Tre ciotole: fine corsa di una vita nel recupero delle cose che contano

Tre Ciotole , uscito da novembre 2025 contemporaneamente nelle sale italiane e spagnole, presentato a settembre in anteprima mondiale al Festival Internazionale del Cinema di Toronto , è uno di quei casi minoritari in cui il film potrebbe dare un risultato artistico migliore del romanzo da cui è tratto, anzi ne valorizza lo spirito aggiungendoci un tocco di poesia in più e un’unitarietà di fondo che onestamente nel libro si disperde.

Ma, azzardiamo in più l’ipotesi , temeraria e certo non confermabile, che proprio Michela Murgia, se l’avesse potuto vedere, essendo una persona intelligente , di buon gusto cinematografico (non di vestiario dixit) , sarebbe stata lusingata dal film che ne è tratto . Da ciò che è – soprattutto nel primo e ultimo racconto – una coraggiosa testimonianza del senso della fine della Murgia , permeato della sua autoironia , struggente e lirico proprio perché sinceramente spietato con sé stessa, nelle 10 pagine dell’ episodio finale ‘Cambio di stagione’ che chiude quello che è in realtà il suo ultimo romanzo pubblicato in vita, il 16 marzo 2023, quindi neanche 5 mesi prima della sua morte, avvenuta il 10 agosto 2023 a 53 anni. A dire il vero, per la produzione italo-spagnola che aveva in mente una grande operazione internazionale ambiziosa culturalmente e d’ investimenti, Tre ciotole si presentava come un insieme di 12 racconti brevissimi e impressionisti, più che altro disincantati bozzetti di percorsi interiori che si costeggiano qualvolta, senza quella coralità manifesta per esempio dei nove racconti brevi di Raymond Carver per i quali invece il grande Altmann ha potuto imbastire il polifonico capolavoro che è Short Cuts/America Oggi (1983).

In sintesi è come se Murgia in questi 12 racconti avesse disseminato in chiave letteraria alcuni temi che le sono sempre stati a cuore, in personaggi che a volte rappresentano il suo punto di vista , a volte , come nel primo e ultimo capitolo sono evidentemente lei stessa con la percezione della malattia senza scampo e col lascito dei suoi ricordi come abiti , anche simbolici, del suo vissuto , nella lucida disincantata coscienza della fine ormai prossima. Ma in mezzo francamente, non ci sono nel testo situazioni che possano essere tradotte con sicura efficacia cinematografica, né pensati come tali dalla Murgia. D’altronde solo il suo romanzo d’esordio , Il mondo deve sapere, 2006 ,è stato adattato, molto liberamente, nel film di Virzì Tutta la vita davanti, 2008. Lo stesso film L’Accabadora di Enrico Pau del 2016 , pur essendo basato su vicende simili al suo romanzo omonimo e più importante del 2009 (anche premio Campiello e Super Mondello), è tratto in realtà da un saggio storico-antropologico del 2003 di altro autore, Alessandro Bucarelli (Eutanasia antelitteram in Sardegna: Sa femmina Accabbadòra) .

Di fatto anche un’alterna felicità di scrittura di alcuni di questi racconti di Tre ciotole non evocava sinceramente particolari immagini filmiche. E’ stato quindi non facile dargli quella compattezza e un filo di narrazione col linguaggio delle immagini fermate dalla mdp, rimanendo comunque fedeli agli assunti e significato del testo. L’unica cosa che poteva legare meglio i vari bozzetti era il fatto di essere più o meno dei rituali per un anno di crisi (cioè in pieno lockdown del Covid ), ma il tema della ritualità nelle varie storie è in maggior parte più enunciato che declinato con convinzione.

