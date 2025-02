Si sentono male dopo i pasti, tre deceduti

Firenze – Il bilancio è di tre vittime e 114 intossicati. Tutti si sono sentiti male dopo il pasto in alcune RSA fiorentine: le prime due vittime, un uomo di 88 anni e una donna di 89, si trovavano in una struttura per anziani a Settignano, la terza era in una struttura a Pelago. La Asl ha sequestrato i cibi sospetti. Le indagini vengono svolte dai Nas dei carabinieri. L’ipotesi, quella di intossicazione alimentare. Un quarto decesso non sembra sia avvenuto per le cause ancora da valutare, dei primi tre.

“Ci stringiamo al dolore delle famiglie che hanno perso i loro cari, e siamo vicini a quelle di coloro che hanno subito conseguenze per fortuna meno gravi. E’ un evento che ci sconvolge. Anche per questo auspico che le indagini facciano rapidamente chiarezza su quanto avvenuto.” Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli a commento della vicenda.

“E’ un evento che ci ferisce ancor più profondamente – sottolineano – perché tocca persone in una condizione di fragilità.

Come Regione seguiremo da vicino la vicenda, in stretto contatto con l’azienda sanitaria che è deputata a fare i controlli di igiene pubblica e di monitoraggio rispetto agli ospiti delle quattro Rsa coinvolte”.