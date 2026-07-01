Siti “orfani” e Pnrr, la Regione centra e supera l’obiettivo

Firenze – La Regione ha comunicato lo scorso 23 giugno al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di aver raggiunto il target previsto per le azioni di bonifica sui sette siti contaminati definiti “orfani”, individuati sul territorio regionale con l’ultimo Piano d’Azione approvato con il DM 71/2026, nel dettaglio, nei comuni di Massa, Pistoia, Cascina, in provincia di Pisa, Pietrasanta in provincia di Lucca, Murlo, in provincia di Siena, Rio, nella provincia di Livorno e Vaglia in provincia di Firenze.

Il termine “orfani” viene usato per quei siti contaminati o potenzialmente contaminati in cui il responsabile dell’inquinamento o altro soggetto interessato non hanno provveduto o concluso le necessarie attività di bonifica e rappresentano quindi un rischio significativo per la salute, con severe implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate.

“Le risorse investite – spiega il presidente Giani – rappresentano un valore per tutta la regione sotto il profilo ambientale, con il recupero di luoghi restituiti in sicurezza alla loro funzione pubblica, ed anche dal punto di vista paesaggistico per il loro reinserimento in un contesto naturale che valorizza l’intero territorio e ne incrementa la vivibilità. Un intervento che supera gli obiettivi specifici previsti dal PNRR e conferma la capacità della Toscana di utilizzare in modo efficiente i fondi che l’Europa mette a disposizione”.

“Sono risultati che incoraggiano l’impegno della Regione – dichiara l’assessore all’Ambiente David Barontini – valorizzano la sinergia con i comuni e con la struttura del Commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive e premiano il lavoro di quanti, dai tecnici fino agli specialisti ed al personale amministrativo, hanno saputo fare squadra per rispettare i tempi per la realizzazione degli interventi e mettere al servizio della comunità le loro competenze per restituire ad un nuovo uso aree e spazi ora agibili per ridurre l’impatto ambientale e promuovere l’economia circolare. In giorni come questi, quando gli effetti del cambiamento climatico sono evidenti e impattano sulla quotidianità, è importante considerare fondamentale ogni azione funzionale al recupero di porzioni di territorio compromesso sotto il profilo ecologico e importanti, anche se circoscritte, al ripristino di un equilibrio ambientale complessivo”.

Le azioni che la Regione Toscana ha attivato, tramite un Accordo di Programma sottoscritto nel 2023 con il Ministero, i Comuni interessati e con il supporto di Sviluppo Toscana S.p.A., hanno consentito di riqualificare entro la scadenza del 30/6/2026 l’82,19% della somma di tutte le superfici di suolo interessate a livello regionale dagli interventi finanziati dalla Missione 2 del PNRR, “Rivoluzione verde e transizione ecologica” la Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, superando quindi l’obiettivo fissato dal Ministero, pari al 70%.

Questo assicura quindi il mantenimento dell’intero finanziamento assegnato al territorio regionale, mentre al Ministero è in corso di approvazione l’ultimo aggiornamento del Piano d’azione nazionale che prevede una dotazione finanziaria pari a quasi 35 milioni di euro a favore della Regione Toscana per il totale completamento dei 7 interventi.

Quattro dei sette siti individuati nella misura PNRR (Massa, Pistoia, Vaglia e Cascina) risultano inseriti anche nel Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani approvato con DM 269/2020 ed hanno beneficiato delle relative risorse per attività complementari e propedeutiche agli interventi previsti nell’ambito del PNRR. Il DM 269/2020 rappresenta, infatti, l’ulteriore linea di finanziamento nazionale sui siti orfani, tramite il quale la Regione Toscana è risultata destinataria di € 5.812.690,63 a favore di 7 interventi realizzati dai soggetti attuatori (Comuni e Unione di Comuni) e la Regione Toscana sta valutando di poter utilizzare le economie residuali di tale programma per finanziare le attività più urgenti dei due siti stralciati dall’aggiornamento del Piano d’Azione della misura PNRR (che nel 2022 erano stati ricompresi), cui aggiungere risorse del bilancio regionale.

Da sottolineare, inoltre, che la Regione Toscana attiva a carico dei soggetti responsabili dell’inquinamento tutte le azioni di rivalsa e di tutela per il recupero delle somme sostenute per le bonifiche, secondo il principio “chi inquina paga”, coerentemente con la specifica misura del PNRR, per tutelare l’investimento pubblico fatto a riguardo.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , ottenuto dal governo in carica nel 2020, si sta confermando uno strumento fondamentale per accompagnare la transizione ecologica, offrendo l’opportunità di affrontare criticità ambientali rimaste irrisolte per molti anni. La Toscana ha saputo cogliere appieno questa occasione, presentando progetti solidi e cantierabili e dimostrando una particolare attenzione al tema delle bonifiche ambientali. Questo impegno ci ha consentito di intercettare risorse molto significative, anche in un contesto nazionale in cui non tutti i territori hanno espresso lo stesso livello di progettualità su questo fronte. È un risultato che premia la capacità della Regione, dei Comuni e di tutti i soggetti coinvolti di fare sistema e di trasformare i finanziamenti europei in interventi concreti per restituire qualità ambientale e nuove opportunità di sviluppo alle nostre comunità”, conclude l’assessore Barontini.