Mostra dell’Artigianato, entusiasmo e grande partecipazione

Firenze – Grande successo, a due giorni dall’apertura alla Fortezza da Basso, della 90° edizione di MIDA – Mostra Internazionale dell’Artigianato, in programma fino a domenica 3 maggio. Dopo l’entusiasmo dei primi due giorni, che hanno fatto registrare una grande partecipazione, la giornata di domani, lunedì 27 aprile si presenta ricca di appuntamenti, con un focus particolare sulla formazione dei giovani, l’eccellenza del restauro e le tradizioni culinarie del territorio.

Il cuore culturale della giornata sarà il Teatrino Lorenese, che inaugura il suo ciclo di conferenze formative alle ore 10:00 con l’incontro “Istruzione e formazione, competenze per il settore dell’artigianato. Una sfida per il futuro del Made in Italy”. Il dibattito, che vedrà la partecipazione del sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, affronterà la sfida cruciale del ricambio generazionale e della trasmissione dei saperi nel Made in Italy, grazie alla collaborazione tra Firenze Fiera, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e Artex. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, lo scenario cambierà radicalmente con “Afghanistan 2003-2026”, un suggestivo percorso visivo e sonoro sulla realtà afghana contemporanea curato dal Laboratorio di Geografia Sociale dell’Università di Firenze con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in collaborazione con Firenze Fiera.

Parallelamente, fino a giovedì 30 aprile MIDA90 ospiterà al padiglione Arsenale la 10° edizione del Salone dell’Arte e del Restauro, fino al 30 aprile. Inserita nel progetto “Firenze, città del Restauro“ promosso dalla Camera di Commercio di Firenze e sviluppato operativamente da PromoFirenze l’iniziativa consolida il ruolo di Firenze come capitale mondiale del recupero artistico e beni culturali, coinvolgendo le principali associazioni di categoria e il Ministero della Cultura italiana.

Per gli amanti dell’enogastronomia, l’appuntamento è al piano attico dello Spadolini: la mattinata si aprirà alle 10:30 con la masterclass dello chef Paolo Lavezzini del Four Seasons Firenze per gli studenti dell’Istituto Enriques di Castelfiorentino, mentre alle 16:00 sarà il turno della tradizione più verace con il cooking show di Yuri Maselli de I’ Bolliti di Firenze dedicato alla trippa fiorentina.

La giornata si concluderà nel Piazzale Nord Ovest, dove a partire dalle 19:00 lo street food farà da cornice alla performance musicale del sassofonista Matteo Biancalani insieme a Wally DJ.