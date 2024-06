Imprese sociali: La Spiga offre lavoro e solidarietà con i servizi ambientali

Pistoia – Gli anni che stiamo vivendo, ci offrono una visione del mondo in continua transizione, dove la realtà delle cose cambia con rapidità tale da fare talvolta fatica a starle dietro: una marea vorticosa dalla quale, giorno dopo giorno, rischiamo di essere travolti, e che perciò impone di venire compresa e interpretata. Bisogna saper trovare ciascuno il proprio passo, così da essere presenti e cogliere l’attimo giusto, imparando a non cadere.

La parafrasi proposta si figura forse un po’ troppo truculenta, ma rende l’idea dello stato di difficoltà in cui ci troviamo a vivere: difficoltà che, per alcuni, sono… più difficili che per altri, e che qualcuno comunque ha scelto di riconoscere e contenere. Il riferimento è a “La spiga di grano”, cooperativa sociale di inserimento lavorativo operativa dal 1999 nella provincia di Pistoia, una realtà di impresa alla quale ci sentiamo di attribuire qualità importanti: due, in estrema sintesi, le principali.

Intanto l’aver saputo dare attenzione alla persona, generando condizioni di lavoro in cui tutti potevano essere coinvolti, anche gli individui con evidenti fragilità. Non da meno, ha saputo guardarsi intorno facendolo con attenta discrezione, nel senso che mentre lavorava con impegno ha mantenuto gli occhi sul mondo e sui cambiamenti cui accennavamo all’inizio: li ha visti, ne ha raccolto le opportunità.

Il risultato è un andare controtendenza, che trova la cooperativa al centro di attività che valorizzano il lavoro: come dimostra la recente acquisizione per “La spiga” di un pacchetto di servizi messi a gara da Alia per la Toscana Centro: in particolare, la raccolta dei rifiuti ingombranti a Pistoia città, Montagna Pistoiese, Serravalle e Valdinievole, oltre alla raccolta degli abiti usati di nuovo nella Valdinievole ma anche nell’intera piana compresa fra Pistoia e Prato. Fra i nuovi appalti, la raccolta dei rifiuti ingombranti richiederà un ampliamento di organico per soddisfare le richieste di interventi, che contano numeri veramente importanti: circa 100 giornaliere solo su Pistoia città. Ne abbiamo parlato con Enrico Pellegrini, Vice presidente, Direttore di produzione e dell’ufficio gare: «Non amiamo mettere in mostra i nostri meriti, sono piuttosto i numeri a dimostrare che abbiamo saputo lavorare. Ci siamo fatti conoscere e abbiamo a nostra volta conosciuto il mercato, facendoci trovare pronti a cogliere le opportunità che offriva.»

Conoscere il mercato e i referenti che su questo si muovono è in effetti un bel vantaggio, che permette di essere presente così da cogliere ogni occasione utile per intensificare le attività, nel momento in cui si presenta. «La provincia di Pistoia è per noi una piazza importante, ma da alcuni anni guardavamo a Lucca come obiettivo strategico, naturale luogo di crescita per “La spiga”», ha continuato Pellegrini.

E se qualcuno gli ricorda che la fortuna sostiene gli audaci, sorride ammettendo che un po’ di fortuna c’è stata, ma favorita da un’organizzazione aziendale agile, certamente non improvvisata ma strutturata in modo tale da sapersi adeguare riconvertendosi rapidamente al nuovo gioco: «Abbiamo partecipato a una gara per aggiudicarci alcuni servizi di igiene urbana nella zona della media valle del Serchio. Così, mentre a marzo ci siamo mossi con gli ingombranti a Pistoia, ad aprile avevamo una mano protesa verso Lucca, a organizzarci per quel territorio.»

Verrebbe quasi da pensare… “ma questi chi li ferma più!” visto che si sono aggiudicati anche una gara su Pietrasanta, sempre per l’igiene ambientale, che li trova operativi dal 1 maggio… vedremo! Intanto cogliamo l’invito de “La spiga di grano” a concentrarsi sulla zona del pistoiese, dove sta selezionando personale da inserire nell’organico, in prevalenza per la raccolta dei rifiuti ma non solo: di seguito l’elenco delle figure professionali di cui c’è bisogno (per tutte le posizioni sono richieste almeno la patente B e l’autonomia di spostamenti fino al posto di inizio del servizio).

10 operatori per la raccolta rifiuti ingombranti e pulizia postazioni stradali (38 ore sett., in turni da lunedì a sabato, livello B1 Cooperativa sociale o C1 se patentato C con CQC)

3 operatori per manutenzione verde, con patente trattore (38 ore sett., in turni da lunedì a sabato, livello B1 Cooperativa sociale)

3 operatori per manutenzione verde con esperienza (38 ore sett., in turni da lunedì a sabato, livello A2 Cooperativa sociale)

2 addetti pulizie (25 ore sett., orari compresi fra le 4 e le 15, livello A2 Cooperativa sociale

In foto Enrico Pellegrini