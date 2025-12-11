Italia – Usa: i vincitori del Premio Amerigo 2025

Nel corso di una cerimonia nella sede del Consolato Generale degli Stati Uniti di Firenze è stato consegnato il Premio Amerigo 2025 destinato ai giornalisti che “raccontano” l’America agli Italiani nei vari ambiti del mondo della comunicazione. I giornalisti prescelti per la XVII Edizione del Premio sono:

ANNA LOMBARDI di La Repubblica per i Quotidiani

PAOLO CAPPELLI di Rai News 24 per i Media Audiovisivi

ELENA TEMPESTINI delBlog Prospettive per il Giornalismo on Line

Al giornalista ALESSANDRO MARENZI di Sky News 24 è stato attribuito il Premio No fake News.

Il Premio Speciale 2025 al giornalista MAURIZIO CAPRARA, editorialista di politica internazionale per il Corriere della Sera.

Il Premio Amerigo comprende anche:

il Premio Fotografia attribuito al fotografo statunitense DAVID WIENER,

il Premio America, dedicato ad un giornalista che racconta l’Italia agli Americani, attribuito a CHIARA ALBANESE di Bloomberg News,

il Premio Europa, dedicato ad un giornalista di un Paese della Comunità Europea, attribuito alla giornalista SARAH WHEATON di Politico Europe.

La premiazione è stata presieduta da Edoardo Imperiale, presidente nazionale di Amerigo l’Associazione che raccoglie gli international visitors italiani, selezionati nel tempo dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’America per partecipare ai programmi culturali promossi dal Dipartimento di Stato Americano.

Erano presenti: il rappresentante in Italia di Enam (European American Alumni Associations) Massimo Cugusi, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini,, il presidente di AACUPI (Association of American College and University Programs in Italy) Fabrizio Ricciardelli, il coordinatore nazionale del Premio il coordinatore nazionale del Premio Michele Ricceri, il giornalista Piero Meucci della Commissione Tecnica, i soci ed amici di Amerigo provenienti dai Chapter territoriali di Firenze, Milano, Napoli e Roma, città nelle quali sono presenti i Consolati generali degli Stati Uniti d’America..

Nella foto a sedere i vincitori del Premio Amerigo