Imprese giovanili: bioinformatica, sostenibilità e accessibilità al centro delle start-up

Firenze – La bioinformatica, la sostenibilità e l’accessibilità sono i temi dei progetti vincenti di start-up della diciannovesima edizione di “Impresa Campus Unifi”, il percorso di formazione dell’Università di Firenze per la cultura d’impresa giovanile realizzato dal Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore Universitario.

Otto team universitari dell’Ateneo (composti da laureandi, laureati, assegnisti, dottorandi e giovani ricercatori) si sono sfidati in Aula Magna, raccontando il progetto che hanno sviluppato durante il programma di formazione, realizzato in collaborazione con Fondazione per la ricerca e l’innovazione, col sostegno di Fondazione CR Firenze e il supporto di Federmanager Toscana.

Sul gradino più alto del podio è salita la squadra di COSMO, un progetto di bioinformatica che aiuta la ricerca oncologica elaborando con algoritmi e Intelligenza Artificiale dati molecolari, dati clinici e immagini diagnostiche a supporto di università, ospedali e imprese.

Al secondo posto la start-up HYGRO-BRICK, che propone l’installazione di mattoni rinfrescanti in edifici esistenti, nuove costruzioni e spazi urbani: i materiali permettono di deumidificare di notte l’ambiente e rilasciare di giorno l’umidità assorbita per raffrescare gli spazi.

Terzo classificato il team di ACCESS+ che sviluppa una App di mappe e percorsi di navigazione utilizzabili in spazi complessi come aeroporti, campus, musei e ospedali, a beneficio di persone con difficoltà di orientamento, con o senza disabilità. Ai tre gruppi premiati una consulenza commerciale o legale offerta da Federmanager Toscana.

Ad aprire la mattinata, con i loro saluti, sono stati Marco Pierini, prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale dell’Ateneo fiorentino; l’assessore del Comune di Firenze a sviluppo economico e turismo; Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze; Mario Pini, membro del consiglio direttivo di Federmanager Toscana.

Impresa Campus è finalizzato a diffondere competenze trasversali e cultura imprenditoriale tra laureandi, neolaureati, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e borsisti di Unifi. Suddivisi in gruppi, per quattro mesi i partecipanti hanno effettuato un training collettivo con attività formative teoriche affiancate da esercitazioni pratiche su team building, idea generation, propensione imprenditoriale, business model, validazione del mercato e comunicazione efficace. A ogni gruppo sono stati affiancati un mentor e un manager per lavorare sullo sviluppo e la validazione dell’idea di business.

La prima call del 2025 ha raccolto 30 candidature (14 singoli senza idea, 7 singoli con idea, 9 gruppi con idea), con un totale di 44 partecipanti. Alla seconda fase sono stati ammessi 12 progetti con 33 partecipanti. I team arrivati alla finale sono 8.

Dal 2013, anno di avvio di Impresa Campus, sono 787 le candidature raccolte, 451 i progetti ammessi e 1293 i partecipanti, provenienti da tutte le aree di studio e ricerca dell’Università di Firenze.

Nelle foto allegate:

-il gruppo dei partecipanti all’evento nell’Aula Magna del Rettorato