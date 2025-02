Moda, stelle e spettacoli al salone internazionale della danza

Il mondo balla. Grazie a “Danzainfiera”, la grande kermesse giunta alla 19esima edizione che venerdì 21 febbraio apre i battenti alla Fortezza da Basso di Firenze, dove resta in pista fino a domenica 23, confermandosi l’evento clou del settore, non solo in Italia.



Una tre giorni dal ritmo incalzante, un vero e proprio “galop”, senza soluzione di continuità, durante i quali l’universo danza sarà declinato in tutti i suoi ambiti: artistici, didattici, formativi, spettacolari, economici. Provenienti da mezzo mondo sono attesi artisti, addetti ai lavori, giornalisti, docenti, buyer, marchi e aziende, volti noti, étoile e debuttanti, in un susseguirsi di appuntamenti, fra spettacoli e contest, stage e master, workshop, esibizioni, audizioni, lezioni, incontri, percorsi formativi, per tutti i gusti e per tutte le età.

Obiettivo dichiarato della manifestazione è infatti quello di coinvolgere in un unico, variopinto contenitore le varie voci e le tante formule che ne compongono il perimetro, disegnano le traiettorie e accompagnano la creatività. Un mondo in evoluzione che è fatto di punte e tutù, sacrifici e rigore, ma anche di libertà espressiva, energia esplosiva, tute e scarpe da ginnastica, nobili palcoscenici e plebei marciapiedi, fra dedizione e professione, tradizione e innovazione.

Come attesta il claim scelto per questa puntata, “Dance Beyond”, testimone dello spirito indipendente e libertario di cui la danza, fin dalle origini, è portatrice e depositaria. “Dance Beyond – sottolineano gli organizzatori – è un invito a considerare le differenze dei veri punti di forza e la pluralità una inaudita ricchezza. Proprio come in un corpo di ballo che trae la sua bellezza dall’insieme: tanti individui, tutti diversi ma capaci di andare all’unisono seguendo un ritmo”.

Danzainfiera 2025 conferma la sua anima battagliera che l’ha caratterizzata in questi anni (come dire che partendo da qui potranno aprirsi le porte delle migliori accademie e scuole europee e porsi le basi per una brillante carriera) e rafforza la sua “doppia identità”. Una passerella bifronte dove da un lato scorrono le aziende e i brand di punta dell’abbigliamento, accessori e attrezzature, e dall’altro i tanti giovani e giovanissimi che aspirano a diventare celebri attraverso un’audizione o un provino, e che avranno ancora una volta a Firenze la possibilità di tentare di accedere alle più grandi istituzioni coreutiche del pianeta.

Un “saranno famosi” non più meteora passeggera ma concreta epifania, perchè per tutti vale lo slogan: “Trasformare un sogno in opportunità”. Come dire che partendo da qui potranno aprirsi le porte delle migliori accademie europee e porsi le basi per una brillante carriera. Scendendo nel dettaglio i numeri di questa 19esima edizione sono da Guinness: 7500 presenze di ballerini, più di 270 eventi tra lezioni, audizioni e stage, 16 talk, 21 eventi sui palchi tra rassegne, contest, concorsi e gare, oltre 16 mila posti in aula per seguire lezioni, stage, workshop, master, audizioni, 80 le aziende “commerciali” di cui la metà in arrivo da oltre confine, 60 le scuole accreditate per r un totale di 150 espositori di cui 47 provenienti dall’estero.

“Danzainfiera, che si presenta quest’anno con un format di allestimento completamente nuovo, cresce per qualità e quantità – ha dichiarato l’amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone – e si avvicina nuovamente ai numeri e alla densità di programma che caratterizzava l’epoca pre Covid. E’ una manifestazione davvero speciale per noi di Pitti: il cuore e una lunga storia di attenzione alle nuove generazioni ci spingono a investire in quelle preziose occasioni di alta formazione e di visibilità, tra cui quest’anno segnalo il concorso Calimala, un progetto multidisciplinare in collaborazione con Nutida Festival e Musicus Concentus, rivolto a giovani coreografi/e che lavorano con la musica contemporanea e la videoarte”.

Protagoniste sul fronte spettacolare, oltre 60 sigle, di cui sette internazionali (fra cui la Joffrey Ballet School di New York, Ballettakademie Wiener Staatsoper di Vienna, la Cie I Funamboli di Parigi) mentre sul versante italiano si segnalano l’Accademia romana del Sistina diretta Massimo Romeo Piparo, l’Accademia del Teatro alla Scala guidata da Frédéric Olivieri, l’Aterballetto di Reggio Emilia che vanta il titolo di unico Centro coreografico nazionale, il Balletto di Toscana di Cristina Bozzolini, l’Opus Ballet, la Compagnia Motus, l’Accademia Susanna Beltrami, il catanese Scenario Pubblico di Roberto Zappalà. Inoltre per la prima volta si aprono le porte di ArtVillage, struttura nata per avviare e seguire il percorso di studi nella danza, canto, recitazione e musical, diretto da Luciano Cannito, mentre si conferma l’“Expression International Dance Competition”, il concorso che intercetta tutti i generi, classico, modern, contemporaneo, hip hop, urban, free style. Infine spazio a “Let’s Dance”, la piattaforma diretta da Rocco Greco di “Tu si que vales”, che coinvolge anche Alessandra Celentano ed Emanuel Lò docenti di “Amici di Maria De Filippi”.

Ultimo ma non ultimo, vero manifesto di Danzainfiera, è come sempre il Gala, pilotato da Francesco Volpe. Che quest’anno, domenica 23 partire dalle 15,30, vede sfilare fra gli altri Sergio Bernal, Maia Makhateli del Dutch National Ballet di Amsterdam, il coreano Young Gyu Choi, la Roma City Ballet Company, la tap dance di Tommaso Maria Parazzoli, l’hip hop di Carlos Kamizele, per finire con Michela Priuli, vincitrice della prima edizione di “600 Beats”, la flash open call rivolta a giovani coreografi. Info 055 36931. Tutto su www.danzainfiera.pittimmagine.com

In foto Frederic Olivieri Direttore della Scuola di Ballo dell Accademia Teatro alla Scala (By Nicola Neri)