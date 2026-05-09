Università di Firenze, l’antica vocazione internazionale ponte per il Mondo

Firenze – Giovedì prossimo, 14 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, il Campus di Novoli ospita l’evento “Dall’Ateneo al mondo: iniziative di internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo di Unifi”. L’iniziativa offrirà una panoramica completa sull’impegno sviluppato dall’Ateneo fiorentino all’interno di una giornata densa di confronti tra istituzioni, esperti di politiche europee e rappresentanti del mondo delle ONG (dalle ore 14, Edificio D4, via delle Pandette, 35 Firenze).

Nell’atrio dell’edificio una Poster Session offrirà un’occasione unica per scoprire la dimensione internazionale e i progetti di cooperazione curati dall’Ateneo e dai suoi Dipartimenti. “Sono quasi 6000 gli studenti internazionali iscritti all’Ateneo – illustra la rettrice Alessandra Petrucci – mentre si contano circa 700 accordi Erasmus+ con istituzioni europee per la mobilità studentesca e oltre 450accordi di collaborazione culturale e scientifica. A riprova di un’apertura al mondo che da sempre caratterizza le missioni istituzionali dell’Università di Firenze”.

Fra le iniziative internazionali, oltre alle opportunità di mobilità extraeuropea, figurano i progetti Unicore (University Corridors for Refugees) e SAR (Scholar at Risk), che rispettivamente mirano a costituire corridoi universitari per rifugiati e a proteggere la libertà accademica di studiosi a rischio.

“Unifi – sottolinea la delegata Unifi ai rapporti internazionali Giorgia Giovannetti – è uno degli Atenei fondatori dell’Università Europea per il benessere (EUniWell – European University for Well Being), rete di 12 atenei europei che promuove ricerca, innovazione e sviluppo sui temi del benessere, declinati anche nel campo della salute e del cambiamento climatico. E l’Ateneo è parte attiva della Fondazione IHEA (Italian Higher Education with Africa) per promuovere un approccio collaborativo all’istruzione superiore in tutto il continente africano”.

“Questo evento – commenta la delegata Unifi per la cooperazione allo sviluppo Elena Bresci – costituisce un’importante piattaforma programmatica che ribadisce il ruolo dell’Università di Firenze come attore sociale globale, capace di coniugare l’alta formazione con l’impatto locale nei paesi partner, promuovendo una cultura della solidarietà e dell’integrazione accademica nell’ambito della cooperazione internazionale.”

Nell’ambito dell’incontro troverà spazio l’esperienza delle tre Cattedre Unesco dell’Ateneo, laboratorio di idee e di ricerca per la cooperazione internazionale, dedicate a Sviluppo Umano e Cultura di Pace, Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico e ad Agricultural Heritage Landscapes.

I lavori della sessione plenaria si terranno nell’Aula 0.02 con i saluti istituzionali della rettrice Alessandra Petrucci e online di Robert Burmanjer di Tour4Eu (Tuscan Organisation of Universities and Research for Europe), seguiti da quelli di rappresentanti della Regione Toscana e del Comune di Firenze.

Il pomeriggio sarà animato da due tavole rotonde tematiche.

Alle 15 Internazionalizzazione@Unifi, moderata dalla delegata ai rapporti internazionali Giorgia Giovannetti, analizzerà le politiche nazionali del MUR, l’importanza delle Alleanze Universitarie Europee e il ruolo strategico della Regione Toscana e di Tour4Eu nel rafforzare la ricerca internazionale. Intervengono Lavinia Monti (Dirigente MUR), Alessandra Fiorio Pla (UNITA-Universitas Montium), Simona Costa (Tour4EU), Filippo Giabbani (Dirigente Regione Toscana).

Alle 16,30 la sessione Cooperazione@Unifi, moderata dalla delegata per la cooperazione allo sviluppo Elena Bresci, sposterà il dibattito sulle sfide della cooperazione fra ambito locale e globale. Parteciperanno Elisa Masi (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – Firenze), Guido Zolezzi (Coordinatore Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo, Università di Trento), Raffaella Milano (Save the Children), Lorenzo Paoli (Area MEAL Oxfam – Oxford Committee for Famine Relief), Laura Vigoriti (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus).

Foto: uff.st.