Mythos e la privatizzazione selettiva della sicurezza tecnologica

Nel dibattito sull’intelligenza artificiale si tende ancora a considerare molte decisioni dei grandi operatori tecnologici come normali scelte commerciali. È una lettura che diventa sempre meno persuasiva quando le tecnologie in questione iniziano ad assumere un ruolo vicino a quello di infrastrutture strategiche, incidendo non soltanto sull’efficienza delle singole imprese, ma sulla resilienza complessiva di interi ecosistemi economici.

La decisione di Anthropic di rendere disponibile Mythos — il proprio sistema avanzato per l’identificazione di vulnerabilità software — soltanto a un ristretto numero di grandi operatori selezionati si colloca precisamente in questa zona grigia.

La giustificazione ufficiale è nota e, fino a un certo punto, ragionevole: si tratta di una tecnologia dual-use, che può migliorare la sicurezza informatica ma anche essere utilizzata in modo improprio. Un rilascio graduale o controllato non costituisce di per sé un’anomalia. Molte tecnologie sensibili vengono introdotte così.

Ma se Mythos dovesse mantenere davvero le promesse che lo accompagnano, la questione non potrebbe essere liquidata come una semplice scelta prudenziale. Limitare l’accesso a uno strumento capace di elevare significativamente gli standard di auditing e difesa cyber significherebbe attribuire selettivamente un vantaggio competitivo e operativo a pochi soggetti.

Per chi può utilizzarlo, ciò potrebbe tradursi in maggiore resilienza, tempi di remediation più rapidi, costi di controllo inferiori, standard di sicurezza più elevati. Per chi ne resta escluso — banche di media dimensione, operatori europei, imprese industriali, fornitori critici — significherebbe invece competere con strumenti inferiori in un contesto in cui la sicurezza digitale è ormai parte integrante della competitività.

Non si tratterebbe però soltanto di una questione di asimmetria concorrenziale.

Le economie digitali contemporanee funzionano come sistemi fortemente interdipendenti. La vulnerabilità di un attore periferico non rimane necessariamente confinata al suo perimetro: può trasmettersi lungo la rete di fornitori, clienti, partner, infrastrutture condivise. Un soggetto relativamente marginale ma scarsamente protetto potrebbe diventare il vettore attraverso cui compromettere organizzazioni ben più grandi e sofisticate. Rafforzare solo alcuni nodi della rete non equivarrebbe, quindi, automaticamente a rafforzare la rete nel suo complesso.

A ciò si aggiunge una considerazione più ampia, che riguarda il contesto internazionale.

In una fase caratterizzata da crescente competizione strategica tra blocchi, tensioni commerciali ricorrenti e rapporti transatlantici meno lineari di quanto non fossero un decennio fa, il controllo di tecnologie avanzate difficilmente può essere considerato neutro. Se gli strumenti più sofisticati per la sicurezza digitale dovessero restare concentrati nelle mani di pochi operatori americani e venissero distribuiti secondo criteri definiti all’interno di quell’ecosistema industriale e strategico, tali strumenti potrebbero assumere anche una valenza geopolitica.

È in questo quadro che il dibattito sulla sovranità digitale europea — spesso evocato in termini generici o retorici — acquista una dimensione più concreta. La questione non riguarda soltanto dove risiedono i dati o chi gestisce l’infrastruttura cloud, ma anche chi controlla l’accesso alle capacità tecnologiche avanzate che determinano sicurezza, resilienza e competitività industriale.

Non è necessario ipotizzare un uso deliberatamente politico di queste tecnologie. È sufficiente osservare che ogni dipendenza tecnologica critica tende a generare, di per sé, un rapporto di subordinazione strategica. L’Europa ne ha già fatto esperienza con il cloud, con i semiconduttori avanzati, con alcune infrastrutture digitali essenziali.

Storicamente, quando una tecnologia viene percepita come indispensabile per la sicurezza o per il funzionamento ordinato dell’economia, raramente la sua gestione resta affidata alla sola discrezionalità del mercato. È accaduto con l’energia elettrica, con le telecomunicazioni, con il nucleare civile, con numerose infrastrutture che nel Novecento hanno assunto rilevanza sistemica. Non perché fossero necessariamente pubbliche, ma perché la loro importanza eccedeva la normale logica proprietaria.

Il punto non è sostenere che strumenti come Mythos debbano essere nazionalizzati o distribuiti indiscriminatamente. È piuttosto riconoscere che, qualora una tecnologia privata diventasse sufficientemente critica da incidere sugli standard di sicurezza e resilienza di interi sistemi economici, la sua allocazione difficilmente potrebbe continuare a essere trattata come una decisione industriale ordinaria.

Sarebbe, inevitabilmente, una questione di rilevanza pubblica e non più privata.