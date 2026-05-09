La scomparsa di Paolo Masi, artista on the road

Firenze – Alto, asciutto e dall’aspetto piacevole, non era difficile notare la sua figura. Gli occhi color azzurro lago non rifletteranno più il suo desiderio di conoscenza, la sua curiosità. Paolo Masi non racconterà più le sue storie divertenti ma quello che ci mancherà tanto saranno le tracce della sua arte, legate a una continua e ininterrotta sperimentazione.

Nella sua lunga ricerca artistica si è imposto a livello nazionale e internazionale per un linguaggio originale trasformando materiali come cartone, plexiglas, specchi, tele grezze cucite e fili che trattava con varie tecniche pittoriche e non, per restituire articolate e complesse opere d’arte.

Paolo Masi ci ha lascito mercoledì 6 maggio, qualche giorno prima dei suoi 93 anni. Ai suoi amici, colleghi, galleristi, collezionisti e storici d’arte, con cui ha condiviso un lungo percorso di vita resta un ricordo meraviglioso della sua vicenda terrena.

Fiorentino, già da giovane partecipa alle nuove tendenze post-informali, lontano dal formalismo e dall’accademismo. A Firenze però si sente in gabbia, va a Milano, conosce una realtà diversa, meno provinciale. Frequenta il bar Giamaica a Brera. Qui si ritrova e parla con altri artisti, si interessa sempre più all’arte astratta. Per la sua formazione sono fondamentali Fontana, ma anche Bonalumi e Castellani.

Ma la precarietà del vivere quotidiano non funziona per molto tempo. Lo salvano le donne, affascinate dal mito dell’artista povero. Milano resta comunque un importante punto di riferimento. Al suo ritorno a Firenze si avvicina agli astrattisti come Berti, Nativi, Brunetti e gli altri.

Affascinato dall’idea del viaggio, “On the road”, scopre nuove città nel mondo e nuovi artisti. Scappare da Firenze è vitale per la sua ricerca artistica, anche per proporre i suoi lavori.

La sua vita è un viaggio continuo in senso reale e figurato.

I cartoni da imballaggio sono la sua fortuna. Il cartone per Paolo Masi è come una tela su cui stendere il colore così diventa parte del suo linguaggio. Veramente personale. Ovunque si trova, a Berlino o a New York recupera ii cartoni che trova lungo la strada. Qualche volta il suo segno colorato si stende su tracce bellissime di una bicicletta o un’automobile che il suo intervento modifica completamente e il loro significato si modifica completamente.

In foto: Paolo Masi