Poteva venirne fuori un film molto verboso , debordante di voci fuori campo, didascalico e invece si è scelta, per trattare questo testo molto a-cinematografico, non a caso una coppia formidabile nella resa valoriale per obbiettivo : per la regia la spagnola di Barcellona Isabel Coixet e per la co-sceneggiatura con lei il torinese Enrico Audenino . Isabel Cloixet, 65enne di Barcellona, sceneggiatrice e produttrice di una ventina di opere (anche con El Teseo di Almovodar ) ,ormai pluripremiata Goya, e European Award , già presenza qualificata a Berlino, Venezia e Cannes, ha attirato l’attenzione del più creativo e culturalmente ambizioso produttore italiano, Riccardo Tozzi ( Cattleya), in quanto autrice del toccante La mia vita senza me, nel 2003 : successo internazionale Usa- Spagna , su una giovane madre che, appreso d’ essere all’ultimo stadio di un tumore, pianifica tutta la vita che le rimane per lasciare ai suoi figli l’eredità d’un senso della vita più altamente umano possibile , in cui in cima non c’era la sicurezza della felicità o di agi economici, ma la capacità di sentire ed amare in modo pieno. Tra le altre sue opere con cast internazionale , Le cose che non ti mai ho detto e La vita segreta delle parole, per intuire spessore e adeguatezza a rielaborare in film il testo di Murgia. A sceneggiarlo con Cloixet, Enrico Audinino, ancora 44enne , già sceneggiatore di film come Padrenostrodi Noce, Ride e Nonostante di Mastrandrea, che , nella raffinatezza di dimensioni surreali e oniriche tradotte in cinema, con vari Nastri d’Argento all’attivo, parlano già di per sé sulla possibilità di creare un linguaggio di cinema in sintonia con un testo come Tre Ciotole. Cloixet e Audinino , grazie anche alle loro sensibilità e avendo già navigato per mari simili, hanno fatto un grande lavoro di riscrittura e di linguaggio di cinema vero, salvando il nocciolo autentico del testo di Murgia, e trasfigurandolo in un racconto filmico più lirico, fatto di stupore e magia del quotidiano . E ne è nata appunto un’operazione culturalmente ambiziosa come intendeva Tozzi per un partenariato internazionale Italia- Spagna, e forse con un progetto ancora più grande : il mercato americano? l’Oscar 2026 dell’Academy?

Nel film c’è l’intuizione che Marta, per la crescita del suo personaggio, viva ben due annunci di morte : prima l’abbandono del marito, poco dopo il sapere di essere all’ultimo stadio del cancro. In fondo c’è la catastrofe di due amori : quello tout court per la vita e quello che dovrebbe dare vita. Ma il percorso fatto da Marta porta al recupero di entrambi seppur con segno diverso. Elaborazioni del lutto che sono rese dalla intensa e assieme interiormente trattenuta interpretazione di Alba Rohrwacher. Che fa parlare sguardo e silenzi lasciando spazio a brevi frasi mai urlate , ma dirette e spietate come era nella natura di Murgia. Eppure il precipizio in cui era caduta poteva sollecitare un’enfasi drammatica ben più marcata. Invece alla fine della storia c’è un immagine vivida con la donna, che si ritrova nella gelateria antica in Piazza San Cosimato , mentre gusta il suo cono e dice a sé stessa con un sorriso: “Sto per morire , ma sono ancora viva” .

In realtà nel momento tutto le muore attorno e dentro di sé Marta compie un percorso di riappropriazione dei sensi della vita più autentici , attraverso dei rituali tutti suoi particolari, come il controllo dei conati di vomito che portano non a una deiezione logorante , ma a una scelta degli alimenti essenziali scaldati ,e deposti appunto nelle tre ciotole : scandiscono il suo nuovo senso del tempo della vita , strenuo e lucido, consapevole d’essere anche nutrimento dello spirito. Giacché “lo stomaco è il nostro secondo cervello” e che è la materia a generare lo spirito , e il libro di Feuerbach che le regala il suo collega filosofo, “L’uomo è ciò che mangia”, va appunto in questa direzione. Contemporaneamente Antonio, che l’abbandona , è poi invaso dalla sua mancanza : “ era certo di averla lasciata perché non l’amava più, ma l’aveva comunque amata abbastanza da capire che i ricordi sono più persistenti delle persone”.

