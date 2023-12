Parcheggi e piste ciclabili, il Comune investe oltre 900mila euro

Firenze – Il parcheggio di via Maccari e il miglioramento della sicurezza stradale in corrispondenza dell’intersezione tra via del Sansovino e via Francavilla0 per il Quartiere 4, la manutenzione della pista ciclabile di via dei Perfetti Ricasoli-via Panciatichi e la riqualificazione di via Aselli e via Stori Teodoro nel Quartiere 5, sono parte del pacchetto previsto da tre delibere che sono state approvate recentemente dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti- L’investimento complessivo è di poco più di 932.600 euro.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione per la riqualificazione della viabilità cittadina e la manutenzione delle piste ciclabili. Nello specifico i progetti approvati danno una risposta importante alle richieste dei cittadini, migliorano la sicurezza stradale e contribuiscono alla vivibilità dei due quartieri” dichiara l’assessore Giorgetti.

Ecco i dettagli dei singoli interventi.

Parcheggio di via Maccari

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria del parcheggio interno lungo via Maccari all’altezza del parco Torcicoda. L’intervento consiste nel risanamento esteso della pavimentazione, la modifica dell’aiuole e la riorganizzazione dei posti. Saranno conservate le alberature presenti e anzi saranno ridisegnate le aree verdi in corrispondenza delle radici in modo da migliorare le loro condizioni di vita. La pavimentazione sarà rimessa a nuovo come pure la segnaletica. Costo dell’intervento poco meno di 57mila euro.

Via Aselli e via Stori Teodoro

Anche in questo caso si tratta di manutenzione straordinaria che riguarda via Aselli (dalla rotatoria con via delle Gore e via Bellincione fino a largo Tonelli per uno sviluppo di 350 metri) e via Stori Teodoro (strada di 70 metri da via degli Aselli a via delle Gore). I lavori consistono nel rifacimento della pavimentazione stradale e di alcuni tratti di marciapiedi e delle aree verdi adiacenti. Anche in questo caso saranno conservate le alberature presenti con ampliamento delle zone dove sorgono le piante e la conseguente modifica delle geometrie e dimensioni dei marciapiedi e carreggiata. Spesa prevista 348.979 euro.

Pista ciclabile via dei Perfetti Ricasoli e via Panciatichi

L’intervento consiste nella manutenzione e miglioramento funzionale del percorso ciclabile esistente in via dei Perfetti Ricasoli (470 metri) e via Panciatichi (550 metri) cui si aggiunge il percorso all’interno del giardino in adiacenza al cimitero di Rifredi (40 metri). Oltre alla manutenzione di oltre un chilometro di pista ciclabile il progetto prevede alcuni accorgimenti per migliorare la fruibilità e la continuità, il tutto per un investimento pari a 500.000 euro.

In dettaglio in via dei Perfetti Ricasoli i lavori riguarderanno il tratto da numero civico 88 a via Fanfani: tra gli interventi anche l’ampliamento del marciapiede in corrispondenza dell’attraversamento di via Petrocchi per migliorare la sicurezza di ciclisti e pedoni in attesa. Per dare continuità al percorso sarà realizzato un nuovo raccordo “provvisorio” per bypassare l’ex fattoria Lippi e collegare il percorso di via dei Perfetti Ricasoli con quello di via Panciatichi.

Per la pista via Panciatichi il progetto prevede, oltra alla manutenzione ordinaria e rifacimento della segnaletica, interventi differenziati nei vari tratti. Tra via Fanfani e via delle Tre Pietre saranno realizzati, tra gli altri, un percorso ciclopedonale rialzando l’attuale pista a livello del marciapiede, aiuole rialzate in corrispondenza delle fermate del Tpl per migliorare l’attesa degli utenti; sarà anche semplificato l’incrocio e l’impianto semaforico tra via Panciatichi e via delle Tre Pietre. Nel tratto compreso tra il cimitero di Rifredi e via Pancaldo, sono previste aiuole a protezione dei filari di alberi esistenti, in corrispondenza dell’incrocio tra via Panciatichi e via Pancaldo sarà realizzato un nuovo raccordo ciclabile in sede propria con la pista proveniente da via Magellano e ridisegnata l’intersezione per migliorare la sicurezza dei pedoni. Per quanto riguarda il percorso all’interno del giardino pubblico del cimitero di Rifredi che collega via Panciatichi con via Vasco de Gama (e la stazione di Rifredi), oltre al rifacimento della pavimentazione sarà collocato un cordolo di separazione in sostituzione degli attuali parapedonali che vengono continuamente danneggiate dai veicoli in fase di parcheggio.

Via del Sansovino-via Francavilla

Si tratta di un intervento di miglioramento della sicurezza stradale in corrispondenza dell’intersezione tra via del Sansovino e via Francavilla. L’obiettivo è evitare che i veicoli che intendono proseguire in via del Sansovino verso il centro utilizzino impropriamente la corsia dedicata per la svolta verso via Francavilla. Per questo sarà realizzata una isola spartitraffico nella carreggiata di via del Sansovino in modo da impedire fisicamente la manovra pericolosa. Inoltre la separazione dei due flussi veicolari provenienti da piazza Batoni consentirà di rivedere i tempi semaforici dei attraversamenti pedonali aumentando il tempo di verde per i veicoli. Costo previsto 26.695 euro.