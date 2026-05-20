Il Patto di stabilità davanti alla crisi industriale italiana ed europea

Dalla riforma del 2024 alle tensioni energetiche e industriali del 2026, il nodo resta lo stesso: come conciliare disciplina di bilancio, investimenti strategici e crescita, soprattutto per un paese manifatturiero come l’Italia. A oltre venticinque anni dalla sua nascita, il Patto di stabilità e crescita continua a rappresentare uno dei principali terreni di scontro politico ed economico dell’Unione europea. Nato per garantire finanze pubbliche sane all’interno dell’unione monetaria, il Patto ha finito negli anni per incarnare soprattutto il lato della stabilità, molto meno quello della crescita. La riforma della governance economica europea entrata in vigore il 30 aprile 2024 ha corretto il vecchio schema ma non ha sciolto il nodo politico di fondo: l’Europa può affrontare una fase segnata da tensioni geopolitiche, costi energetici, competizione industriale globale e necessità di investimento continuando a leggere la finanza pubblica con categorie pensate per un’altra stagione storica?

Il Patto del 1997 si fondava su due parametri semplici e noti: deficit pubblico non oltre il 3% del PIL e debito al di sotto del 60%. Era un impianto coerente con l’idea di impedire comportamenti opportunistici tra paesi membri, ma nel tempo ha mostrato tutti i suoi limiti. Le grandi crisi degli ultimi quindici anni, da quella finanziaria del 2008 alla pandemia, fino alle guerre e alle tensioni energetiche più recenti, hanno dimostrato che una costruzione monetaria senza una vera capacità fiscale comune rischia di scaricare interamente sui singoli Stati il costo dell’aggiustamento, comprimendo investimenti, welfare e potenziale di crescita. Dopo la sospensione attivata nel 2020, l’Unione europea ha scelto di non tornare semplicemente al vecchio schema: la riforma del 2024 mantiene i parametri di riferimento ma cambia il metodo, affidandosi a percorsi pluriennali di aggiustamento costruiti intorno alla spesa netta primaria e a piani strutturali nazionali di medio termine che devono combinare riforme, investimenti e riduzione graduale del debito. La novità è una maggiore differenziazione tra paesi, con un orizzonte ordinario di quattro anni prorogabile fino a sette in presenza di impegni credibili su riforme e investimenti, ma restano salvaguardie quantitative stringenti per i paesi ad alto debito e per quelli con disavanzi superiori al 3%.

Per l’Italia, che continua a convivere con un debito molto alto e con margini di bilancio ridotti, il tema decisivo è evitare che la necessaria disciplina dei conti si traduca in una nuova stagione di compressione degli investimenti pubblici e della capacità di risposta dell’economia. Alcuni dati recenti mostrano che il problema non è teorico ma già pienamente concreto. Se nell’area euro il PIL del primo trimestre 2026 è cresciuto appena dello 0,1% su base congiunturale e la produzione industriale di marzo resta inferiore del 2,1% rispetto a un anno prima, il caso italiano merita un’attenzione ancora maggiore. A marzo 2026 la produzione industriale italiana è salita dello 0,7% sul mese e dell’1,5% sull’anno, ma la media del primo trimestre resta leggermente negativa rispetto ai tre mesi precedenti: un dato che descrive non una ripartenza solida, bensì un sistema produttivo fermo, intermittente, incapace di ritrovare continuità. Per un paese la cui tenuta economica dipende ancora in larga parte dalla manifattura e dall’export, questa instabilità significa minore capacità di investimento, minore produttività, salari più deboli e maggiore esposizione a ogni shock esterno.

In questo quadro si collocano le affermazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti del 4 maggio 2026 all’Eurogruppo. Il ministro ha chiesto che la flessibilità già prevista a livello europeo per alcune spese legate alla difesa possa essere estesa anche ai costi straordinari connessi alla crisi energetica, sostenendo che la sicurezza energetica debba essere ormai considerata una priorità strategica al pari della sicurezza militare. Bruxelles, almeno per ora, ha risposto con prudenza, ribadendo che eventuali interventi dovrebbero restare temporanei, mirati e fiscalmente contenuti. Ma il punto politico resta aperto: se la sicurezza europea comprende oggi difesa, energia, catene di approvvigionamento, tecnologia e autonomia industriale, è difficile immaginare che le regole fiscali possano restare impermeabili a questa trasformazione.

A questo punto, anche la riflessione dei Quaderni del Circolo Rosselli, da sempre orientata a promuovere un dibattito pubblico aperto e inclusivo, si è inserita con forza nel confronto, senza sostituirlo ma rafforzandolo nei suoi effetti concreti sulla capacità di crescere, sostenere i redditi e alimentare la spesa. È proprio qui che la reindustrializzazione emerge come il banco di prova decisivo.

Dentro questa strategia, formazione e capitale umano non sono un capitolo accessorio ma una infrastruttura essenziale della politica industriale. Orientamento, ITS, IFTS, lauree professionalizzanti, laboratori, hub tecnologici e percorsi costruiti in sinergia con il tessuto produttivo devono diventare gli strumenti per colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro qualificato, trattenere talenti e ricostruire una cultura della manifattura avanzata. La Toscana dispone già di un ecosistema favorevole, fatto di istituzioni attive, università, parti sociali e competenze diffuse; ciò che serve è una visione più integrata, capace di attrarre investimenti, idee e capitale umano, anche favorendo il rientro di competenze dall’estero e rafforzando il legame tra innovazione, produzione e territorio.

La questione, in definitiva, non è soltanto se il nuovo Patto sia più flessibile del precedente, ma se l’Europa e gli Stati membri vogliano davvero distinguere tra spesa improduttiva e investimenti strategici, tra rigidità contabile e costruzione di capacità produttiva. Senza questo salto, il rischio è chiedere disciplina a economie già esposte, indebolendo proprio le condizioni della crescita che rendono sostenibili i conti pubblici. In una fase di forte crisi c’è chi ritiene che questa soluzione sarebbe comunque meglio di nulla, ma il rischio ulteriore resta quello di una soluzione di ripiego non favorevole a un più strutturale rilancio degli investimenti.”

Per l’Italia (e in modo emblematico per la Toscana), la risposta passa da una politica industriale che rimetta al centro filiere, energia, innovazione, formazione e cooperazione pubblico-privata. In questo senso, la crescita non è un correttivo eventuale della stabilità: ne è la precondizione. E la reindustrializzazione, oggi, è la forma concreta che questa crescita deve assumere.

Tirando le fila, se la risposta della Ue al pressing del governo italiano, anche alla luce della lettera della Presidente Meloni e dell’intervento del Ministro Giorgetti, dovesse limitarsi a un semplice ricorso al PNRR, come ventilato da Von der Leyen, il rischio concreto sarebbe quello di sottrarre risorse già destinate a cantieri essenziali con il pericolo di bloccarli.