Lucca, sette magiche passeggiate letterarie

Lucca – Passeggiate e cammini sono attività di gran moda, scaturite dal desiderio di ritrovarsi, attingendo alla ricerca della propria interiorità per mezzo dell’evocazione spirituale che il contatto con la bellezza – naturale e intellettuale – può far scaturire.



Passeggiare in un luogo sempre accogliente, come lo è Lucca, in cui l’incanto del tempo

trascorso resta inalterato per affascinare il visitatore, è anche più evocativo: può anche

accadere di sentirsi avvolti dall’atmosfera surreale, se il girovagare avviene in compagnia

di soggetti che quella Lucca – in vario modo e a vario titolo – hanno contribuito a

personalizzare. Personaggi che si trovano raccontati per raccontare la città, nel libro

“Lucca. Passeggiate letterarie nell’arborato cerchio”, pubblicato lo scorso dicembre da

Maria Pacini Fazzi Editore.



Grazie al lavoro di minuziosa documentazione che l’autrice – la storica lucchese Sara

Cagnacci – ha avuto la pazienza di raccogliere, il libro propone sette passeggiate letterarie, tutte rigorosamente tracciate dentro le mura, accompagnate da voci ispirate di

autori di ogni tempo: alcune voci arrivano da un passato anche remoto, altre sono voci

ancora vive, tutte legate dal comune elemento emozionale suscitato in loro da Lucca, che

hanno tradotto in parole da tramandare.



I percorsi riguardano: passeggiata 1 “Una delle strade più originali d’Italia”; passeggiata 2

“Queste inaspettate gemme”, passeggiata 3 “E il buccellato non lo assaggiamo?”,

passeggiata 4“Lucca è tutta un labirinto”, passeggiata 5 “Vetrine, luci, commerci, rider di

gente”, passeggiata 6 “Bella via Pelleria dal colore del cuoio vecchio e del ferro corroso”,

passeggiata 7“La passeggiata sulle mura di Lucca è l’ideale”, facendo riferimento ciascun

il titolo al modo in cui Lucca viene ricordata da un autore.



Il libro è stato presentato lo scorso 8 gennaio alla Sala Armeria di Palazzo Ducale a Lucca,

raccontato dalla voce certo non meno autorevole del critico letterario Paolo Vanelli, che ha

a sua volta preso per mano l’uditorio conducendolo a fare un primo giro ideale fra le vie e

sulle mura, sposando così la considerazione espressa dall’autrice Sara Cagnacci quando

precisa che il libro «[…] è anche fortemente consigliato a tutti coloro che non vogliono

alzarsi dalla poltrona, senza però rinunciare a itinerari incantevoli e nuovi punti di vista.»

Certo che passeggiare per Lucca in compagnia del libro e degli autori che cita… è tutta

un’altra esperienza!



I percorsi delle sette passeggiate sono accompagnati dalle illustrazioni che Maurizio Guidi

ha realizzato appositamente, dalla copertina ai disegni interni in un susseguirsi di

complementi, talvolta anche ironici, che ne rendono la lettura ancor più piacevole.

Un’ulteriore nota rilevante riguarda la bibliografia, arricchita con i tratti biografici salienti di

ciascun autore citato.