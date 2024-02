Sicurezza, sport, privacy: viaggio nel mondo delle startup innovative

Immaginate una serata dove piccole realtà imprenditoriali scintillano nell’abbraccio dell’innovazione. Benvenuti alla Startup Night & Networking Dinner di BAN Firenze, un crocevia di idee audaci e creatività, dove Biorsaf, AMbelievable, Myndoor e Yooond hanno raccontato i loro prodotti e servizi trasformando aspirazioni in tangibili successi. Ogni progetto è un tassello di un mosaico che ritrae il futuro dell’imprenditorialità italiana, da Grosseto a Torino, da Milano al mondo, il battito del progresso si fa sentire.

In questa cornice di aspirazione e realizzazione, Alessandro Sordi, cofondatore di Nana Bianca, è intervenuto all’evento introdotto da Lorenzo Ferrara con una riflessione approfondita sull’evoluzione delle startup italiane. Partendo da un inizio discreto fino alla trasformazione dell’ecosistema imprenditoriale supportato anche dalla Fondazione CR Firenze, Alessandro Sordi ha tracciato un percorso di crescita e cambiamento. La sua esperienza, che affonda le radici negli anni ’90 con Dada, gli ha permesso di osservare come l’innovazione tecnologica, da internet all’intelligenza artificiale, sia stata inizialmente accolta con scetticismo. Oggi, tuttavia, ci troviamo all’apice di una rivoluzione digitale, con l’intelligenza artificiale generativa al centro dell’attenzione. Sordi ha enfatizzato l’opportunità unica dell’Italia di posizionarsi come leader nell’innovazione, sfruttando competenze specifiche per eccellere nell’intelligenza artificiale, e ha concluso con un messaggio di ottimismo riguardo al potenziale delle startup italiane di distinguersi a livello globale.

Giancarlo Vergine di Over Ventures, ha proseguito il discorso sottolineando un calo degli investimenti nel 2023, dovuto alla crisi globale che ha influenzato la cautela degli investitori. Questo scenario può essere interpretato come un’occasione per l’ecosistema italiano di dimostrare la sua maturità, evidenziando la resilienza dei finanziamenti pre-seed e l’apertura verso opportunità internazionali, grazie anche al nuovo regolamento europeo sull’equity crowdfunding. Rimane ottimista sulle prospettive delle startup italiane per la presenza di numerose opportunità nonostante il contesto sfidante.

Biorsaf: Innovazione nella Sicurezza Alimentare

Biorsaf emerge come realtà nel settore della digitalizzazione dei processi di sicurezza alimentare e lavorativa, proponendo una piattaforma web e mobile che garantisce un controllo aziendale completo e interattivo. La loro piattaforma, fruibile sia da web che da mobile, garantisce un controllo aziendale completo, interamente digitale e interattivo, per rendere più efficienti le procedure per la gestione dei rischi nelle aziende di tutti i settori​​​​​.

AMbelievable: Rivoluzione nel Tennis

AMbelievable si distingue per la sua innovativa proposta nel campo dell’equipaggiamento sportivo, specificamente con un antivibrazione per racchette da tennis prodotto attraverso la stampa 3D. Questo prodotto, il primo al mondo nel suo genere, è progettato per essere estremamente leggero e aerodinamico, offrendo prestazioni senza precedenti e una maggiore sostenibilità. Le tecnologie di Additive Manufacturing sono utilizzate per creare attrezzature sportive personalizzate e sostenibili, promuovendo un nuovo modo di vivere lo sport, più piacevole e personalizzato. La missione di AMbelievable è quella di accendere la passione per lo sport attraverso equipaggiamenti innovativi, spingendo i limiti di ciò che è possibile con la stampa 3D e le tecnologie digitali all’avanguardia​​​​.

Yooond e Myndoor: Protagonisti dell’Innovazione

Yooond, una startup innovativa con sede a Firenze, si distingue nel settore della mobilità per le sue soluzioni tecnologiche avanzate focalizzate sul conteggio delle persone in tempo reale. Questa tecnologia, che mira a ottimizzare l’esperienza di viaggio nel trasporto pubblico, sta diventando un requisito legale in Europa, dimostrando il suo potenziale nel migliorare l’efficienza del trasporto pubblico a un costo competitivo. Attraverso sperimentazioni con importanti partner come Trenitalia, Yooond sta ridefinendo l’esperienza di acquisto, introducendo un sistema di pagamento innovativo simile al Telepass, per un’interazione più fluida nei trasporti, stazioni e aeroporti. La loro tecnologia, basata sull’uso di sensori Wi-Fi, promette una gestione delle risorse più efficiente, affrontando le sfide della mobilità urbana.

Il COO Gabriele Coletti pone un forte accento sulla privacy, garantita da un brevetto che assicura l’anonimato dei dati raccolti, evidenziando l’impegno dell’azienda nella protezione dei dati personali. Nonostante i pivot e le sfide incontrate, la passione e l’impegno del team hanno permesso a Yooond di superare gli ostacoli, orientando l’azienda verso il settore dei trasporti e delle smart city.

Myndoor è una soluzione basata sull‘intelligenza artificiale progettata per rilevare i livelli di stress e fornire conoscenze psicologiche approfondite. Utilizzando professionisti qualificati, la tecnologia di Myndoor trasforma radicalmente l’approccio alla salute mentale. L’efficacia di Myndoor deriva dalla sua API user-friendly e dall’integrazione impeccabile con gli strumenti di lavoro, consentendo un’integrazione senza problemi nella routine professionale. Offre analisi in tempo reale e supporto, sfruttando analisi avanzate delle emozioni e il processing del linguaggio naturale su testi e registrazioni audio. Myndoor consente ai professionisti di prendere decisioni informate e intraprendere azioni mirate per migliorare la salute mentale​.

In un mondo in rapida evoluzione, l’arte di fare impresa non è soltanto un percorso di innovazione e scoperta, ma un viaggio costellato di impegno, passione e visione. È questo spirito intraprendente che plasma il futuro, trasformando le sfide di oggi nelle opportunità di domani.