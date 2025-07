Strategie per una IA responsabile che non sostituisce l’intelligenza umana

“(Ir-)responsible AI” è il significativo titolo dell’evento organizzato dall’Istituto di Studi Avanzati Carlo Azeglio Ciampi della Scuola Normale di Pisa. Una lecture pubblica di altissimo livello scientifico, vista la presenza di Ricardo Baeza Yates, al Ciampi Visiting Scholar, del centro di ricerca della Scuola Normale Superiore denominato Istituto di Studi Avanzati “Carlo Azeglio Ciampi”, con sede a Firenze, a Palazzo Strozzi. Personalità adeguata a riflettere sul nodo di fondo che riguarda soprattutto l’Intelligenza Artificiale Generativa: dato per scontato lo sviluppo arrembante, sarà entro un quadro di regole o all’insegna della deregulation? E, appunto, IA irresponsabile o responsabile? È talmente sul tavolo questa tematica, che perfino la Commissione Europea ha investito diversi mesi di lavoro per definire, insieme ai vari portatori di interesse, l’AI Code of Practice, il Codice di Condotta attuativo dell’AI Act, ora in consultazione a vasto raggio fino al 18 luglio. E intanto aumentano le pressioni del Governo degli Stati Uniti e delle big tech, per allentare la dinamica delle regole attuative dall’AI Act, che dovranno essere definite entro agosto.

L’iniziativa non aveva connotati di carattere geopolitico, ma l’approfondimento scientifico sul tema della responsabilità in relazione allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle sue numerose applicazioni, è stato di grande rilievo. Scienziato informatico della Northeastern University (campus della Silicon Valley) e proprio in queste settimane diventerà direttore dell’Istituto di Intelligenza Artificiale del Barcelona Supercomputing Center, Baeza-Yates è arrivato alla Northeastern dopo aver ricoperto il ruolo di Chief Technology Officer presso NTENT, un’azienda californiana specializzata in tecnologie di ricerca semantica. In precedenza, è stato Vicepresidente della Ricerca presso Yahoo Labs a Sunnyvale, in California.

Ricardo Baeza Yates ha partecipato anche alla quarta edizione della Conferenza Internazionale Hybrid Human-Artificial Intelligence (HHAI). Organizzata da Università di Pisa, ISTI-CNR e Scuola Normale, la conferenza internazionale era dedicata all’esplorazione di sistemi di intelligenza artificiale che lavorano in modo collaborativo accanto agli esseri umani per potenziare l’intelligenza umana e non per sostituirla. Tenendo conto anche delle implicazioni sociali, etiche e legali. Una sfida su cui proprio a Pisa lavora un nutrito gruppo di scienziati in sinergia tra le tre istituzioni di ricerca co-organizzatrici, sotto il cappello di due progetti Pnrr: Fair (il partenariato esteso nazionale sull’intelligenza artificiale che ha proprio a Pisa la sua sede) e SoBigData.

Baeza Yates si è confrontato quindi in modo non sporadico con personalità autorevoli della scienza informatica della Scuola Normale di Pisa come – tra gli altri – Stefano Marmi, Dino Pedreschi, e Fosca Giannotti. Quest’ultima è professoressa di Informatica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e la sua ricerca si concentra sui metodi per spiegare l’IA in modo affidabile e comprensibile all’utente umano, e sulla loro applicazione per comprendere e prevedere fenomeni complessi su scala sia individuale che sociale in ambiti caratterizzati dalla collaborazione uomo-macchina. I suoi corsi presso la Scuola Normale di Pisa variano da aspetti basici di Intelligenza artificiale, fino a temi di ricerca adatti a dottorandi: Explainable Artificial Intelligence, Introduction to Machine Learning, Artificial Intelligence: a modern approach, Responsible Generative AI.

