Viva Vittoria: una piazza coperta di piastrelle colorate contro la violenza

Pistoia – Un nuovo percorso in città: si chiama Viva Vittoria, e il 16 marzo 2025 tingerà di solidarietà policroma la piazza del Duomo pistoiese. L’iniziativa è stata presentata il 19 marzo alla Sala Maggiore del Comune di Pistoia dalla Vice Sindaco e Presidente SdS Anna Maria Celesti che ha ringraziato le due associazioni locali Anteas e C&TL Caript, offertesi per essere punti di riferimento e di coordinamento di questo nuovo percorso in città

Viva Vittoria è l’opera relazionale condivisa che sta facendo il giro di molte città italiane, allo scopo di sensibilizzare contro la violenza, e anche raccogliere fondi per le donne in difficoltà. Donne – ma anche uomini – che si attivano per condividere il loro netto “no” alla violenza, e sostenere donne e minori che di questa sono ancora succubi, stanno generando un fenomeno che ha dell’incredibile, se pensiamo che coinvolge le persone invitandole a realizzare delle piastrelle di lana, a maglia o uncinetto, con le quali tappezzare spazi pubblici dove richiamano l’attenzione sul tema: una cosa apparentemente banale, che ha invece dimostrato un potere di coinvolgimento impressionante.

Cristina Begni, ideatrice del progetto e Presidente di Viva Vittoria OdV, ha sottolineato come l’attività sia capace di provocare una contaminazione positiva fra le persone, che si incontrano non solo per “sferruzzare” un quadrato e magari scambiare due parole e diventare amiche, bensì sono coinvolte in un progetto più ampio, di alto valore sociale: basta pensare che chiunque – donne e uomini di tutte le età – non solo può, ma è caldamente invitato a partecipare.

Altrove, è già stato occasione di conforto per persone sole, che si sono sentite piacevolmente utili avendo prodotto anche solo un quadrato: ma hanno partecipato a un’idea condivisa. Sollecitando, poi, il dono della materia prima lo fa indicando anche il possibile recupero di filati inutilizzati che si hanno in casa.

Ogni quadrato misura 50x50cm e porta la “firma d’autore”, un segno identificativo che ciascuno sceglie a piacere e che permetterà di riconoscere il proprio una volta legato col filo rosso agli altri. L’effetto generato dalle prime manifestazioni di Viva Vittoria ha destato così tanta attenzione da essere già replicato in due città tedesche, oltre che in molte altre in Italia: è approdato anche a Pistoia dove, al momento, si lavora per i quadrati che il 16 marzo 2025 tappezzeranno con l’allegria dei colori di Viva Vittoria la nostra piazza del Duomo. Un gesto di condivisione e di solidarietà, che poi tramite AiutoDonna prenderà la forma di sostegno concreto, dove più ce ne sarà bisogno.

Chi volesse donare lana o partecipare attivamente alla realizzazione dei riquadri può rivolgersi a Rossella 339 5495 109 a Sonia 335 1334 036, oppure scrivere a pistoia@vivavittoria.com