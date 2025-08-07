Suggerimenti
7 Agosto 2025

M5S dice Sì: Giani candidato del campo largo
Mal di pancia e muretti abbattuti, tutti a sostegno del presidente uscente
diPatrizia Scotto di Santolo
2 minuti di lettura
Il presidente uscente della Regione Toscana Eugenio Giani
Firenze – Nel tardo pomeriggio di oggi  7 agosto è arrivato il Sì alla candidatura del presidente regionale uscente Eugenio Giani  da parte del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte.

Nonostante le difficoltà, i distinguo, i mal di pancia, l’appoggio al governatore uscente era nell’aria, sebbene condizionato dal voto on-line degli iscritti. Alla fine  ha prevalso la linea dell’accordo con 1.538 voti su 2.568 votanti ( circa il 60%) contro i 1.030 (40,1%) che invece avrebbero voluto una corsa solitaria del Movimento. Una decisione significativa che indica un cambio di passo per il Movimento 5 stelle Toscano. Anche perché, come affermato da Giuseppe Conte, “veniamo da 5 anni di opposizione a questa giunta, contrastata politicamente e combattuta su progetti concreti. Per noi scegliere lo stesso candidato che si ripropone in giunta è  veramente un sacrificio notevole”. 

 Un accordo, dunque che va, secondo gli osservatori , verso un futuro polo giallo rosso in vista delle future elezioni politiche del 2027 . “Accolgo con soddisfazione l’esito della consultazione del MoVimento 5 Stelle – ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani – che apre la strada alla costruzione di una coalizione progressista per le prossime elezioni regionali. Un risultato importante che rende la nostra regione protagonista della nuova stagione politica e rafforza il dialogo tra forze politiche e civiche impegnate per una Toscana più giusta, moderna, verde e solidale. Voglio ringraziare il Partito Democratico della Toscana e in particolare il segretario regionale Emiliano Fossi, che pazientemente ha saputo tessere la tela dell’unità e della convergenza. Sono convinto dell’importanza dell’alleanza politica proposta dalla segretaria Elly Schlein a livello nazionale, inizia ora un percorso condiviso, che sono certo potrà dar vita a un progetto di governo forte, inclusivo e all’altezza delle sfide future.”

Bene i 5 Stelle dentro la coalizione progressista toscana che vedrà nell’asse Pd-Avs-5Stelle, così come a livello nazionale, il cuore dell’alleanza che costruirà il cambiamento nella nostra regione”, questa la nota congiunta di Dario Danti e Filiberto Zaratti per Alleanza Verdi e Sinistra Toscana. “Ora si riunisca la coalizione per discutere dei contenuti programmatici a partire da alcuni contenuti irrinunciabili: acqua pubblica, reddito sociale regionale, stop a infrastrutture inutili e dannose, riqualificazione profonda della sanità pubblica, legge regionale per il clima. Alleanza Verdi e Sinistra è in campo e farà la sua parte per costruire il futuro della Toscana”. 

