Techno-libertarismo: dalla libertà digitale al potere delle piattaforme

Il techno-libertarismo non è un’ideologia nata a tavolino, ma una sedimentazione di testi, miti e prese di posizione che, nel corso di quarant’anni, hanno fornito al mondo tecnologico un lessico politico alternativo a quello della modernità democratica. Le sue radici affondano nella controcultura, passano per l’utopia di Internet come spazio liberato e arrivano oggi a giustificare nuove forme di sovranità privata.

La figura simbolica di questo percorso è John Perry Barlow, autore nel 1996 della A Declaration of the Independence of Cyberspace. In quel testo, Barlow immagina Internet come un territorio immateriale sottratto alle leggi degli Stati, regolato soltanto dalle norme spontanee dei suoi abitanti. Il suo ruolo è fondativo e profetico: non offre un programma politico, ma un immaginario morale in cui la libertà individuale coincide con l’assenza di sovranità pubblica. Una visione idealista che segnerà profondamente la cultura digitale.

Alle spalle di Barlow si colloca Stewart Brand, ponte tra la controcultura degli anni Sessanta e la nascente Silicon Valley. Attraverso il Whole Earth Catalog (1968–1972), Brand diffonde l’idea che l’accesso agli strumenti tecnici renda gli individui più autonomi e meno dipendenti dalle istituzioni. Il suo contributo è culturale prima che politico: prepara il terreno simbolico in cui la tecnologia diventa sinonimo di emancipazione personale. Come ha mostrato Fred Turner in From Counterculture to Cyberculture (2006), senza Brand non esisterebbe il libertarismo “soft” della rete.

Questa visione viene sistematizzata negli anni Novanta da Kevin Kelly, fondatore della rivista Wired. In Out of Control (1992) e What Technology Wants (2010), Kelly descrive la tecnologia come un sistema quasi biologico, dotato di una propria logica evolutiva. Il suo ruolo è cruciale perché depoliticizza il cambiamento tecnologico: se la tecnologia “vuole” qualcosa, allora resisterle appare inutile o persino reazionario.

Più radicale è la corrente cypherpunk, incarnata da Timothy C. May ed Eric Hughes. Nel Crypto Anarchist Manifesto (1988) e in A Cypherpunk’s Manifesto (1993), la libertà non è più un diritto garantito dalla legge, ma una pratica tecnica resa possibile dalla crittografia. Qui il ruolo dello Stato viene apertamente delegittimato: la privacy è un’arma, il codice un mezzo di secessione. Questo filone sarà decisivo per l’immaginario delle criptovalute e del Web3.

Negli anni Duemila il techno-libertarismo entra direttamente nel potere economico con Peter Thiel. Nel pamphlet The Education of a Libertarian (2009) e Zero to One (2014), Thiel sostiene che democrazia e libertà siano incompatibili e che l’innovazione prosperi meglio in contesti monopolistici e poco regolati. Il suo ruolo è strategico: traduce l’utopia libertaria in un progetto di governance privata, fondato sull’“exit” più che sulla riforma delle istituzioni.

Ai margini, ma con un’influenza crescente, si collocano Curtis Yarvin e Nick Land. Yarvin, nei saggi raccolti in Unqualified Reservations (2007–2014), immagina la sostituzione dello Stato democratico con entità governate come aziende; Land, in The Dark Enlightenment (2012), spinge verso un accelerazionismo in cui tecnologia e capitale dissolvono ogni residuo di politica. Il loro ruolo è post-democratico: pensare un mondo in cui la legittimità non deriva dal consenso, ma dall’efficienza tecnica.

Letti insieme, questi testi raccontano una parabola precisa: dalla libertà digitale come emancipazione universale alla libertà come privilegio di chi controlla infrastrutture, codice e capitale. Il techno-libertarismo non è solo una filosofia della tecnologia, ma uno dei laboratori politici più influenti del nostro presente.

In foto Curtis Yarvin