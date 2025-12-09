Suggerimenti
9 Dicembre 2025

Pietro Leopoldo, la Toscana celebra il grande riformatore
I 260 anni dall’insediamento del Lorena come Granduca di Toscana 
diGabriele Parenti
2 minuti di lettura
Created with GIMP on a Mac
Firenze – Le celebrazioni per i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo come Granduca di Toscana  ha dato l’occasione per conoscere meglio  questo sovrano riformatore che è stato simbolo di innovazione a livello europeo.

Presentiamo qui due video, realizzati per l’occasione,  che  mediante interviste e letture di testi dell’epoca ci permettono di  fruire di una narrazione “dal vivo”

Il primo è un documentario  realizzato dal dal Comune di Buti  (Pisa)  che ha come argomento principale le riforme agrarie  conseguenti al  forte interesse di Pietro Leopoldo  per l’agricoltura che era il fondamento dell’economia toscana.

 Il video che si avvale  di interviste con autorevoli storici  tra i quali un membro Accademia Georgofili,  parla  dell’enfiteusi, della mezzadria, di allivellamenti, di bonifiche idrauliche, (come la realizzazione delle Cateratte Ximeniane per la regimazione delle acque del lago-padule di Bientina ) di come le riforme del Granduca contrastarono la piaga delle carestie e migliorarono le condizioni economiche dei coloni. E  si parla della Grande inchiesta leopoldina del 1768 che contiene ampie, circostanziate relazioni come quella sulla manifattura dell’olio a Buti e nei Monti pisani.

Ci si sofferma anche sui  lunghi soggiorni di Pietro Leopoldo a  Pisa che divenne per molti versi il secondo polo del Granducato. Tra l’altro, un  breve ma significativo excursus narra la predilezione per la Certosa di Calci dove fu allestito un appartamento per la famiglia Granducale, che amava intrattenersi lì per vari giorni  quando  si trovava a Pisa.

Questo il  link      https://www.youtube.com/watch?v=tEKUmdUAY50

L’altro video  realizzato da  Acli provinciale  Firenze  si sofferma sulla più celebre riforma di Pietro Leopoldo :  il nuovo codice  penale che , primo Stato nel mondo, aboliva la pena di morte e la tortura. 

Il tema è stato affrontato sul suo versante storico con il Prof.  Zefiro Ciuffoletti noto storico, docente nell’Università di Firenze e con Riccardo Nencini  Presidente del Gabinetto Viesseux  e anche con uno sguardo all’attualità (e con uno specifico riferimento alla nostra Costituzione) con il costituzionalista Prof. Leonardo Bianchi dell’Università di Firenze  e con Andrea Tognetti  Presidente delle Acli fiorentine.

Questo  il link    https://www.youtube.com/watch?v=2mYu6wKzMK8

