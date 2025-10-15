Suggerimenti
Articoli recentiGuarda tutti
15 Ottobre 2025

Meno vittime e incidenti sulle strade fiorentine
Più sinistri sulle strade urbane, ma il maggior numero di morti è in autostrada
diRedazione
1 minuto di lettura
Total
0
Condivisioni
0
0
0
0
0

Firenze – Diminuiscono gli incidenti e le vittime sulle strade fiorentine, ma resta alta l’attenzione sui comportamenti errati alla guida. Nel 2024, nella provincia di Firenze, si sono registrati 4.831 incidenti stradali, con 54 morti 6.021 feriti, rispetto ai 4.904 incidenti61 morti e 6.058 feriti dell’anno precedente.

Il tasso di mortalità più elevato si riscontra sulle autostrade, dove gli impatti avvengono a velocità più sostenute, mentre il maggior numero di incidenti continua a verificarsi sulle strade urbane, spesso a causa di distrazioni o violazioni delle norme di precedenza.

Tra le principali cause di incidentalità, al primo posto figura il mancato rispetto dei segnali stradali (28,14%), seguito dalla guida distratta(17,29%) e dalla velocità non adeguata (15,04%).

L’Automobile Club Firenze insieme a molte delle sue delegazioni e scuderie sul territorio da anni si adopera per diffondere la cultura del rispetto delle regole e della prudenza tra tutti gli utenti della strada, collaborando con istituzioni e forze dell’ordine con interventi nelle scuole di ogni ordine e grado.

“Il calo degli incidenti e delle vittime è un segnale incoraggiante – commenta il Presidente dell’AC Firenze, Massimo Ruffilli – ma non può bastare. Ogni numero rappresenta una vita spezzata o cambiata per sempre. Intensificheremo le azioni formative anche per gli adulti e la realizzazione di progetti ed eventi dove si parli di prevenzione e di guida consapevole anche grazie agli istruttori delle autoscuole del network ACI Ready2Go. Firenze è la culla della bellezza, dell’arte e della cultura: ognuno di noi, prestando maggiore attenzione e ricordando che le regole sono poste a tutela di tutti, può contribuire a renderla anche un modello di sicurezza e civiltà ”.

Total
0
Condivisioni
Condividi 0
Tweet 0
Condividi 0
Condividi 0
Condividi 0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prec.
Elezioni regionali, Spini: “Vittoria di Giani e conferma del campo largo per Elly Schlein”

Elezioni regionali, Spini: “Vittoria di Giani e conferma del campo largo per Elly Schlein”

Per dire che avremo vinto il torneo, servono due regioni pesanti del Mezzogiorno
You May Also Like
Total
0
Condividi
0
0
0
0
0