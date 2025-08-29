Suggerimenti
Articoli recentiGuarda tutti
29 Agosto 2025

Quarantamila operatori sanitari in digiuno per Gaza
Successo dell’iniziativa in tutta Italia
diRedazione
2 minuti di lettura
Total
0
Condivisioni
0
0
0
0
0

Firenze – Sono state 10mila, le adesioni formali giunte nell’arco di pochi giorni per dire basta alla violenza di Gaza. Diecimila adesioni formali, fra i trenta e i quarantamila i sanitari, medici, infermieri, tecnico che hanno aderito realmente. Almeno secondo gli organizzatori.

La manifestazione, partecipata da medici ospedalieri, di famiglia ed operatori sanitari dal nord al sud dell’Italia, è stata promossa dalla rete #digiunogaza, Sanitari per Gaza e campagna BDS ‘Teva? No grazie”, con il coinvolgimento di ordini professionali, università e sindacati. “Possiamo dire che è andata benissimo – spiegano i promotori – e continueremo con le nostre richieste, in particolare rivolgendoci alle aziende sanitarie affinché adottino la delibera che proponiamo”.

La delibera invita le istituzioni e le direzioni sanitarie a prendere posizione contro il genocidio, impegnandosi formalmente a contrastarlo con azioni concrete. La proposta si basa sulla petizione “Stop the Silence”, lanciata il 15 luglio 2025 e firmata da oltre 4.600 operatori sanitari e accademici e circa 8.000 cittadini. La petizione chiede alle aziende sanitarie di adottare criteri etici nella scelta dei partner e dei fornitori, escludendo quelli legati a Stati responsabili di genocidio. Inoltre, sollecita le aziende a promuovere politiche di cooperazione internazionale e accoglienza per le popolazioni colpite da genocidio. L’appello è chiaro: le aziende sanitarie devono assumere una posizione forte e attiva per proteggere la salute e la dignità delle vittime di genocidio.

Intanto giunge anche la forte presa di posizione del presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fniomceo), Filippo Anelli: “Ben vengano tutte le manifestazioni di solidarietà, i digiuni, perché i nostri Governi, italiano e europeo, spinti dalla volontà popolare assumano iniziative forti per provare a fermare questa violenza. Non possiamo restare inermi di fronte a tanta violenza”. A scanso di equivoci, Anelli sottolinea anche la necessità di prendere ” le distanze da ogni iniziativa di boicottaggio volta a danneggiare il popolo di Israele, che è vittima e non responsabile di questa ingiusta guerra”. Fra i tanti presidi odierni davanti agli ospedali, grande adesione degli operatori toscani

Il commento di Antonella Bundu, candidata Presidente della Giunta Regionale per Toscana Rossa: “Ci uniamo a chi chiede che ogni relazione con Israele venga interrotta e che ci sia un pieno riconoscimento del genocidio che si sta compiendo, contrastandolo concretamente”.

Total
0
Condivisioni
Condividi 0
Tweet 0
Condividi 0
Condividi 0
Condividi 0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prec.
La strage degli operatori umanitari uccisi per impedire la loro missione

La strage degli operatori umanitari uccisi per impedire la loro missione

Nel 2025 finora 265 hanno perso la vita, il 54% in più rispetto all’anno scorso
You May Also Like
Total
0
Condividi
0
0
0
0
0