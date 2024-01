L’attualità della figura e del pensiero di Giorgio La Pira

La figura di Giorgio La Pira a centoventi anni dalla nascita mantiene intatta una formidabile vitalità. In un’epoca dalla memoria corta e dalla irrimediabile frantumazione delle ideologie e perfino degli ideali, l’attenzione concentrata sul sindaco santo di Firenze tende ad aumentare. Ciò permette non solo di rinnovarne costantemente la memoria, ma di fare di lui un prisma dalle tante facce tutte capaci di stimolare riflessioni, che paiono ancora fresche e attuali.

Questo è vero non solo in ambito cattolico: anche chi si limita ad avvicinarsi alla religione con l’animo laico dello studioso riconosce in La Pira un uomo dalla straordinaria profondità pronto ad interrogare ancora con il suo pensiero, a oltre quarant’anni dalla morte, la contemporaneità. Il professore siciliano mostra una capacità addirittura crescente di sollecitare le menti e gli animi e molti, alla ricerca di voci che possano fare da guida in un’epoca di smarrimento, lo riscoprono e vi attingono insegnamenti, cui ispirare convinzioni e scelte. Abbiamo bisogno, oggi più che mai, di personaggi vivi che ci parlano e non di eroi imbalsamati e di santini preconfezionati. La perdurante forza di La Pira sta probabilmente proprio nella sua visione improntata ad una civiltà ecumenica fatta di inclusione e dialogo, elementi sottolineati compiutamente da Andrea Riccardi, che oggi non smette di funzionare da bussola necessaria, che ci orienta in un mondo sempre meno interpretabile e rassicurante e che ravviva la fiammella della speranza. Funziona da antidoto di fronte alla dilagante secolarizzazione e al pernicioso processo di svalorizzazione della cultura.

Lo stesso impatto lo misuriamo in ambito bibliografico: parlare a questo proposito di un profluvio sterminato di libri e articoli di ogni genere non sembra per nulla enfatico. Uno sguardo alle pubblicazioni concernenti le opere sul sindaco di Firenze ci lascia piacevolmente sorpresi, come del resto avviene ad esempio anche per altri grandi personaggi della germinazione fiorentina, da Balducci a Milani. Non meno imponente appare il corpus degli scritti lapiriani di vario genere, che si sono susseguiti nel corso del tempo; anche in quest’ultimo volume di vari autori dato alle stampe non mancano suoi interventi scritti prevalentemente fra gli anni Cinquanta e Sessanta. Molti provengono da quello scrigno di tesori che è la Fondazione La Pira – alla penna della cui presidente Patrizia Giunti dobbiamo uno dei capitoli del libro -, soggetto non solo custode della memoria, ma motore essenziale per la diffusione del pensiero di uno dei più grandi intellettuali italiani del XX secolo. Di là provengono testi e materiali inediti vari, lettere che sono andate a costituire epistolari, il più recente dei quali con Giulio Andreotti, che raccontano la storia di questo paese da un angolo particolare. Può essere utile ricordare come tutte le lettere indirizzate ai papi, che La Pira ha incontrato, siano state egualmente pubblicate.

Definire La Pira un mistico prestato alla politica, com’è stato fatto più volte, per molti versi ha un senso e nelle pagine del libro ne troviamo spesso conferma, pur avendo egli stesso sempre privilegiato la dimensione spirituale rispetto a quella politica: in una lettera destinata ad Amintore Fanfani si dichiara testimone del Vangelo, rigettando ogni altra vocazione. Il titolo coglie in modo puntuale – fede, politica e profezia – i termini che ne caratterizzano l’esistenza e l’opera, tracciandone un percorso coerente umano, religioso e politico, che Agostino Giovagnoli nel volume descrive con grande cura ed equilibrio.