E la soluzione dei flashback e a volte la scelta del formato in 4:3, con alcuni frammenti girati anche in Super8, consegna una Roma non da cartolina turistica, ma luoghi del paesaggio interiore propri di Marta ed Antonio ( e di Murgia) tra Trastevere e Testaccio (c’è anche una citazione del cinema “ Nuovo Sacher” di Moretti di cui si vede per un attimo da lontano, ma ben distinta nella sera, la rossa insegna luminosa. Tutto fluisce comunque nella naturalezza in cui si è svolta la loro storia d’amore fresca e semplice, come nei loro anni giovanili. Il rituale di Antonio per esorcizzare il male del vuoto senza Marta, è ripercorrere con un’accurata mappatura , con puntine a forma di coccinelle, tutti i luoghi che aveva vissuto con lei. Il momento della verità per Antonio arriverà con la notizia della malattia esiziale di Marta. Lui la cerca e passeggia con lei per il Lungotevere e le confessa che ha scoperto nel profondo che l’ama ancora. Ma lei ha fatto un percorso diverso : più che disamore e fastidio per Antonio, si è liberata di quella dipendenza, c’è la restituzione di quel passato dove, alla fine della vita, c’è una riappropriazione di un senso delle cose e delle persone che le trascende . Antonio è il compagno di strada con cui ha compiuto un bel tratto , ma di cui ha anche sofferto.

L’abbraccio tra i due, lungo le sponde dell’Isola Tiberina, risulta struggente perché solo allora Antonio apprende che è finita davvero e quasi la stritola e travolge d’amore , con lei che accetta la stretta ma è ferma, non l’incontra, in un campo lungo che alla fine li fa diventare un puntino informe disperso nell’immensità del cielo che li comprende e nel placido scorrere del fiume dei ricordi e dei detriti inutili. Dove le due linee della vita degli amanti perduti non si ricongiungono, ma diventano grumo che pulsa con due cuori distinti. Marta è oltre, ha accettato il cancro al 4° stadio come qualcosa di sé . Elio Germano ,a sua volta contiene l’angoscia della sua impotenza , a ricongiungere la sua linea con quella di Marta , in un urlo silenzioso al cielo. E conferisce il giusto smarrimento nell’alternanza non controllabile di sentimenti conflittuali che ci rendono il suo personaggio non banale e credibile sin dalla prime scene in cui accenna nella notte a letto con lei di volerla lasciare.

Se il rapporto tra Marta e Antonio è la storia che muove il film , si intrecciano a loro altre figure che non sono macchiette , ma veri personaggi interagenti con l’uno o l’altra in modo significativo nel loro percorso e , non menzionati nel libro di Murgia, arricchiscono la narrazione filmica di nuove emozioni , tinte e sensi. Una è la giovane lavorante nel locale di Antonio, che ,come una Beatrice lesbica e inaccessibile per Antonio , accompagnerà e stimolerà premurosa e comprensiva, l’ uomo nella mappatura e riappropriazione esistenziale dei luoghi vissuti dalla coppia. Lei è la rivelazione Galatea Bellugi , appena valorizzata come co-protagonista in Cinque secondi di Virzì. L’altra è Silvia D’Amico, nei panni di un’emozionante sorella di Marta, diversissima, incasinatissima, punching- ball della prima , oggetto delle sue critiche, che la inducono alle lacrime, ma sensibilissima e custode delle sue volontà alla fine. Piena di sfumature, sempre più bella e intensa. Un’altra persona che entra nella vita di Marta è il professore di filosofia suo collega al liceo. Si mostra man mano più interessato verso Marta, seppur in modo mai invadente ma presente; Marta che gli sfugge sempre con la sua bicicletta cui a un certo momento regala il libro di Feuerbach e ne orienta il senso: è Francesco Carril, spagnolo, talentuoso protagonista della serie di valore internazionale Dieci Capodanni , scritta e diretta dal regista ora cult Rodrigo Sorogoyen, e caldeggiato dalla connazionale regista Coixet.

