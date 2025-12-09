Pietro Leopoldo, la Toscana celebra il grande riformatore

Firenze – Le celebrazioni per i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo come Granduca di Toscana ha dato l’occasione per conoscere meglio questo sovrano riformatore che è stato simbolo di innovazione a livello europeo.

Presentiamo qui due video, realizzati per l’occasione, che mediante interviste e letture di testi dell’epoca ci permettono di fruire di una narrazione “dal vivo”

Il primo è un documentario realizzato dal dal Comune di Buti (Pisa) che ha come argomento principale le riforme agrarie conseguenti al forte interesse di Pietro Leopoldo per l’agricoltura che era il fondamento dell’economia toscana.

Il video che si avvale di interviste con autorevoli storici tra i quali un membro Accademia Georgofili, parla dell’enfiteusi, della mezzadria, di allivellamenti, di bonifiche idrauliche, (come la realizzazione delle Cateratte Ximeniane per la regimazione delle acque del lago-padule di Bientina ) di come le riforme del Granduca contrastarono la piaga delle carestie e migliorarono le condizioni economiche dei coloni. E si parla della Grande inchiesta leopoldina del 1768 che contiene ampie, circostanziate relazioni come quella sulla manifattura dell’olio a Buti e nei Monti pisani.

Ci si sofferma anche sui lunghi soggiorni di Pietro Leopoldo a Pisa che divenne per molti versi il secondo polo del Granducato. Tra l’altro, un breve ma significativo excursus narra la predilezione per la Certosa di Calci dove fu allestito un appartamento per la famiglia Granducale, che amava intrattenersi lì per vari giorni quando si trovava a Pisa.

Questo il link https://www.youtube.com/watch?v=tEKUmdUAY50

L’altro video realizzato da Acli provinciale Firenze si sofferma sulla più celebre riforma di Pietro Leopoldo : il nuovo codice penale che , primo Stato nel mondo, aboliva la pena di morte e la tortura.

Il tema è stato affrontato sul suo versante storico con il Prof. Zefiro Ciuffoletti noto storico, docente nell’Università di Firenze e con Riccardo Nencini Presidente del Gabinetto Viesseux e anche con uno sguardo all’attualità (e con uno specifico riferimento alla nostra Costituzione) con il costituzionalista Prof. Leonardo Bianchi dell’Università di Firenze e con Andrea Tognetti Presidente delle Acli fiorentine.

Questo il link https://www.youtube.com/watch?v=2mYu6wKzMK8