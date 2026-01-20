Lucca, sette magiche passeggiate letterarie

Lucca – Passeggiate e cammini sono attività di gran moda, scaturite dal desiderio di ritrovarsi, attingendo alla ricerca della propria interiorità per mezzo dell’evocazione spirituale che il contatto con la bellezza – naturale e intellettuale – può far scaturire.
Passeggiare in un luogo sempre accogliente, come lo è Lucca, in cui l’incanto del tempo
trascorso resta inalterato per affascinare il visitatore, è anche più evocativo: può anche
accadere di sentirsi avvolti dall’atmosfera surreale, se il girovagare avviene in compagnia
di soggetti che quella Lucca – in vario modo e a vario titolo – hanno contribuito a
personalizzare. Personaggi che si trovano raccontati per raccontare la città, nel libro
“Lucca. Passeggiate letterarie nell’arborato cerchio”, pubblicato lo scorso dicembre da
Maria Pacini Fazzi Editore.
Grazie al lavoro di minuziosa documentazione che l’autrice – la storica lucchese Sara
Cagnacci – ha avuto la pazienza di raccogliere, il libro propone sette passeggiate letterarie, tutte rigorosamente tracciate dentro le mura, accompagnate da voci ispirate di
autori di ogni tempo: alcune voci arrivano da un passato anche remoto, altre sono voci
ancora vive, tutte legate dal comune elemento emozionale suscitato in loro da Lucca, che
hanno tradotto in parole da tramandare.
I percorsi riguardano: passeggiata 1 “Una delle strade più originali d’Italia”; passeggiata 2
“Queste inaspettate gemme”, passeggiata 3 “E il buccellato non lo assaggiamo?”,
passeggiata 4“Lucca è tutta un labirinto”, passeggiata 5 “Vetrine, luci, commerci, rider di
gente”, passeggiata 6 “Bella via Pelleria dal colore del cuoio vecchio e del ferro corroso”,
passeggiata 7“La passeggiata sulle mura di Lucca è l’ideale”, facendo riferimento ciascun
il titolo al modo in cui Lucca viene ricordata da un autore.
Il libro è stato presentato lo scorso 8 gennaio alla Sala Armeria di Palazzo Ducale a Lucca,
raccontato dalla voce certo non meno autorevole del critico letterario Paolo Vanelli, che ha
a sua volta preso per mano l’uditorio conducendolo a fare un primo giro ideale fra le vie e
sulle mura, sposando così la considerazione espressa dall’autrice Sara Cagnacci quando
precisa che il libro «[…] è anche fortemente consigliato a tutti coloro che non vogliono
alzarsi dalla poltrona, senza però rinunciare a itinerari incantevoli e nuovi punti di vista.»
Certo che passeggiare per Lucca in compagnia del libro e degli autori che cita… è tutta
un’altra esperienza!
I percorsi delle sette passeggiate sono accompagnati dalle illustrazioni che Maurizio Guidi
ha realizzato appositamente, dalla copertina ai disegni interni in un susseguirsi di
complementi, talvolta anche ironici, che ne rendono la lettura ancor più piacevole.
Un’ulteriore nota rilevante riguarda la bibliografia, arricchita con i tratti biografici salienti di
ciascun autore citato.
