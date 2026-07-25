Toscana confermata Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VII-A Italia-Francia Marittimo

Firenze – Il 20 luglio scorso la giunta toscana ha approvato la delibera 867 che recepisce la conferma della Regione Toscana quale Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VII-A Italia-Francia Marittimo, per il ciclo di programmazione 2028-2034. La decisione, votata per acclamazione e all’unanimità da tutte le delegazioni territoriali coinvolte – riunite nella Task Force dello scorso 19 maggio, Regione Sardegna, Collettività della Corsica, Regione Liguria e Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur e Regione Toscana -, testimonia il riconoscimento dei risultati conseguiti e della competenza maturata dall’amministrazione nella governance dei fondi europei per l’area transfrontaliera marittima.

“La conferma della Toscana alla guida del Programma Italia-Francia Marittimo anche per il periodo 2028-2034 è motivo di enorme orgoglio e rappresenta un attestato di stima straordinario da parte dei territori partner di Francia e Italia” – ha commentato il presidente Eugenio Giani. È la dimostrazione concreta dell’ottimo lavoro svolto in questi anni dal nostro settore competente e dalla direzione competitività territoriale. La capacità tecnica, il rigore gestionale e la visione strategica dimostrate dalla nostra struttura, hanno saputo costruire una governance solida e capace di generare valore reale, innovazione e sostenibilità per tutta l’area transfrontaliera dell’Alto Tirreno. Guardiamo al nuovo ciclo con rinnovato entusiasmo per rafforzare la resilienza e lo sviluppo dei nostri territori”.

Assetto istituzionale e costituzione della Task Force 2028-2034

La delibera definisce anche, nel pieno rispetto dei requisiti comunitari (proposta di Regolamento europeo COM 2025 552) l’architettura organizzativa interna. Nello specifico, le funzioni di Autorità di Gestione vengono incardinate presso il settore attività internazionali e di attrazione degli Investimenti della direzione competitività territoriale della Toscana, mentre il ruolo di Autorità di Audit viene affidato al settore audit della direzione valutazioni ambientali e autorità di audit.

Contestualmente, l’atto disegna anche la struttura strategica della Task Force, che comprende due delegazioni nazionali per Italia e Francia con un massimo di tre rappresentanti ciascuna, affiancate da cinque delegazioni territoriali composte da un massimo di sei membri per ciascuna regione partner. La composizione garantisce una rappresentanza equilibrata tra autorità pubbliche locali, parti economico-sociali, organizzazioni della società civile, enti ambientali e mondo universitario e della ricerca.

A questo gruppo di lavoro spetterà il compito di redigere la bozza del Capitolo del Piano Interreg VII-A 2028-2034, muovendosi all’interno del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) che destina ai programmi Interreg un budget complessivo di circa 1,06 miliardi di euro. Risorse che saranno prioritariamente orientate alla connettività, alla resilienza delle aree di confine e alla duplice transizione verde e digitale.