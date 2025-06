Tutti i vincitori del VI Premio Città di Grosseto – Amori sui generis

Grosseto – Davanti a un teatro gremito di autorità, scrittori e scrittrici, case editrici e tanti cittadini sabato scorso, 14 Giugno, si è svolta al teatro degli Industri la cerimonia di premiazione della VI edizione del Concorso letterario – Città di Grosseto Amori sui generis – organizzata dall’Associazione culturale ‘Letteratura e dintorni’ che da anni opera con passione per valorizzare la Maremma, la cultura e l’arte. Una festa della cultura, condotta dalla giornalista Francesca Ciardiello e dall’attore Giacomo Moscato, “che – spiega la Presidente Dianora Tinti – ha avuto anche un momento commovente quando è stato ricordato dalla compagna Lina Senserini, Manfredo Pinzauti, fotografo professionista, amico della nostra Associazione che ci ha lasciati prematuramente qualche mese fa”.

Dianora Tinti sottolinea anche che “Grazie a tanto lavoro e agli oltre cinquanta sostenitori, artisti, enti e aziende, fra cui la Biblioteca Chelliana e il Comune di Grosseto che fin dalla prima edizione hanno collaborato per l’organizzazione supportandoci e dandoci fiducia, e il comune di Castiglione della Pescaia che da qualche anno cura la ‘Sezione Racconto’ , il concorso è ormai fra i più conosciuti e apprezzati a livello nazionale. A tutti loro va il nostro ringraziamento”

‘Un evento molto complesso, sia per la mole di opere che arrivano che per i nomi di primo piano che vi partecipano – dice la socia e organizzatrice della cerimonia Lorella Santori – e che ha bisogno di un grande lavoro di squadra. Dianora Tinti, le due vicepresidenti Francesca Ciardiello e Silvia Meconcelli, Giacomo Moscato, Fulvia Perillo, Deborah Coron, Ranieri Mantovani, Mirko Federici, David Berti e Mauro Franci sono indispensabili per la sua realizzazione’.

Anche quest’anno sono state premiate opere di grande qualità e personaggi di assoluto primo piano. Ecco il podio:

Al 1^ posto, vincitore assoluto della Sezione LIBRO EDITO NARRATIVA lo scrittore e giornalista napoletano Maurizio Ponticello con ‘La vera storia di Martia Basile (Mondadori): un libro potente, una vicenda terribile, struggente e affascinante, che l’autore ha minuziosamente ricostruito e documentato. La storia vera di Martia Basile che dall’età di 12 anni è stata vittima della sopraffazione nella Napoli di fine 1500, è anche una storia di coraggio e amore.

Al 2^ posto Alessandro Maurizi di Viterbo con ‘Gli invisibili di San Zeno’ (Mondadori editore),

al 3^ Donatella Brusati di Novara con ‘Il desiderio del bene’ (Morellini editore)

Per la sezione LIBRO INEDITO NARRATIVA il 1^posto va a Ricci Paolo di Casciano di Murlo (SI) con ‘Il condominio di Via Tembien’. Al 2^ posto Ricci Laura di Frosinone con ‘Mezzaluna’, al 3^posto Silvestri Giuseppe di Valsamoggia (BO) con ‘Anna nella notte’.

Per la sezione RACCONTO il 1^ posto va a Wolfango Horn di San Giovanni in Persiceto (BO) con ?Eppur si muove…’, al 2^ posto Cinzia Micci di Roma con ‘venticinque dicembre’, al 3^ posto Fabrizio Rotoni con ‘La vendetta è un piatto che si gusta freddo’.

Per la sezione POESIA SINGOLA il 1^ posto va a Simone Sagripanti di Civitanova Marche (MC) con ‘Non c’entra niente’, al 2^ posto Rita Bonetti di San Lazzaro di Savena (BO) con ‘Accanto a me’, al 3^ posro Alessandro Izzi di Gaeta (LT) con ‘Esserti lacrima’.

Per la sezione LIBRO EDITO DI POESIA il 1^ posto va a Stefania Giammillaro di Pisa con ‘Errata complice’ (PeQuod), al 2^ posto Patrizia Baglione di Veroli (FR) con ‘Madre che resta’ (Independently published), al 3^ posto Antonio Corona di Torino con ‘Mi troverai vivo’ (La vita felice).

I vincitori dei Premi speciali e delle Menzioni d’onore sono pubblicati e consultabili sulla pagina dell’Associazione Letteratura e Dintorni:

Come di consueto, anche in questa VI edizione, sono stati assegnati PREMI ALLA CARRIERA a personalità che hanno saputo conseguire risultati di successo in campo artistico, sportivo, giornalistico e letterario, diventando così testimonianza del valore del buon operare a beneficio del Paese intero – dice la vicepresidente Silvia Meconcelli – Quest’anno sono stati premiati tre personaggi di altissimo livello che hanno attirato in teatro tantissime persone:

Enzo Russo, fotografo, per la sua capacità di ritrarre attraverso i suoi scatti cinquant’anni di ‘dolce vita’ maremma.

Zeffiro Ciuffoletti, celebre per la sua lunga carriera di storico, saggista, ricercatore e scrittore e per la sua incessante dedizione alla nostra amata terra.

Giovanni Grasso, per il suo eccezionale percorso come giornalista parlamentare, scrittore, autore televisivo e portavoce del Presidente della Reoubbliuca Sergio Mattarella dal 2015.

In foto Maurizio Ponticello 1^ classificato Libro edito