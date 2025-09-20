L’improvvisa scomparsa del dott. Francesco Rametta: lutto nella sanità modenese

La sanità modenese piange l’improvvisa scomparsa del Dott. Francesco Rametta. 52 anni, originario di Avola (SR) in Sicilia. Specialista ambulatoriale di Chirurgia vascolare, Rametta è mancato nella notte tra lunedì e martedì 16 settembre lasciando nel dolore e nell’ incredulità i familiari, i tanti pazienti, che avevano avuto modo di apprezzarne la grande professionalità e le non comuni doti di umanità, e gli amici emiliani e siciliani.

Dal 2007 Francesco Rametta svolgeva con competenza e dedizione la propria attività presso l’Ospedale Ramazzini di Carpi e nei distretti di Carpi, Mirandola e Modena, offrendo inoltre la sua consulenza ai reparti ospedalieri e ai Pronto soccorso modenesi.

In questi giorni lo hanno ricordato con commozione la Ausl di Modena, l’Associazione Diabetici di Carpi, i colleghi del reparto di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Baggiovara, unitamente alle centinaia di messaggi di condoglianze trasmessi ai familiari e agli organi di informazione modenesi da pazienti e amici.

Francesco Rametta lascia la moglie Giuseppina e due figli, Emanuele e Antonella.

I funerali dello stimato medico si sono tenuti venerdi 19 settembre nella Chiesa di S. Agostino a Modena. Le spoglie di Francesco Rametta saranno traslate nei prossimi giorni nell’amata Sicilia.

In foto: Francesco Rametta