Marta lo inviterà per la prima e ultima volta a casa sua, annunciandogli che “ partirà per un lungo viaggio senza ritorno”, e poi , a lui affranto dalla notizia , chiede emozionandolo, il desiderio di un vero bacio, in una scena delicatissima e molto tenera, e poi Marta gli chiede anche di seguire con cura discreta a scuola due studentesse, molto sensibili, ma problematiche : si tagliuzzano le braccia in segreto a vicenda in modo ‘artistico’, e vanno seguite. Le due ragazze che Marta ha scoperto per caso nella loro complicità rischiosa, sono anche coprotagoniste di uno degli episodi più toccanti e poetici del film : sono scelte da Marta per la sepoltura del piccione ucciso a calci da alcuni studenti nel cortile della scuola. Nel racconto di Murgia era un topo, ma nella trasfigurazione di Cloixet e Audinino è divenuto meglio questo familiare volatile. Anche qui la scena dell’addio al piccione ha un lirismo asciutto che non diventa melassa.

E’ un film di anime in viaggio, una sinfonia di immagini ora sfocate ora a fuoco, come i sentimenti che li muovono, che si trasforma e ricompone di continuo , pervasa da una visione onirica e di sospensioni in un realismo magico . I tragitti di Marta nella sua bicicletta col cappottino rosso e la criniera bionda scarmigliata al vento, e i momenti in cui sono ripresi i flash back del vissuto con Antonio , anche nei filmati in super 8 e formato in 4:3, sono avvolti da un incantamento : li vela una grana tenue, poi la pellicola si accende di nuovo, sono i luoghi romani dell’anima di Murgia, vissuti come un sogno.

Le musiche di Alfonso Villalonga danno quella melanconia languida e avvolgente del Senza fine, come si chiama il ristorante di Antonio, e come cantava Vanoni ne La mia vita senza me di Cloixet ; che in Tre ciotole replica ancora la tristezza allegra di Vanoni , tra richiami brazil – jazz, con Sant’allegria. Alla fine del suo “viaggio” Marta che, come Murgia non considera la malattia come un nemico da combattere, ma parte di sé da sedi mentare come estrema opportunità, si fa promettere dallasorella Silvia D’Amico che prima di mettere in vendita la casa, alla sua morte, deve farvi un gran festa “in memoria di me”, donare i suoi abiti e oggetti a chi ne volesse un ricordo ,e radunare l’elenco delle persone che ha frequentato in varie fasi , cucinare le cose migliori che lei ha gustato e suonare le sue canzoni preferite. E così il film termina con la casa animata da tutti i personaggi che vi sono apparsi , si ripresentano uno a uno prima che il sipario cali, e non è un momento di cupa tristezza, ma di dolcezza condivisa. Nel libro di Murgia bisogna riconoscere che proprio l’ultimo racconto ,‘Cambio di stagione’, forse sarebbe stato l’unico che avrebbe meritato di essere sceneggiato letteralmente come nel testo, tanto è ricco di immagini vivide e suggestioni poetiche con richiami , sottili, anche felliniani . Ma evidentemente le scene non erano più gestibili in esterni campestri nella raggiunta compattezza della chiusura del cerchio ottimale della storia e dello script. “ I vestiti appesi agli alberi si muovevano al vento come spiriti inquieti. Da ogni gruccia la loro stoffa rispondeva ai flussi dell’aria di maggio in modo differente… L’intera sughereta dell’agriturismo dove aveva organizzato il pranzo d’addio per sua sorella sembrava un bosco di spettri, infestato dai resti di tutte le donne che la defunta aveva provata ad essere prima di andarsene”.

E qui Murgia mostra ancora la sua autoironia franca sino alla perfidia, sia per la sua larga taglia che per i gusti non sublimie arriva a farsi descrivere così dalla sorella : “ a guardarli non si poteva dire che avesse avuto un suo stile… nell’armadio si trovavano cose per vestire sia Madonna che la Madonna.. Decidere cosa dar via senza rovinarle la reputazione era stato arduo.. Sua sorella aveva sempre avuto di sé l’idea di essere uno spettacolo……Quando anche l’ultimo invitato se ne era andato col suo bottino di stoffa, si sedette sotto un albero e pianse in silenzio tra le ombre dei rami sempre piùdistese,mentre il vento calante lasciava i vestiti rigidi sulle grucce, pelli di rettile, mute del serpente che era stata sua sorella ( Michela)velenosa e calda, piena di spire”.