Il Maggio alla prossima stagione, Fuortes: “Un grande viaggio nella tradizione europea”

Firenze – Con i conti in ordine (il bilancio consuntivo d’esercizio per l’anno 2025 si è chiuso con un utile di oltre 800mila euro, al netto di contributi straordinari da parte dei soci fondatori), il botteghino che viaggia come meglio non si potrebbe e il ritorno di Daniele Gatti in veste di “direttore musicale”, il Maggio predispone con congruo anticipo le linee di programmazione della prossima stagione, festival 2027 compreso, giunto al rispettabile traguardo dell’edizione numero 89. I nomi in pista sono tanti, tante le occasioni e gli eventi, il cartellone è fitto e ribollente, che darne conto in tutto e per tutto, senza far torto a nessuno, è fatica oltre che impossibile per naturale mancanza di spazio. In sintesi (entrando poi nel merito in maniera più dettagliata) a rendere appetitoso il cartellone bastano alcune cifre: sono 50 i programmi spalmati da gennaio a dicembre, di cui dodici titoli d’opera (con sette nuovi allestimenti e due in forma di concerto), una nuova produzione di balletto, venti concerti sinfonico corali, oltre a recital vocali e pianistici in sinergia con gli Amici della Musica, per un totale di 250 artisti coinvolti, un numero di per sé cospicuo cui si aggiungono le manifestazioni collaterali come quelle del Maggio Metropolitano e del Maggio Aperto. “Il cartellone si muove lungo un itinerario – ha sottolineato il sovrintendente Carlo Fuortes – che si presenta come un grande viaggio attraverso la tradizione europea, un percorso che attraversa tre secoli di storia e che trova nei capolavori del teatro musicale la sua ragione più profonda. Un arco temporale che parte dal Barocco, centra l’Ottocento con il Classicismo maturo, il Belcanto e il Romanticismo per toccare il Novecento e che unisce, nel solco della missione e della visione del Maggio, tradizione e contemporaneità, repertorio e ricerca, radicamento territoriale e apertura internazionale”.

A questo punto riportiamo i dodici allestimenti lirici in ordine di calendario: La traviata di Verdi, direttore Alessandro Bonato, regia di Stefania Grazioli; Il mondo alla roversa, ossia le donne che comandano di Baldassarre Galuppi, direttrice Chiara Cattani, regista Paola Rota; Il trovatore verdiano con la bacchetta di Daniele Gatti, che non lo riprende da Salisburgo 2014, e la regia di Leo Muscato; A Midsummer Night’s Dream di Benjamin Britten, sul podio Ivor Bolton, regia Deborah Warner, titolo di apertura il 18 aprile dell’89esimo festival del Maggio Fiorentino, una coproduzione con il Teatro Real di Madrid e la Royal Opera House di Londra; Tristan un Isolde di Wagner con rispettivamente Alexander Soddy e Keit Warner; Elektra di Richard Strauss, ancora Daniele Gatti di cui memorabile resta la direzione a Salisburgo nel lontano 2010, più in cabina di regia Stéphane Braunschweig; Tosca di Puccini e Macbeth di Verdi entrambe in forma di concerto affidate a Riccardo Frizza e Nicola Luisotti; Norma di Bellini, con Stefano Montanari e Andrea De Rosa; Adriana Lecouvreur di Cilea, sul podio Francesco Lanzillotta, regia di Arnaud Bernard; Anna Bolena di Donizetti, direttore Michele Spotti, regia di Andrea Bernard; Don Giovanni di Mozart, terzo impegno per Daniele Gatti, che lo diresse la prima volta a Bologna nel 1998, a firmare l’allestimento è Daniele Menghini. Infine ricordiamo Il lago dei cigni di Čajkovskij, coreografia di Xander Parish, direttore James Conlon, prestigioso appuntamento con Tersicore, redatto insieme a The New Generation Foundation, una reinterpretazione della celebre fiaba, protagonista una compagnia che riunisce grandi nomi della danza internazionale. Proseguendo scopriamo un bell’intreccio di serate sinfoniche che accanto all’Orchestra del Maggio vede ospiti l’Orchestre de chambre de Lausanne, la Gustav Mahler Jugendorchester e l’Orchestra della Toscana, mentre vengono celebrate tre diverse scadenze: il bicentenario beethoveniano, il centenario della nascita di Rostropovich e l’omaggio alla memoria storica del Teatro stesso attraverso la intitolazione a Vittorio Gui, come polemicamente auspicato in varie occasioni da Riccardo Muti. Il Maestro torna a Firenze, un podio a sua volta costellato da altri grandi interpreti (Zubin Mehta, Renaud Capuçon, Pietari Inkinen, Kirill Petrenko, Philippe Jordan, Emmanuel Tjeknavorian, Dmitry Matvienko, George Petrou, Diego Ceretta) mentre tra i solisti si distinguono Beatrice Rana, Martha Argerich, Yunchan Lim, Grigorj Sokolov, Mao Fujita, Maxim Vengherov, Polina Osetinskaya, Francesco Piemontesi, Ettore Pagano, Andrea Lucchesini. Senza dimenticare il contributo vocale, che abbraccia, fra i tanti, le ugole di Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Kristina Mikhitaryan, Aleksandra Kurzak, Marina Rebeka, Ludovic Tézier, Elīna Garanča, Luca Salsi, Francesco Meli, Vasilisa Beržanskaja, Jessica Pratt, Violeta Urmana, Pretty Yende, Anja Kampe, Aigul Akhmetshina, Vida Miknevičiūtė, Ricarda Merbeth, Chiara Isotton, Mariangela Sicilia, Alex Esposito, Luca Micheletti. Ricordiamo infine che Daniele Gatti, oltre le tre nuove produzioni liriche, si dispone alla guida di sei appuntamenti sinfonici, mentre vara un ciclo biennale dedicato a Anton Bruckner. Sono quattro le tipologie di abbonamento, che fin da oggi possono essere effettuati, mentre per i biglietti dei singoli spettacoli bisogna aspettare il 10 luglio. Da sottolineare inoltre che invariati sono i costi dei biglietti.





