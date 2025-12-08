Cambiamenti climatici: i traguardi mancati della COP30

Poteva essere la svolta. Non lo è stata. COP30, la trentesima Conferenza delle Parti (198 Parti: 197 paesi più l’Unione Europea) delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – tenutasi a Belém in Brasile dal 10 al 21 novembre – si è chiusa con un sostanziale niente di fatto. Bloccata dal non essere riuscita a indicare un obiettivo esplicito di fuoriuscita progressiva ma decisa dall’uso dei combustibili fossili che, essendo i principali responsabili di emissioni di sostanze climalteranti che tanti disastri stanno provocando, sono il principale nodo da sciogliere per combattere il climate change. Si sono opposti soprattutto Arabia Saudita, Russia, Iran e Cina. Così il massimo incontro mondiale per confrontarsi e prendere misure sui cambiamenti climatici sull’onda dell’accordo di Parigi del 2015, ha fatto qualche piccola proposta ma ha evitato il nocciolo della questione.La risoluzione finale parla genericamente di “accelerare l’azione per il clima” e “rafforzare la resilienza”, ma non accenna alla questione dirimente dei fossili. Tanto che è ragionevole temere che la partita sia pericolosamente in bilico, se non giocata.

Rimpiangendo traguardi mancati, della Conferenza resta la consolazione di avere registrato la crescita diffusa dell’uso di fonti alternative che comunque, per progredire, necessiterebbero di forti investimenti che si dubita arrivino. E resta il fatto che, anche in presenza di un aumento dell’uso delle fonti alternative, bisognerebbe contemporaneamente impegnarsi per la rinunzia ai combustibili responsabili di emissioni climalteranti che invece continuano a essere quelli prevalenti. Altrimenti in aria finiranno sempre tonnellate di gas serra, come a Cop30 hanno fatto notare i paesi volenterosi, che non sono però i più potenti, e il mondo scientifico.

Il nodo centrale a Belém, non è stato affrontato: troppi gli interessi in gioco, nonostante l’obiettivo politico di punta del viaggio in Brasile fosse l’ elaborazione di un programma preciso nei tempi e nelle azioni per la graduale eliminazione delle fonti fossili. Un obiettivo più o meno timidamente sostenuto da molti paesi, ma sono mancati o si sono indeboliti i principali protagonisti della transizione ecologica, come osserva ISPI (Istituto gli studi di politica internazionale): gli Usa che sono spariti da Cop30 dopo il ritorno negazionista di Trump che ha disdetto l’accordo di Parigi già nel giorno della sua inaugurazione e l’Europa che sta facendo qualche marcia indietro dalla sua leadership nella transizione verde. Comunque, più pigramente l’ Europa, e più fattivamente Africa e America Latina che dal climate change sono i luoghi più tartassati, hanno appoggiato la battaglia alle fonti fossili, travolti però dagli influenti stati che producono o dipendono da carbone, petrolio e gas naturale.

Eppure il disastro è sotto gli occhi. Il 2025 conquisterà con buona probabilità il record di anno più caldo finora mai visto. L’ottobre è stato il terzo ottobre più caldo finora registrato , con una temperatura media di 15,14 gradi, pari allo 0,70 % in più della media 1991-2020 e 1,55 gradi in più rispetto all’era preindustriale (1850-1900). Come rivela il bollettino mensile del Copernicus Climate Change Service (C3S), il programma europeo di monitoraggio climatico gestito dal Centro europeo per le previsioni meteo (ECMWF), che sottolinea come l’ultimo ottobre abbia sfiorato i record negativi dello stesso mese 2023 e 2024. Avvertendo che la tendenza è ormai consolidata, confermata dal fatto che la temperatura media tra novembre 2024 e ottobre 2025 è stata sempre di 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali, firmando così un segno di non ritorno. Visto che l’accordo di Parigi sul clima del 2015 aveva fissato l’obiettivo di limitare l’aumento medio della temperatura a un massimo di 1,5 gradi in più della soglia preindustriale per non più di una volta e entro la fine del secolo.