“Siamo molto in sintonia con Baeza-Yates – commenta la professoressa Giannotti – nel quadro di quell’Human-Centered Artificial Intelligence che ci vede impegnati. Con lo scienziato cileno condividiamo l’approccio ai sistemi di intelligenza artificiale che cooperano in modo sinergico, proattivo e mirato con gli esseri umani, sia a livello individuale che collettivo: amplificando l’intelligenza umana invece di sostituirla, massimizzando i benefici e prevenendo o minimizzando i rischi. In una parola: ecosistemi intelligenti umano-IA adattivi, collaborativi, responsabili, interattivi e in continua evoluzione. I sistemi di IA umanocentrici – continua Giannotti – valorizzano i punti di forza umani e compensano le debolezze, nel rispetto dei diritti umani fondamentali e tenendo conto del contesto sociale, etico e giuridico”.

Baeza Yates ha parlato dell’uso malevolo o erroneo dell’IA. E quella generativa pone qualche dubbio in più. Il mondo del business non vuole troppi vincoli: la tecnologia è in evoluzione e uno studio attento ai guard rail rispetto allo sviluppo della Gen AI è al centro del pensiero di Baeza Yates: “È chiaro -sottolinea Giannotti -che le big tech fanno business e chi arriva prima occupa uno spazio, difficilmente circoscrivibile quando è già sul mercato. Ricardo Baeza Yates dice: non mettiamo una pezza dopo, inseriamo le salvaguardie fin dal principio, invece che intervenire a posteriori. Su questo abbiamo piena sintonia. D’altronde, ben prima della tecnologia digitale, sono stati posti elementi di sicurezza per strutture più basiche: le guaine ai fili elettrici, le ringhiere alle scale, i salvavita agli impianti elettrici. Non è difficile questo tipo di approccio. Ci vuole maggiore consapevolezza nella progettazione. La Gen AI permette un uso molto libero laddove non c’è competenza tecnica. Personalmente – sottolinea Giannotti – io ho una visione positiva dei fenomeni in atto. Anche rispetto ai vincoli dell’AI Act, le grandi aziende sapranno attrezzarsi. Con costi aggiuntivi? Certamente, ma la valenza sociale dell’IA richiede a chi fa business la dovuta responsabilità”.

“Non credo – aggiunge la professoressa Fosca Giannotti – che si vada ad una escalation indiscriminata dei modelli di IA generativa. Google con Deep Mind sta prendendo una strada diversa con modelli verticali concentrati su settori specifici. Nei prossimi anni avremo domini di questo tipo, più settoriali, che supporteranno decisioni complesse di addetti al settore e pertanto con elevata competenza specifica. E questo non è affatto un male: la disinformazione che può essere alimentata dall’IA in connubio con i social media trova un argine naturale nella competenza e nella consapevolezza dei fruitori, che sono il primo antidoto all’AI Ir-responsible. La tecnologia dell’IA generativa attuale ha creato tante aspettative e promesse di una strumentazione generalista ben oltre alla sua abilissima capacità di generare testo, immagine o combinato di queste. In una fase più matura si consolideranno le funzionalità più specifiche, evitando i rischi di omologazione di contenuti. Personalmente – conclude Fosca Giannotti – resto fiduciosa sull’umanità”.

Questa visione della scienza, serena e attenta ai diritti umani, si attaglia molto alla strategia europea sui modelli di IA. Alcuni di questi modelli potrebbero comportare rischi sistemici se sono molto capaci o ampiamente utilizzati. Su questo ruota il tema della responsabilità, al centro anche della conferenza HHAI svoltasi a Pisa. Per garantire un’IA sicura e affidabile, l’AI Act dell’Unione Europa stabilisce norme per i fornitori di tali modelli. Ciò include la trasparenza e le norme relative al diritto d’autore. Per i modelli che possono comportare rischi sistemici, i fornitori dovrebbero valutare e mitigare tali rischi L’Ufficio per l’IA dell’Ue sta definendo l’AI Code of Practice (Codice di Condotta sull’AI) per definire nel dettaglio le norme attuative dell’AI Act. Il Codice dovrebbe rappresentare uno strumento centrale per i fornitori per dimostrare la conformità alla legge europea sull’IA, integrando le buone pratiche. L’atto avrebbe dovuto essere definito entro la fine del mese di maggio, ma i ritardi non sono solo di carattere burocratico. Il nodo centrale è proprio quello della responsabilità a 360° gradi delle Big Tech proprietarie dei modelli di Intelligenza Artificiale Generativa.

