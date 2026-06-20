Sequestrati oltre 300 chili di cocaina nelle acque di Cecina

Livorno – Nel corso di un’attività di vigilanza lungo il litorale, il personale militare della Guardia

Costiera dell’Ufficio Locale Marittimo di Cecina – sotto il coordinamento della Direzione

Marittima della Toscana – ha intercettato un gommone con a bordo due persone in

atteggiamento sospetto che, alla vista dei militari, si è dato alla fuga.

L’inseguimento si è concluso sulla spiaggia del Tombolo, dove l’imbarcazione è stata spiaggiata, mentre i due a bordo, dopo aver raggiunto l’arenile, sono fuggiti.

Il gommone è stato quindi recuperato dai militari della Guardia Costiera e, a seguito dei

primi accertamenti, è emersa la presenza a bordo di ingenti quantitativi di sostanza

stupefacente, nascosti sotto alcuni teli.

Il gommone è stato successivamente condotto presso il porto, dove sono intervenuti anche i Carabinieri di Cecina e militari della Guardia di Finanza, per gli accertamenti di rispettiva competenza e per il prosieguo delle attività investigative.

A terra i militari hanno potuto accertare che nel gommone recuperato giacevano oltre 300 chili di cocaina suddivisi in 288 panetti.

Sotto il coordinamento della competente Procura della Repubblica di Livorno sono in corso

le indagini, allo scopo di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, individuare i soggetti coinvolti ed esperire tutti gli approfondimenti relativi alla particolare modalità di traffico della sostanza stupefacente rinvenuta.