Siamo solo a dieci anni di distanza da Parigi e la frittata è già fatta. La soglia di 1,5 gradi in più indica che siamo vicino a superare il limite in modo permanente con conseguenti eventi climatici sempre più estremi e disastrosi. Dunque, ci siamo. Dice Samantha Burgess, Strategic Lead for Climate di Copernicus: «Il ritmo del cambiamento climatico sta accelerando, e il triennio 2023-2025 sarà quasi certamente il primo della storia a mantenere in media un riscaldamento superiore a 1,5 gradi». Nemmeno una volta sola e non entro la fine del secolo, che erano i limiti ammessi per scongiurare il rischio l’accordo di Parigi: accade già adesso e per tre anni consecutivi.Tra il 1992 e oggi le emissioni globali non hanno fatto che crescere. Tanto che quelle di anidride carbonica e altri gas serra dal 1993 al 2024 (circa 950 Gigatonnellate, Gt) superano quelle che il mondo ha emesso dall’inizio dell’era industriale, nell’Ottocento, fino al 1993 (circa 860 Gt). Mentre già da adesso i modelli climatici prevedono che entro fine secolo le temperature globali aumenteranno tra 2,2 e 3,4 gradi rispetto alla media preindustriale, come sottolinea Ispi.

Eppure, nonostante la minaccia, Cop30 non ce l’ha fatta, come riporta anche il blog “Ambiente e non solo” che ha seguito la Conferenza giorno dopo giorno e diffuso le informazioni. Il meeting non ha dato risposta sulle fonti fossili. Nonostante nel suo intervento a Belem, Save the Children denunci circa 136 mila bambini al giorno colpiti da disastri climatici. E che, sempre a Cop30, la segretaria generale della WMO (World Meteorological Organization) Celeste Saulo, presentando il rapporto State of the Climate 2025 come appunto racconta “Ambiente e non solo”, dica: “La scienza non mente. Non possiamo riscrivere le leggi della fisica, ma possiamo riscrivere la nostra storia”.

La situazione negativa può essere superata, non osservando i singoli egoistici interessi, ma solo dando retta alla scienza: “Il report di WMO – continua Saulo – è un documento fondato sulla scienza, può guidare i negoziati con prove affidabili. Non possiamo sfidare le leggi della fisica. La scienza non mente. La serie allarmante di temperature eccezionali continua. Il mondo in cui è nato mio nipote di due anni è già più caldo, instabile e pericoloso». Secondo il report WMO, nel 2025 la concentrazione deI gas serra ha raggiunto il valore più alto degli ultimi 800.000 anni. E l’aumento registrato tra il 2023 e il 2024 rappresenta, come avverte Saulo, “il più grande incremento di CO₂ mai misurato”.

Chi ha frenato la conferenza di Belem? Intanto, come abbiamo detto la praticamente non presenza degli USA dopo che Trump ha sconfessato Parigi e smantellato le misure di Biden che prevedevano un consistente taglio di emissioni da parte degli USA che invece è stato drasticamente ridimensionato: dal 22-44% al solo 7-19% nel 2035 rispetto ai livelli del 2024. La Cina, poi, è in preda alle contraddizioni sul fronte ambientale: da una parte è il paese del mondo che più contribuisce al climate change con circa 12 miliardi di tonnellate di CO₂ l’anno: più del doppio rispetto a Stati Uniti e Unione europea messi insieme. Ma dall’altro è anche quello che maggiormente investe in fonti rinnovabili. Il secondo paese più inquinante sul clima è l’India ma ambedue le economie, indiana e cinese, dipendono fortemente dal carbone e non intendono abbandonarlo anche se è il combustibile che emette più gas serra.

L’Europa continua a dichiarare di voler ridurre le emissioni climalteranti del 90% entro il 2040 rispetto al 1990, ma pensa a varie scappatoie anche se le rinnovabili, tra eolico e solare stanno spiccando il volo, fino a produrre in Ue circa il 30% dell’elettricità. Ma la BCE avverte che per continuare così fino al 2030 servirebbero circa 500 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi l’anno, impresa che non sembra tanto possibile nell’attuale clima politico più sedotto da investimenti armigeri che verdi. A Belem l’Italia è stata ambiguamente su due fronti. Da un lato, formalmente allineata con l’Europa, assicurando l’impegno nella transizione energetica, dall’altro, dichiarando anche che “in questo contesto è importante poter ricorrere a tutte le tecnologie disponibili”, e quindi, se ne deduce, anche ai combustibili fossili.