Verso il Natale: inni e cantate della tradizione musicale tedesca

Con l’avvicinarsi delle celebrazioni natalizie, e il consueto rinnovarsi della tradizione musicale festiva, si offre l’occasione di espandere il nostro panorama musicale.

In area tedesca, al di là dell’inflazionato Messiah (1741) di Händel, il repertorio natalizio, soprattutto quando si volge lo sguardo ai compositori tedeschi tra il Cinquecento e il Settecento, offre delle perle musicali inaspettate: dalle “Kantate” liturgiche alla semplicità toccante degli inni popolari (Weihnachtslieder), la tradizione musicale tedesca è un vero e proprio continente sonoro tutto da scoprire e riscoprire.

Per il fiorire di questa tradizione il punto di svolta è la Riforma Protestante: Martin Lutero (1483-1546), forte di una formazione universitaria che unisce teologia e musica, confonde sensibilità letteraria e orecchio musicale. Per rendere la liturgia accessibile traduce inni dal latino al tedesco, compone un corpus di 37 inni e riformula gli inni e le melodie esistenti, dando vita al canto ecclesiastico evangelico (“evangelisches Kirchenlied”).

Così l’inno “Nun komm, der Heiden Heiland” (1524) è una traduzione tedesca eseguita da Lutero del latino “Veni, Redemptor gentium” attribuito a Sant’Ambrogio (339-397).

“Vom Himmel hoch, da komm ich her” (“Vengo dall’alto dei cieli”), l’inno natalizio luterano più celebre, nasce nel 1534 come dono affettuoso di Lutero ai suoi cinque figli. Ispirandosi alla narrazione lucana della Natività, Lutero costruisce il testo sulla melodia di una popolare serenata (“Spielmannslied”) intitolata “Ich komm aus fremden Landen her” (“Vengo da terre straniere”), scelta non casuale: l’aria, già ampliamente diffusa e di immediata cantabilità, garantiva infatti la massima semplicità di esecuzione e favoriva la partecipazione corale.

Per qualche decennio il repertorio natalizio rimane nettamente separato tra confessioni, ma il successo degli inni luterani è tale che la Chiesa cattolica reagisce integrando e riadattando quelli di origine protestante. Ad esempio proprio “Vom Himmel hoch, da komm ich her” viene riadattato nel 1555 dal pastore protestante Valentin Thilo in “Es kam ein Engel hell und klar” (“Arrivò un angelo chiaro e luminoso”) e viene adottato dall’amministratore vescovile di Bautzen in Sassonia (Lusazia).

La netta separazione confessionale inizia a dissolversi solo nel corso del XIX secolo quando si comincia a includere i canti mariani negli innari evangelici. L’esempio più celebre di questa fusione è il canto Stille Nacht (“Astro del Ciel”) di origine cattolica (salisburghese), adottato nella liturgia luterana. Un altro celebre esempio è il cattolico “Es ist ein Ros entsprungen” (“È spuntata una rosa”), dove la rosa è un’immagine mariana: nel 1609 Michael Praetorius (1571-1621) gli dà una veste protestante.

Quello che possiamo osservare è che la tradizione musicale natalizia tedesca tra ‘500 e ‘600 si sviluppa in due forme principali: la “Historie”, una narrazione biblica dal tono celebrativo-grandioso accompagnata da un effettivo strumentale “monumentale”, e il “Geistliches Konzert” (Concerto Spirituale), una forma più intima e raccolta con un effettivo più ridotto.

Il fautore della “Historie” natalizia è Heinrich Schütz (1585-1672). Allievo del veneziano Giovanni Gabrieli, assorbe da lui la tecnica dei cori spezzati e la fonde con la tradizione dei recitativi drammatici per i solisti (in particolare per l’Evangelista) tipica delle corali luterane. La sua “Historia der Geburt Christi” (“Storia della Nascita di Cristo”) o “Weihnachtshistorie” (1664), con testi biblici tradotti da Lutero, si impone come emblematica di questa tradizione.

Schütz è fondamentale anche per lo sviluppo del “Geistliches Konzert”, un’opera sacra per poche voci e basso continuo, che si rivela essenziale per la sopravvivenza della musica sacra luterana durante la Guerra dei Trent’anni, adattandosi alla grave scarsità di musicisti e risorse.

Il compositore che più si distingue nel genere del Concerto Spirituale è Andreas Hammerschmidt (1611-1675). Nella cantata “Freude, Freude, o große Freude” (“Gioia, gioia o grande gioia”), Hammerschmidt dà voce a un sentimento di gioia e raccoglimento per la venuta del Bambino Gesù.

Per quanto riguarda il genere della “Historie”, non possiamo non citare quella di Johann Rosenmüller (1619-1684). La sua carriera a Lipsia si interrompe nel 1655 quando è accusato di omosessualità. Costretto alla fuga, trova rifugio a Venezia, dove riprende con successo l’attività, lavorando anche presso la Basilica di San Marco. È proprio in questo contesto italiano che Rosenmüller compone la sua versione della Weihnachtshistorie, che testimonia la sua capacità di fondere la tradizione narrativa tedesca con le influenze stilistiche italiane.

Dieterich Buxtehude (1637-1707), figura di assoluto rilievo della Scuola Organistica della Germania del Nord e autore fra i più rappresentativi del “stylus fantasticus”, celebre per virtuosismo, libertà formale e tratti d’improvvisazione, occupa un posto decisivo nello sviluppo della musica natalizia tedesca. Le sue Abendmusiken, i celebri «concerti serali» della Marienkirche di Lubecca, e in particolare la cantata “Das neugeborene Kindlein” (“Il bambino neonato”), segnano una svolta: rendono infatti pubblico il concerto sacro, contribuendo in modo determinante alla nascita e all’evoluzione dell’oratorio.

Che l’influenza di Dieterich Buxtehude sia enorme, lo dimostra il gesto del giovane Johann Sebastian Bach (1685-1750), che percorre a piedi oltre quattrocento chilometri da Arnstadt fino a Lubecca pur di ascoltare le sue celebri esecuzioni: è infatti da Buxtehude che Bach apprende in modo decisivo l’arte dell’oratorio. È così che il “Weihnachtsoratorium” risuona per la prima volta nel 1734 nella Thomaskirche e nella Nikolaikirche di Lipsia. Per il coro d’ingresso egli rielabora l’inizio della cantata “Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!” (“Risuonate, o timpani! Squillate, trombe!”) in onore della principessa elettorale di Sassonia Maria Josepha, sostituendo il testo con lo squillante “Jauchzet, frohlocket!” (“Esultate, giubilate!”).

Se il “Weihnachtsoratorium” di Bach rappresenta l’apice della tradizione luterana per monumentalità e intensità teologica, negli stessi anni un diverso orientamento si afferma con l’opera di Carl Heinrich Graun. “Hofkapellmeister” di Federico II a Berlino e contemporaneo di Bach, Graun compone un oratorio di Natale verso la fine degli anni Trenta del Settecento. L’opera di Graun si distingue da quella bachiana per la maggiore semplicità strutturale, un uso più contenuto del contrappunto, una più ampia integrazione della dimensione contemplativa e una sensibilità poetico-sentimentale vicina allo stile galante di corte.

