone di quanto accada adesso. Non solo ai più ricchi clienti esteri, ma anche alla portata dei connazionali finora considerati deboli nel gioco dell’acquisto . Consentendo così ai consumi interni eternamente al palo di crescere, compensando i rischi di un’economia sbilanciata sull’export che risente sempre delle vicende geopolitiche del momento, figuriamoci adesso. E comunque, pur nell’attuale incertezza dilagante, i venti di guerra, il nuovo allarme di economia in discesa dopo l’exploit post pandemia, sono, a sorpresa, proprio i prodotti del Made in Italy ad avere più chance di successo. Considerando, oltretutto, che il saper fare italiano abbraccia molte diverse realtà oltre alla sola moda, nonostante sia quella più immediatamente percepita appena si accenna all’argomento che invece comprende tutta un’ampia e diversa serie di attraenti manufatti in quasi ogni campo del vivere.

Tutti questi temi hanno animato, tra gli altri, l’iniziativa con cui il “Dottorato nazionale per la ricerca sul Design del Made in Italy”, che coinvolge 17 università italiane per un totale di 74 dottorandi in due anni, ha celebrato lo scorso lunedì 15 aprile la Giornata nazionale del Made in Italy, insieme a altre 400 iniziative lungo tutta la penisola. Scegliendo, come sede dell’incontro intitolato “Made in Italy nel XXI secolo: le sfide globali”,Palazzo Strozzi a Firenze, in quanto uno dei principali simboli del Rinascimento con cui il Dottorato rivendica di avere in comune la vocazione multiculturale, dal momento che spazia tra le tante discipline del sapere fare nostrano: dalle materie tecnologiche a quelle scientifiche, economiche, umanistiche, agrarie, di design e via dicendo.

Hanno partecipato 40 dottorandi da tutto il paese. Salutati da Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux che insieme al Dottorato aveva organizzato la giornata, dall’assessore all’Università e la Ricerca del Comune, Elisabetta Meucci, testimone dell’interesse della città all’iniziativa, e da Alessandra Cirafici, dell’Università della Campania, coordinatrice del Dottorato di interesse nazionale in Design per il Made in Italy. Dato emergente, “la multiculturalità che distingue il Made in Italy – secondo il sociologo Francesco Morace fondatore a Milano del Future Concept Lab e ideatore del Festival della Crescita – che era anche la caratteristica saliente del Rinascimento”. Morace è uno dei due esperti esterni invitati dal Dottorato alla giornata, insieme al filosofo Alfonso Musci dell’Università di Pisa. Il primo parla de “Il potenziale del Made in Italy nella società gassosa”, Musci vola alto con un ponderoso intervento filosofico sulla prospettiva, intitolato “ L’Umanesimo e il rigoglio delle immagini”.

Concentrati, i dottorandi, tra l’altro, su tutti gli aspetti della questione ambientale che va dai materiali scelti allo smaltimento degli scarti, e dunque la necessità di un sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti organizzato non più sul principio lineare ma su quello circolare del riuso giudicato fondamentale per un paese manifatturiero e creativo che non ha materie prime e che deve puntare sulle cosiddette materie prime seconde, ovvero ottenute attraverso il riciclo o il riuso dei materiali usati, per cui niente deve andare perduto, oltretutto andando a inquinare.

Ma robotica e AI in rapporto al Made in Italy sono al centro dell’attenzione, anche in considerazione della necessità urgente di accelerare il trasferimento tecnologico dalla ricerca alle realtà concrete nell’avvicinarsi dell’anno fatidico, il 2030, che la Comunità europea fissa come scadenza per istituire il passaporto digitale delle imprese. Come ricordano sia Morace che Elisabetta Cianfanelli, docente di design industriale al dipartimento di Architettura nell’Università di Firenze e responsabile del design industriale per il dottorato nazionale sul Made in Italy. Premettendo che “l’Ai non combatte contro gli oggetti creativi del Made in Italy ma ne amplia le possibilità e deve essere usata come uno strumento che ne fa circolare il valore e ne diffonde i contenuti”. Compito dei dottorandi lavorare su questo tema “perché noi abbiamo il Made in Italy ma nel mondo web come in quello dell’AI non siamo così bravi come gli americani e dunque dobbiamo sviluppare le competenze” .

Sintetizzando e riassumendo una delle parti salienti della riflessione dei dottorandi a Palazzo Strozzi, Cianfanelli che se ne fa portavoce e spiega: “AI e robotica possono ridisegnare le aree aree del valore, riportando la produzione delocalizzata sul nostro territorio in capannoni robotizzati, sui quali appunto alcuni dottorandi stanno studiando, dove le macchine facciano tutto il lavoro ripetitivo. Consentendo così di abbassare il costo del lavoro e di conseguenza anche del prodotto finale che diventerebbe più vastamente accessibile non solo ai mercati internazionali ricchi ma anche a quelli destinati a un pubblico più largo, compreso quello locale”. Oltretutto, continua, l’AI può permettere una “sostenibilità economica e sociale del Made in Italy difficilmente riscontrabile nelle delocalizzazioni in paesi a basso costo lavoro, attraverso il rispetto di regole ambientali e diritti del lavoro”.

Per di più, invece di piangere, dovremmo rallegrarci. È questo, a sorpresa e nonostante guerre, scarsità e lentezza di consegna di materie prime, inflazione, incertezza, paura, il momento più felice per il Made in Italy. Perlomeno secondo Morace che ha trasformato, adattandola all’ultima contemporaneità, la definizione di società liquida, inventata da Zygmunt Bauman alla fine degli anni ‘90, in quella di società gassosa. Non più neanche liquida ma ancor più indefinita. “Viviamo in una società gassosa – spiega il sociologo – nel senso dell’espansione continua, vasta e mobile di tendenze volatili e anche contrastanti. In un mondo in cui, a partire dai social, ognuno, non importa chi, può esprimere la propria opinione e tante opinioni producono la confusione di diverse visioni. Il Made in Italy ha però un grosso ed esclusivo vantaggio in quest’epoca: di poter mettere d’accordo le infinite tendenze difformi, contenendole un po’ tutte tramite la sua svariata capacità di produrre il bello negli oggetti della vita di tutti, di ogni generazione, in qualsiasi campo: dal design alla moda, alla gastronomia al vino, all’arredamento, a tutto ciò che quotidianamente ci troviamo intorno”.

Allora siamo a posto, nati per il successo. “Manca un tassello cui dobbiamo lavorare – avverte Morace – Facciamo l’esempio, il lusso francese è accessibile solo alle grandi ricchezze, quello italiano alla portata delle classi medie del mondo. Ma noi non lo sappiamo comunicare mentre, come il gas si espande dappertutto, dobbiamo portare il nostro patrimonio nella dimensione globale. I francesi sono bravi a comunicare il lusso, gli americani il tecnologico. Mentre di fatto noi siamo avvantaggiati da un’eccellenza che non si limita a un settore ma costituisce un intero sistema che coniuga la bellezza con la vita quotidiana, estensibile a tutti e non a una sola classe sociale. Dobbiamo capire che si tratta di un sistema complessivo, che deve funzionare tutto insieme e comunicare non un singolo prodotto ma l’intero sistema dell’Italian Way of Life. Nell’incertezza gassosa vinciamo ma solo se siamo bravi a far circolare contenuti interessanti espandendoli come la materia gassosa”.