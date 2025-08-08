Dazi: impatto uguale al costo del ponte sullo Stretto di Messina

Un danno, nel breve termine e attendendo l’ufficializzazione della lista dei prodotti esenti dai dazi che scatteranno il prossimo 7 agosto, che per l’Italia si potrebbe stimare fra i 14 e i 15 miliardi di euro, ovvero, pressa poco l’importo dei lavori per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Si tratta di una stima, elaborata dall’Ufficio studi della CGIA che ha calcolato l’applicazione dell’aliquota al 15% decisa domenica scorsa in Scozia tra i presidenti Trump e von der Leyen.

Il danno che potrebbe essere conseguente alle politiche protezionistiche statunitensi comprende sia gli effetti diretti, vale a dire, come specifica l’Ufficio Studi della Cgia, le mancate esportazioni, sia quelli indiretti, ovvero riduzione del margine di profitto delle imprese che continueranno a vendere nel mercato USA, costo delle misure di sostegno al reddito degli addetti italiani che perderanno il posto di lavoro, trasferimento delle imprese o di una parte delle produzioni verso gli USA e via di questo passo. Inoltre i ricercatori veneti hanno tenuto conto anche della fattispecie congiunturale, legata alla svalutazione del dollaro nei confronti dell’euro.

In questo quadro tuttavia, gli studiosi ritengono che si possa sperare in una tenuta dell’export italiano. Dati alla mano, nonostante nel 2024 rispetto al 2023 si sia verificata una scivolata delle vendite verso gli USA del 3,6%, che significa un ammanco pari a -2,4 miliardi di euro, l’Italia ha mantenuto un ottimo trend verso gli Stati Uniti , con un introito nell’anno passato di 64,7 miliardi.

Un problema, quello dell’export, che è più complesso rispetto ai “semplici” effetti dei dazi al 15%. Fra gli interrogativi che i ricercatori mettono in fila, il primo riguarda il dubbio che consumatori e imprese statunitensi possano sostituire i beni finali e intermedi italiani con quelli autoctoni o di altri Paesi, invece di continuare ad acquistare prodotti Made in Italy. Il secondo punto critico è se, a seguito delle nuove barriere doganali, le imprese esportatrici italiane riusciranno a non aumentare i prezzi di vendita negli USA, rinunciando a una parte dei margini di profitto. Domande che ad ora rimangono senza risposta.

Riguardo al primo punto, la speranza è che, esportando prodotti di alta gamma, i nostri “clienti” siano indifferenti, per reddito, agli aumenti. “La Banca d’Italia ricorda che il 43% delle nostre esportazioni verso gli Stati Uniti sono costituite da prodotti di qualità alta e un altro 49% di qualità media – si legge sulla nota della Cgia – pertanto il 92% delle nostre merci acquistate oltre Oceano sono di alta gamma. Sono prodotti che, verosimilmente, sono destinati a clienti (persone fisiche o imprese) ad elevato reddito che potrebbero rimanere indifferenti ad un aumento del prezzo causato dall’introduzione di nuove barriere doganali”.

Sacrifici per le imprese tuttavia non potrebbero essere del tutto risparmiate per quanto riguarda il secondo punto. I ricercatori infatti segnalano che” il potenziale calo della domanda statunitense legato all’incremento dei prezzi dei prodotti finali potrebbe essere assorbito dalle nostre imprese attraverso una contrazione dei propri margini di profitto”. Una previsione abbastanza inquietante, in un sistema come quello italiano dove i tagli vanno spesso a gravare in buona sostanza sul lavoro, piuttosto che sui profitti. In ogni caso, è senz’altro vero che “le aziende italiane che esportano negli USA presentano una incidenza delle vendite in questo mercato “solo” del 5,5% del fatturato totale, mentre il margine operativo lordo è mediamente pari al 10% dei ricavi”. In altre parole, “sono poco esposte verso il mercato statunitense ed una eventuale “chiusura” di questo mercato inciderebbe relativamente”. Inoltre, è la visione piuttosto ottimista della Cgia di Mestre, le nostre aziende produttive “hanno mediamente buoni margini per ridurre il prezzo finale dei propri beni da vendere negli States, compensando, almeno in parte, gli aumenti provocati dall’introduzione delle barriere doganali”. Certamente, puntualizza la nota dell’Ufficio Studi,, se si verificasse, ipotesi possibile, “un’ulteriore svalutazione del dollaro innescata dalle politiche protezioniste di Trump”, questo potrebbe provocare “una caduta della domanda globale e dei mercati finanziari”. Ma a quel punto il problema non riguarderebbe solo l’Italia.