Pochi giorni fa la Commissione ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere contributi sull’attuazione delle norme sui sistemi di IA ad alto rischio. La legge sull’IA individua due tipi di sistemi di IA “ad alto rischio”: (1) importante per la sicurezza dei prodotti ai sensi della legislazione armonizzata dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti; e 2) quelli che possono incidere in modo significativo sulla salute, sulla sicurezza o sui diritti fondamentali delle persone in casi d’uso specifici elencati nella legge sull’IA. I portatori di interessi, compresi i fornitori e gli sviluppatori di sistemi di IA ad alto rischio, le imprese e le autorità pubbliche che utilizzano tali sistemi, nonché il mondo accademico, gli istituti di ricerca, la società civile, i governi, le autorità di controllo e i cittadini in generale sono invitati a condividere le loro opinioni. La consultazione, disponibile solo in lingua inglese, sarà aperta fino al 18 luglio ed è strutturata sulla base di un questionario articolato in 5 sezioni con diverse domande:

Sezione 1. Domande relative alle regole di classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio dell’articolo 6(1) e dell’Allegato I del Regolamento IA

Questa sezione comprende domande sul concetto di componente di sicurezza e su ciascuna categoria di prodotto elencata nell’Allegato I.

Sezione 2. Domande relative alla classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6(2) e dell’Allegato III del Regolamento IA. Questa categoria comprende domande relative a:

• Sistemi di IA in ciascun caso d’uso tra le 8 aree indicate nell’Allegato III.

• Il meccanismo di filtro previsto dall’articolo 6(3), che consente di esentare determinati sistemi IA dalla classificazione ad alto rischio in determinate condizioni.

• Se pertinente: necessità di chiarimenti sulla distinzione tra la classificazione come sistema di IA ad alto rischio e le pratiche di IA vietate ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento IA (come ulteriormente specificato nelle linee guida della Commissione sulle pratiche vietate del 3 febbraio 2025)[3] e l’interazione tra tale classificazione e altra normativa dell’UE.

Sezione 3. Domande generali sulla classificazione ad alto rischio. Questa categoria include domande relative a:

• Il concetto di scopo previsto, inclusa l’interazione con i sistemi di IA a uso generale.

• Casi di potenziale sovrapposizione all’interno del sistema di classificazione previsto dagli Allegati I e III.

Sezione 4. Domande relative ai requisiti e agli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio e alle responsabilità lungo la catena del valore. Questa categoria include domande su:

• I requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio e gli obblighi dei fornitori.

• Gli obblighi degli utilizzatori di sistemi di IA ad alto rischio.

• Il concetto di modifica sostanziale e le responsabilità lungo la catena del valore ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento IA.

Sezione 5. Domande relative alla necessità di modificare l’elenco dei casi d’uso ad alto rischio dell’Allegato III e delle pratiche vietate previste all’articolo 5:

• Contributi per la valutazione annuale obbligatoria della necessità di modificare l’elenco dei casi d’uso ad alto rischio previsto nell’Allegato III.

• Contributi per la valutazione annuale obbligatoria dell’elenco delle pratiche di IA vietate ai sensi dell’articolo 5. In attesa dell’esito della consultazione, la Missione del governo degli Stati Uniti presso l’Unione Europea ha inviato una lettera alla Commissione europea per contrastare il Codice, all’insegna della deregulation tipica dell’amministrazione Trump. Anche le big tech digitali stanno esercitando pressioni sulla Commissione europea per annacquare il Codice di condotta sull’IA, nonostante centinaia di scienziati informatici stiano sostenendo da anni che le regole non rallentano l’innovazione digitale. Semmai contribuiscono ad armonizzare l’avanzata dell’Intelligenza Artificiale nel contesto sociale e nella relazione con gli umani..

In foto Ricardi baeza Yates (Association for Machinery Computing)