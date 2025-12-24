IA: terzo Ordine esecutivo di Trump, “guai a chi mette regole”

Leadership, controllo, dominio, deregulation. Tutto quello che sta dentro MAGA (Make America Great Again), lo slogan-programma di Trump, ispira l’Ordine Esecutivo “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence”. È lo strumento che completa e definisce la politica della Casa Bianca in materia di IA, di cui già c’erano le premesse aggressive nella “National Security Strategy of the United States”, diffusa a inizio dicembre.

La competizione lanciata è ovviamente quella con la Cina, l’Europa sta sullo sfondo come una sorta di mercatino dell’antiquariato da invadere con marchi, chatbot, modelli e tutto la potenza delle Big Tech Americane. L’Ordine Esecutivo è uno strumento forte nelle mani di un Presidente americano perché determina l’operatività senza passare dal vaglio del Congresso. Anche se la giurisprudenza statunitense ha chiarito che il potere presidenziale è massimo quando agisce con il sostegno del Congresso, minimo quando lo contraddice.

Trump non si sofferma su questi sofismi. Delinea la mission di questo suo terzo Executive Order (il primo risale al 2019 nel precedente mandato) sull’intelligenza artificiale nella sezione 1, dichiarando lo scopo dell’atto di indirizzo senza lesinare attacchi al predecessore Joe Biden. Si legge così:

“La leadership degli Stati Uniti nell’Intelligenza Artificiale (IA) promuoverà la sicurezza nazionale ed economica degli Stati Uniti e il loro predominio in numerosi ambiti. In conformità con l’Ordine Esecutivo 14179 del 23 gennaio 2025 (Rimozione degli ostacoli alla leadership americana nell’Intelligenza Artificiale), ho revocato il tentativo del mio predecessore di paralizzare questo settore e ho incaricato la mia Amministrazione di rimuovere gli ostacoli alla leadership statunitense nell’IA. La mia Amministrazione ha già compiuto un lavoro straordinario per perseguire tale obiettivo, anche aggiornando i quadri normativi federali esistenti per eliminare le barriere e incoraggiare l’adozione di applicazioni di IA in tutti i settori. Questi sforzi hanno già prodotto enormi benefici per il popolo americano e hanno generato investimenti per migliaia di miliardi di dollari in tutto il Paese. Tuttavia, siamo ancora agli albori di questa rivoluzione tecnologica e siamo impegnati in una competizione con avversari per il primato in questo campo.

Per vincere, le imprese statunitensi di IA devono essere libere di innovare senza regolamentazioni eccessivamente gravose. Tuttavia, una regolazione statale eccessiva ostacola tale imperativo. In primo luogo, una regolamentazione Stato per Stato crea per definizione un mosaico di 50 diversi regimi normativi che rende la conformità più difficile, in particolare per le start-up. In secondo luogo, le leggi statali sono sempre più responsabili dell’imposizione di pregiudizi ideologici all’interno dei modelli. Ad esempio, una nuova legge del Colorado che vieta la “discriminazione algoritmica” potrebbe persino costringere i modelli di IA a produrre risultati falsi per evitare un “trattamento o un impatto differenziale” su gruppi protetti. In terzo luogo, le leggi statali talvolta regolano in modo improprio oltre i confini dello Stato, incidendo sul commercio interstatale. La mia Amministrazione deve agire insieme al Congresso per garantire l’esistenza di uno standard nazionale minimamente oneroso — e non di 50 standard statali disarmonici. Il quadro normativo risultante deve vietare le leggi statali in conflitto con la politica stabilita nel presente ordine. Tale quadro dovrebbe inoltre garantire la protezione dei minori, prevenire la censura, rispettare i diritti d’autore e tutelare le comunità. Un quadro nazionale attentamente concepito può garantire che gli Stati Uniti vincano la corsa all’IA, come è necessario che avvenga. Fino a quando non esisterà uno standard nazionale di questo tipo, è tuttavia imperativo che la mia Amministrazione intervenga per contenere le leggi statali più gravose ed eccessive che minacciano di soffocare l’innovazione”.

Chiaro quindi l’intento di togliere ogni autonomia ai singoli Stati in materia di sviluppo dell’IA, intesa come debolezza nella competizione globale: “La Cina è unita perché ha un solo voto – dichiara Trump – Cinquanta Stati con regole proprie rallentano l’innovazione”. La politica della Casa Bianca è quella di uniformare complessivamente la politica degli Usa nello sforzo di “sostenere e rafforzare il predominio globale degli Stati Uniti nell’IA attraverso un quadro normativo nazionale minimamente oneroso”.

L’Ordine Esecutivo contiene anche un avvertimento ai singoli Stati: prima verrà effettuata una valutazione sulla congruità delle disposizioni legislative dei singoli Stati, poi, se verranno intese come lacci e lacciuoli delle aziende private, “gli Stati con leggi onerose sull’IA individuate ai sensi della sezione 4 del presente ordine – si legge nell’atto – saranno ritenuti inidonei a ricevere fondi non destinati alla realizzazione infrastrutturale, nella misura massima consentita dalla legge federale”.

