Sicurezza, Nardella potenzia la polizia municipale con postazioni mobili e servizi aggiuntivi

Firenze – Sicurezza al centro, oggi, in piazza Dalmazia a Firenze, dove il sindaco Dario Nardella, con l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese e il presidente del quartiere 5 Cristiano Balli, ha presentato il potenziamento della polizia municipale e i nuovi servizi su tutto il territorio della postazione mobile. Sicurezza affidata infatti anche ai servizi aggiuntivi della polizia municipale e alle nuove tappe per la postazione mobile della polizia municipale in tutti i quartieri. Il servizio, il cui potenziamento è stato annunciato dal sindaco Dario Nardella per rispondere alle esigenze dei cittadini, è partito nei giorni scorsi, si avvale della postazione mobile e si concentrerà intanto fra piazza Dalmazia, piazza dell’Isolotto, piazza Bartali, piazza Puccini e piazza S. Jacopino. Sarà una postazione itinerante su percorsi modulabili in base alle esigenze che man mano si presenteranno. L’ulteriore potenziamento della polizia di prossimità e quindi la vicinanza ai cittadini è data anche dalle tre pattuglie aggiuntive previste in servizio quotidianamente in ogni quartiere che si occuperanno di servizi legati all’antiabusivismo e all’antidegrado, oltre che a tutti i servizi legati ad interventi di prossimità e di vicinanza alle persone.



“È uno dei dieci punti del piano per la sicurezza della città – ha detto il sindaco Dario Nardella – abbiamo potenziato il servizio della polizia municipale di quartiere per aumentare la vicinanza ai cittadini con tre pattuglie in più in ogni quartiere. Inoltre abbiamo anche una nuova stazione mobile che girerà la città e andrà ad integrare la polizia municipale di quartiere che è la nostra antenna sul territorio pronta a dare aiuto ai cittadini. Poi è evidente che quando noi parliamo di ordine pubblico e sicurezza pubblica è fondamentale avere il presidio delle forze dell’ordine, cioè delle forze dello Stato per contrastare i fenomeni di criminalità in modo efficace. Abbiamo bisogno di più forze dell’ordine, soprattutto di notte, cosa che chiediamo da anni al governo”.

L’assessore alla sicurezza Benedetta Albanese ha dal canto suo ha confermato la decisione dell’amministrazione di procedere determinati “al fianco dei cittadini”: “Saremo la loro voce per pretendere fatti concreti e quindi più forze dell’ordine nelle nostre strade a garantire la pubblica sicurezza. Noi potenziamo i nostri servizi, installiamo ancora più telecamere, prolunghiamo il servizio con gli steward, facciamo tutto quello che possiamo in base alle nostre competenze: ma la sicurezza spetta alle forze dell’ordine, servono più pattuglie in città”.

Concreta risoluzione dei problemi e ascolto per restare vicini ai cittadini, sono le modalità annunciate dal comandante Passaretti, mentre il presidente Cristiano Balli ha sottolineato il ruolo del Quartiere nel porre all’attenzione dell’amministrazione la questione sicurezza, ottenendo il potenziamento del servizio del vigile di Quartiere “in una zona importante del nostro territorio, quella di Rifredi e che interessa piazza Dalmazia e viale Morgagni fino all’ospedale di Careggi. Rispetto alle tante richieste abbiamo dimostrato che polizia municipale e Amministrazione stanno facendo la loro parte per garantire la sicurezza dei cittadini”.