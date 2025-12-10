La sicurezza del lavoro al Franchi affidata alla digitalizzazione

Firenze – L’assessore al lavoro del Comune di Firenze Dario Danti ha incontrato oggi i rappresentanti dei sindacati per un approfondimento sul protocollo sicurezza, con riferimento all’applicazione del ‘cantiere trasparente’ allo stadio Franchi. “L’appuntamento – ha spiegato l’assessore – rientra all’interno del tavolo comunale sul lavoro che viene organizzato periodicamente con Cgil, Cisl e Uil”.

“Abbiamo deciso di convocare per il 20 gennaio tutte le parti firmatarie del protocollo, che oltre a Comune e sindacati sono impresa costruttrice, Cassa edile, Ance e Confapi – ha aggiunto Danti – per superare alcuni problemi tecnico-pratici e proseguire spediti nel processo di digitalizzazione del cantiere, elevando ulteriormente i già alti livelli di trasparenza, regolarità e sicurezza”.

“Grazie ad un particolare software – ha concluso Danti – saremo in grado di mettere a disposizione degli organi ispettivi che vigilano nel cantieri del Franchi una modalità innovativa che permetterà di avere in tempo reale informazioni determinanti sulle presenze in cantiere”.