Evidente, fin dalla sezione 1, la linea anti-regole che caratterizza costantemente ogni indirizzo di Trump, non solo nei confronti degli stati della Federazione, ma anche in chiave di pressione sulle invise regole dell’Unione Europea.

Come strumento dirimente viene individuata una “Task Force del contenzioso”: “Entro 30 giorni dalla data del presente ordine, il Procuratore Generale istituirà una Task Force per il contenzioso sull’IA (Task Force), il cui unico compito – precisa l’Ordine emanato da Trump l’11 dicembre – sarà quello di impugnare le leggi statali sull’IA incoerenti con la politica stabilita nella sezione 2 del presente ordine, anche sulla base del fatto che tali leggi regolano incostituzionalmente il commercio interstatale, sono precluse da regolamenti federali esistenti o sono altrimenti illegittime a giudizio del Procuratore Generale, inclusi, se del caso, i provvedimenti individuati ai sensi della sezione 4 del presente ordine. La Task Force consulterà periodicamente il Consigliere Speciale per l’IA e le Criptovalute, l’Assistente del Presidente per la Scienza e la Tecnologia, l’Assistente del Presidente per la Politica Economica e l’Assistente del Presidente e Consigliere Legale del Presidente in merito all’emergere di specifiche leggi statali sull’IA che meritino di essere contestate”

Nelle sezioni 6 e 7 vengono definiti gli strumenti per la centralizzazione di ogni azioni in materia di IA: “Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui alla sezione 4 del presente ordine, il Presidente della Federal Communications Commission, in consultazione con il Consigliere Speciale per l’IA e le Criptovalute, avvierà un procedimento per valutare l’adozione di uno standard federale di rendicontazione e trasparenza per i modelli di IA che prevalga sulle leggi statali in conflitto. La prevalenza della legge statale è ribadita chiamando in causa la Federal Trade Commission, che emetterà una dichiarazione di politica sull’applicazione del divieto di pratiche sleali o ingannevoli previsto dal Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 45) ai modelli di IA. Tale dichiarazione dovrà spiegare le circostanze in cui le leggi statali che impongono alterazioni a risultati veritieri dei modelli di IA sono precluse dal divieto federale di pratiche ingannevoli che incidono sul commercio”. Infine, l’Executive Order introduce il progetto di una proposta legislativa che istituisca un quadro normativo federale uniforme per l’IA, prevalente sulle leggi statali in conflitto con la politica del presente ordine”.

Tra le righe del dettato di Trump si intravedono anche agganci a quel totem della Costituzione Americana che è il Primo Emendamento, come nota Francesca Niola su agendadigitale.eu: “L’ordine colloca l’IA nell’orbita del Primo Emendamento, attraverso la qualificazione dell’output algoritmico come espressione protetta, con un effetto di traslazione della regolazione tecnologica dal piano economico a quello delle garanzie costituzionali. Gli obblighi statali di disclosure, reporting e valutazione dei modelli vengono ricondotti a interventi idonei a incidere sulla libertà di comunicazione e sulla circolazione delle informazioni, assimilando l’architettura algoritmica a un veicolo di contenuti dotati di rilevanza espressiva”.

Filerà tutto liscio? Gli intenti di centralizzazione di Trump troveranno la loro concretizzazione. C’è chi è pronto a scommettere che non sarà così e che nei Tribunali fioccheranno le controversie tra Casa Bianca e singoli Stati, soprattutto in quelli dove stanno emergendo approcci normativi differenziati sull’uso dell’intelligenza artificiale e dei dati personali nel commercio digitale. New York ha aperto la strada diventando il primo Stato ad approvare una normativa che obbliga gli operatori dell’e-commerce a dichiarare in modo trasparente l’impiego di sistemi di surveillance pricing, specificando sia gli algoritmi utilizzati sia le informazioni personali dei clienti coinvolte nei processi decisionali.

In Florida, il governatore Ron DeSantis ha avanzato la proposta di un vero e proprio “AI Bill of Rights”, pensato per rafforzare le garanzie su più fronti: dalla protezione dei dati personali ai controlli parentali, fino a nuove tutele per i consumatori.

La California, dal canto suo, ha adottato una linea particolarmente rigorosa sul fronte della protezione dei minori online, introducendo una legge che rafforza le misure di sicurezza per le tecnologie emergenti, inclusa l’intelligenza artificiale. Parallelamente, lo Stato sta valutando l’introduzione di divieti specifici contro pratiche come il surveillance pricing, noto anche come prezzo personalizzato, ritenute potenzialmente lesive dei diritti dei consumatori.

Già nel 2019, Donald Trump aveva firmato l’Executive Order 13859, che era più un atto di indirizzo in cui la leadership americana nell’IA veniva definita essenziale non solo per la competitività economica, ma anche per la sicurezza nazionale. Vinte le elezioni del novembre 2024, Trump emana subito, il 23 gennaio 2025, l’Ordine Esecutivo intitolato “Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence”. È una sorta di “ascia” con la quale vengono abbattute non solo le barriere allo sviluppo dell’AI in chiave di supremazia globale americana, ma anche l’impostazione data da Biden in precedenza, incline alla salvaguardia dai rischi. Inaccettabile per Donald Trump, anche perché troppo affine a processi regolatori all’europea come l’AI Act.