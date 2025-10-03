Suggerimenti
Articoli recentiGuarda tutti
3 Ottobre 2025

Imprese giovanili: bioinformatica, sostenibilità e accessibilità al centro delle start-up
I progetti vincenti di Impresa Campus Unifi, il percorso di formazione dell’Università di Firenze
diRedazione
2 minuti di lettura
Total
0
Condivisioni
0
0
0
0
0

Firenze – La bioinformatica, la sostenibilità e l’accessibilità sono i temi dei progetti vincenti di start-up della diciannovesima edizione di “Impresa Campus Unifi”, il percorso di formazione dell’Università di Firenze per la cultura d’impresa giovanile realizzato dal Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore Universitario.

Otto team universitari dell’Ateneo (composti da laureandi, laureati, assegnisti, dottorandi e giovani ricercatori) si sono sfidati in Aula Magna, raccontando il progetto che hanno sviluppato durante il programma di formazione, realizzato in collaborazione con Fondazione per la ricerca e l’innovazione, col sostegno di Fondazione CR Firenze e il supporto di Federmanager Toscana.

Sul gradino più alto del podio è salita la squadra di COSMO, un progetto di bioinformatica che aiuta la ricerca oncologica elaborando con algoritmi e Intelligenza Artificiale dati molecolari, dati clinici e immagini diagnostiche a supporto di università, ospedali e imprese.

Al secondo posto la start-up HYGRO-BRICK, che propone l’installazione di mattoni rinfrescanti in edifici esistenti, nuove costruzioni e spazi urbani: i materiali permettono di deumidificare di notte l’ambiente e rilasciare di giorno l’umidità assorbita per raffrescare gli spazi.

Terzo classificato il team di ACCESS+ che sviluppa una App di mappe e percorsi di navigazione utilizzabili in spazi complessi come aeroporti, campus, musei e ospedali, a beneficio di persone con difficoltà di orientamento, con o senza disabilità. Ai tre gruppi premiati una consulenza commerciale o legale offerta da Federmanager Toscana.

Ad aprire la mattinata, con i loro saluti, sono stati Marco Pierini, prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale dell’Ateneo fiorentino; l’assessore del Comune di Firenze a sviluppo economico e turismo; Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze; Mario Pini, membro del consiglio direttivo di Federmanager Toscana.

Impresa Campus è finalizzato a diffondere competenze trasversali e cultura imprenditoriale tra laureandi, neolaureati, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e borsisti di Unifi. Suddivisi in gruppi, per quattro mesi i partecipanti hanno effettuato un training collettivo con attività formative teoriche affiancate da esercitazioni pratiche su team building, idea generation, propensione imprenditoriale, business model, validazione del mercato e comunicazione efficace. A ogni gruppo sono stati affiancati un mentor e un manager per lavorare sullo sviluppo e la validazione dell’idea di business.

La prima call del 2025 ha raccolto 30 candidature (14 singoli senza idea, 7 singoli con idea, 9 gruppi con idea), con un totale di 44 partecipanti. Alla seconda fase sono stati ammessi 12 progetti con 33 partecipanti. I team arrivati alla finale sono 8.

Dal 2013, anno di avvio di Impresa Campus, sono 787 le candidature raccolte, 451 i progetti ammessi e 1293 i partecipanti, provenienti da tutte le aree di studio e ricerca dell’Università di Firenze.

 Nelle foto allegate:

-il gruppo dei partecipanti all’evento nell’Aula Magna del Rettorato 

Total
0
Condivisioni
Condividi 0
Tweet 0
Condividi 0
Condividi 0
Condividi 0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prec.
Il Parco del Cilento: patto con l’università per preservare le grandi bellezze

Il Parco del Cilento: patto con l’università per preservare le grandi bellezze

Intervista a Giuseppe Coccorullo presidente del polmone verde del sud di Salerno
Succ.
Tomasi, “Dobbiamo avvicinare la Regione ai territori”

Tomasi, “Dobbiamo avvicinare la Regione ai territori”

Intervista al candidato della Destra che piace anche ai moderati
You May Also Like
Total
0
Condividi
0
0
0
0
0