Suggerimenti
Articoli recentiGuarda tutti
10 Dicembre 2025

La sicurezza del lavoro al Franchi affidata alla digitalizzazione
Un software permetterà di avere in tempo reale informazioni sulle presenze in cantiere 
diStefania Valbonesi
1 minuto di lettura
Stadio Franchi, di Di Sailko – Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91998018
Total
0
Condivisioni
0
0
0
0
0

Firenze – L’assessore al lavoro del Comune di Firenze Dario Danti ha incontrato oggi i rappresentanti dei sindacati per un approfondimento sul protocollo sicurezza, con riferimento all’applicazione del ‘cantiere trasparente’ allo stadio Franchi. “L’appuntamento – ha spiegato l’assessore – rientra all’interno del tavolo comunale sul lavoro che viene organizzato periodicamente con Cgil, Cisl e Uil”.

“Abbiamo deciso di convocare per il 20 gennaio tutte le parti firmatarie del protocollo, che oltre a Comune e sindacati sono impresa costruttrice, Cassa edile, Ance e Confapi – ha aggiunto Danti – per superare alcuni problemi tecnico-pratici e proseguire spediti nel processo di digitalizzazione del cantiere, elevando ulteriormente i già alti livelli di trasparenza, regolarità e sicurezza”.
“Grazie ad un particolare software – ha concluso Danti – saremo in grado di mettere a disposizione degli organi ispettivi che vigilano nel cantieri del Franchi una modalità innovativa che permetterà di avere in tempo reale informazioni determinanti sulle presenze in cantiere”. 

Total
0
Condivisioni
Condividi 0
Tweet 0
Condividi 0
Condividi 0
Condividi 0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prec.
La cucina italiana diventa patrimonio dell’Unesco

La cucina italiana diventa patrimonio dell’Unesco

Berni (Cia): "Stretta sinergia tra agricoltura e ristorazione, tra chi produce e
Succ.
Tre libri alle Oblate: “inattualità anticipatrice” di Pier Paolo Pasolini

Tre libri alle Oblate: “inattualità anticipatrice” di Pier Paolo Pasolini

L'incontro sullo scrittore e regista organizzato dall’Istituto Gramsci Toscano 
You May Also Like
Total
0
Condividi
0
0
0
0
0