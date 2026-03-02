Quartieri più forti, la sindaca rilancia il decentramento amministrativo

Firenze – Firenze rafforza il ruolo dei Quartieri e rilancia il decentramento amministrativo come leva strategica per una città più partecipata, efficiente e vicina ai cittadini. È quanto prevede la delibera di indirizzo approvata dalla Giunta comunale, in attuazione del Programma di mandato della sindaca Sara Funaro e dell’Indirizzo strategico “Firenze Futura”, che pone al centro innovazione, partecipazione e valorizzazione dei territori. Si tratta di un lavoro in itinere che porterà a nuovi provvedimenti, nell’ottica di rafforzare la collaborazione tra Palazzo Vecchio e i Quartieri sia nella fase di programmazione delle politiche cittadine sia nella gestione operativa di interventi di manutenzione ordinaria, rafforzando al contempo il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Un esempio, in questa direzione, è il regolamento dei dehors approvato qualche settimana fa in cui è stato inserito un riferimento all’analisi delle richieste arrivate da parte dei quartieri.

“Questa delibera di indirizzo – dichiara la sindaca Sara Funaro – è un primo passo per dare piena attuazione all’impegno di garantire più funzioni e più centralità ai Quartieri, rendendoli protagonisti delle scelte che riguardano i loro territori. Si tratta di una delibera di indirizzo, poi proseguiremo con la parte operativa in un percorso che vedrà il coinvolgimento del Consiglio comunale. I Quartieri sono un presidio importante, l’organo amministrativo più vicino ai cittadini: stiamo lavorando affinché si possano dare risposte alle necessità e alle esigenze dei cittadini”. “Quest’anno, per altro – prosegue la sindaca – ricorre il cinquantesimo anniversario dall’istituzione dei Quartieri e questa nostra scelta assume un significato ancora più strategico. Il decentramento non è uno slogan ma una scelta organizzativa: Firenze guarda avanti, partendo dai suoi Quartieri, che saranno sempre di più i luoghi della partecipazione attiva dei cittadini”.

Confronto strutturato e preventivo sulle progettualità

La delibera introduce un nuovo modello di collaborazione tra Quartieri e amministrazione comunale. Con incontri semestrali – assessori e responsabili delle Direzioni comunali parteciperanno alle sedute del Collegio di presidenza di ciascun Quartiere per presentare le progettualità di interesse territoriale. L’obiettivo è consentire ai Quartieri di portare contributi già nella fase istruttoria e progettuale, elaborando osservazioni e proposte che saranno acquisite nell’iter di approvazione dei successivi atti della Giunta. Un confronto preventivo, strutturato e obbligatorio, che punta a superare logiche meramente consultive e a costruire una vera coprogettazione istituzionale.

Autonomia decisionale su manutenzione di strade e verde

La delibera prevede inoltre l’avvio di modalità operative che consentano ai Quartieri di esercitare un’autonomia decisionale diretta su specifici interventi di una quota di manutenzione ordinaria della rete stradale e del verde cittadino. Attraverso l’utilizzo dei contratti di Global Service già in essere o interventi in economia diretta, e nell’ambito di risorse dedicate, i Collegi di presidenza – anche su indirizzo dei Consigli di Quartiere – potranno decidere in via operativa su interventi manutentivi prioritari per il territorio. Entro 60 giorni dall’esecutività dell’atto, le Direzioni Infrastrutture di Viabilità e Mobilità e Ambiente, in raccordo con la Direzione Ufficio del Sindaco – Servizio Amministrativo e Quartieri e sotto il coordinamento della Direzione generale, definiranno:

• le tipologie di interventi affidate all’autonomia decisionale dei Quartieri;

• il budget annuale dedicato a ciascun territorio;

• le modalità operative di utilizzo dei contratti manutentivi;

• le forme di supporto tecnico alle decisioni dei Collegi di Presidenza.

In questo modo, si definisce ai Quartieri un ruolo centrale e strategico nelle politiche di partecipazione civica e nel dare indirizzo alle Direzioni comunali nell’organizzazione di percorsi e momenti di coinvolgimento dei cittadini sulle scelte che riguardano il territorio, riconoscendo i Quartieri come interlocutori e sedi privilegiati per la realizzazione di tali iniziative.

Più personale nei Quartieri

Per rendere effettivo il rafforzamento del decentramento, la Giunta ha inoltre dato mandato alla Direzione risorse umane di prevedere nel prossimo Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 un incremento del personale assegnato ai Quartieri e alle Direzioni tecniche impegnate nella manutenzione del territorio, anche al fine di aumentare la presenza operativa nelle sedi decentrate.

Gettoni di presenza

La delibera, inoltre, anche a seguito di una mozione votata all’unanimità dal Consiglio comunale, attua una sentenza del 2024 per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri del Collegio di presidenza dei Quartieri.

La dichiarazione dei presidenti di Quartiere

“Salutiamo con grande favore questo primo passo importante che abbiamo condiviso con la Sindaca e che si realizza anche grazie alla spinta arrivata dai 5 Consigli di Quartiere, in linea con il nostro programma di mandato – commentano i presidenti dei Quartieri, Mirco Rufilli (Q1), Michele Pierguidi (Q2), Serena Perini (Q3), Mirko Dormentoni (Q4) e Filippo Ferraro (Q5) -. Dare maggior ruolo ai Quartieri significa dare valore alla prossimità, alla democrazia e alla partecipazione, alla forza delle comunità locali. Con questa delibera diventa sistematica la coprogettazione delle politiche comunali, dei servizi e degli investimenti che atterrano sui nostri territori, si punta ad un ambito di autonomia dei Quartieri nel definire le priorità di alcune manutenzioni del territorio, si valorizza l’importanza della partecipazione dei cittadini ed il ruolo centrale dei Quartieri nei percorsi e strumenti partecipativi che prossimamente ci auspichiamo siano maggiormente sviluppati. Infine, è importante che la delibera riconosca il lavoro dei Presidenti di Commissione che compongono il Collegio di Presidenza, sempre impegnati per le nostre comunità”.

Il provvedimento è immediatamente eseguibile.