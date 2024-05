Muore Massimiliano Pescini, il cordoglio di Nardella

Firenze – “Un grande dolore e un immenso dispiacere per la prematura scomparsa di Massimiliano Pescini. Non ci sono parole per esprimere il dolore straziante per la morte di un carissimo amico e di un collega leale che ci lascia”. Il sindaco di Firenze Dario Nardella esprime così il suo cordoglio a nome della città di Firenze e della città Metropolitana per la morte di Massimiliano Pescini, per due volte sindaco di San Casciano Val Di Pesa e poi consigliere regionale.

“Sempre al servizio del suo paese di origine e della sua terra, lascia in tutti noi un grande vuoto. Alla compagna Marina, ai familiari e amici, al Consiglio regionale e a tutta la comunità sancascianese esprimo il più profondo cordoglio personale e quello del Comune e della Città Metropolitana” ha aggiunto il sindaco, che in segno di lutto ha disposto che le bandiere di Palazzo Medici Riccardi, sede della città metropolitana, siano messe a mezz’asta.

“Massimiliano ha rappresentato il meglio della politica e delle istituzioni. Sindaco appassionato e competente, militante aperto al confronto e sempre, sempre vicino alle persone e ai loro bisogni. Uomo colto, gentile e attento a chi gli stava vicino, aveva un’ironia veloce con cui metteva sempre in luce anche gli aspetti divertenti delle cose. Ciao Massimiliano, amico mio indimenticabile, mancherai a tutti noi”.