In realtà La Pira ha dedicato una buona parte dei propri sforzi alla politica, ricoprendo posizioni e cariche ai massimi livelli, come anche Giovanni Spinoso e Claudio Turrini non mancano di notare: membro dell’Assemblea costituente, deputato nella prima Legislatura, sottosegretario al Ministero del Lavoro e sindaco di Firenze. Non solo, ma è stato un uomo che dietro ad una presunta ingenuità politica in realtà possedeva la forza di rompere astutamente gli schemi guidato dalla profezia, messo in evidenza da padre Gianni Festa, più che dalle mere logiche di partito, con le quali non a caso si scontrerà più volte. Si presenta come un dilettante dell’economia, mostrando noncuranza per l’assenza di un pedigree riconosciutogli e arrivando a questa disciplina piuttosto attraverso strade eteronome come le letture evangeliche, ma privo di velleità teorizzatrici e forte soltanto della conoscenza della dottrina sociale.

In tal modo è in grado di offrire un’interpretazione libera di teorie complicate, delle quali seleziona pragmaticamente quanto gli serve per i suoi scopi concreti immediati. Il lungo saggio riportato nel volume L’attesa della povera gente, pubblicato nel 1950, è quanto mai rivelatore della progressiva maturazione di La Pira lettore di Beveridge. Appariva chiaramente a La Pira come le soluzioni prospettate dallo studioso britannico si adattassero perfettamente anche al caso italiano, che si prestava, nel frangente particolare della Ricostruzione, a funzionare da ideale terreno di sperimentazione. La Pira fra il 1948 e il 1950, anni passati al Ministero del Lavoro sottosegretario con Fanfani, assume la consapevolezza della centralità assoluta del problema della disoccupazione anche in un’ottica caritativa, vissuta concretamente con la presidenza dell’Ente Comunale di Assistenza fiorentino.



L’adozione del keynesismo segna il passaggio da un’idea di assistenza ad una di piena occupazione, dando forma più precisa e dai contorni più nitidi alla propria visione economica, “misurata sull’uomo” come scrisse Ernesto Balducci e di cui Piero Meucci e Mario Primicerio colgono nel libro il valore, soffermandosi sulle scelte politiche di La Pira vuoi come sindaco di Firenze vuoi nella vicenda emblematica del Pignone. Travolta da un cattivo progetto di avvio verso la produzione tessile e priva di un indirizzo strategico, nel 1948 la grande impresa fiorentina veniva messa in liquidazione e si apriva a quel punto un periodo di crisi drammaticamente turbolento, che elevava il livello della conflittualità delle relazioni industriali. La conseguente occupazione operaia testimonia la radicalità assunta dallo scontro di classe, che chiamò la città ad un intenso coinvolgimento. L’esito della vicenda giungerà, com’è noto, solo nel 1954, con il passaggio in ambito Eni, fortemente voluto da La Pira e facilitato dall’intervento di Enrico Mattei. La soluzione era stata caldeggiata a lungo anche dai sindacati e venne accolta con grande favore. Il Pignone rappresentò, per La Pira ormai sindaco, un momento di rottura vigorosa con il mondo delle imprese e degli imprenditori, dai quali, per bocca di Costa, fu duramente attaccato; ma anche lo stesso don Sturzo duellò con La Pira, accusandolo di statalismo come viene rammentato nel libro.

Ci sono buoni motivi, questo in conclusione potrebbe rappresentare il messaggio del volume curato da Alberto Mattioli, per proseguire a studiare La Pira e, questione ancora più di peso, per ascoltarlo. In un XXI secolo dominato dalle guerre e per nulla emendato dalla povertà, la sua voce ha il potere ancora di smuovere le nostre coscienze. Le emergenze dell’umanità non sono finite, la lucidità della sua testimonianza non si è appannata.

Fede, politica e profezia. L’attualità di Giorgio la Pira in un mondo in cerca di pace, a cura di Alberto Mattioli, Milano, ITL, 2023

In foto Giorgio La Pira