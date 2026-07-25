La Sala Reale della stazione SMN apre le porte alla cultura

Firenze – Fondazione FS Italiane e Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione di progetti culturali congiunti nella storica Sala Reale della Stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Autentico gioiello architettonico del complesso ferroviario, la Sala Reale conserva l’eleganza dei luoghi di rappresentanza del Novecento e si conferma oggi uno spazio attivo e dinamico della cultura cittadina.

L’accordo individua nella Sala Reale il fulcro della collaborazione, destinandola ad accogliere mostre, incontri, conferenze e progetti editoriali condivisi, in un dialogo ideale tra il patrimonio ferroviario nazionale e quello storico-scientifico. In questo contesto si inserisce il contributo del Museo Galileo,che sin dalla sua fondazione rappresenta unpunto di riferimento nella conservazione, valorizzazione e divulgazione della storia della scienza in Italia.

La Sala Reale continuerà a essere parte della programmazione promossa da Fondazione FS Italiane e resterà disponibile per ulteriori collaborazioni e iniziative.