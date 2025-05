Leone XIV, Papa americano dell’unità e della pace

Habemus Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV. Un americano, per la prima volta. Non è la prima volta, invece, di un’elezione contro i pronostici, che davano per favorito l’italiano Pietro Parolin. Quando Dominique Mamberti, cardinale protodiacono, ha pronunciato l’Habemus papam, la piazza è sembrata intiepidirsi, stupita perché presa alla sprovvista, si aspettavano tutti il ritorno di un papa italiano dopo 47 anni. Ma, poco dopo, già si inneggiava a ‘Leone, Leone’ e quando è comparso lui, sorridente e commosso , la piazza si è sciolta in cori esultanti. Sono arrivati in 150mila ad acclamare il 267esimo Pontefice della Chiesa romana.

Prevost è un Papa giovane, nato a Chicago 69 anni fa, un agostiniano, come ha voluto sottolineare nel suo primo discorso: “Sono un figlio di Sant’Agostino”. Matematico e filosofo, grande esperto di diritto canonico, parla cinque lingue, tanta vita passata come missionario, è un pastore e un uomo di curia. Viene dall’America, ma non ha niente a che spartire con l’America di Donald Trump, del presidente che si traveste da Papa, facendo l’AntiPapa e che ora dovrà vedersela con un Papa vero, un nuovo e ingombrante leader americano, sicuramente più forte di lui sul piano dell’autorità morale.

Papa Leone XIV ha origini italiane, francesi e spagnole. E’ stato un missionario, divenuto vescovo in Perù, dove ha vissuto per venti anni e, fra le sue prime parole proprio il “saluto speciale al Perù, dove un popolo fiero ha accompagnato il suo vescovo”. Un Papa che viene dal Nord ma guarda al Sud, abituato dunque a scavalcare i confini nazionali, come amava Francesco, con cui condivideva anche l’impegno verso i poveri e i migranti, con l’esortazione costante a costruire ponti.

“Fratelli e sorelle carissime, questo è il mio primo saluto. Un saluto di pace, che entri nel vostro cuore, raggiunga le vostre famiglie”. Sono le prime parole di Prevost. Parole dal tono affettuoso come lo erano state le prime di Bergoglio. Papa Leone XIV ha insistito a lungo sulla pace, “una pace disarmante e disarmata”, ha detto, collocandosi da subito nel solco di Francesco. “Un saluto di pace entri nel cuore, raggiunga le famiglie e tutte le persone, tutti i popoli. Questa è la pace perseverante e proviene da Dio che ci ama tutti”. Poi il ricordo di Bergoglio: “Conserviamo nelle orecchie la voce debole ma sempre coraggiosa di papa Francesco che benediva Roma e dava la benedizione al mondo intero la mattina di Pasqua”. E ancora, con lo stesso tono confidenziale del suo predecessore: “Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà”.

Prevost ha anche la cultura sinodale di Papa Francesco, che nel 2023 gli aveva affidato uno degli incarichi più influenti in Vaticano, quello di prefetto del dicastero dei vescovi, l’ufficio che seleziona e gestisce i vescovi a livello globale, quel Sinodo che Bergoglio intendeva come un ‘camminare insieme’ coinvolgendo anche i laici.

Leone XIV è un agostiniano che richiamerà al valore della dottrina. Un centrista è stato definito, dal profilo più defilato di Bergoglio, ma in continuità, per la sua esperienza ‘sul campo’ e per l’attenzione agli ultimi, ai poveri, come sembra anche la scelta del nome: Leone rimanda a Leone XIII, quello della Rerum Novarum del 1891, la prima enciclica sociale della Chiesa cattolica sulla dignità del lavoro. Altri richiami espliciti a Francesco nel discorso di Prevost: “Dobbiamo essere una Chiesa missionaria che costruisce ponti ed è pronta a ricevere tutti coloro che hanno bisogno, come questa piazza con le braccia aperte”.

Prevost è comparso al mondo vestito dell’abito corale con la mozzetta rossa simbolo del sacrificio di Cristo, la stola e le scarpe rosse simbolo del martirio di San Pietro, un messaggio ‘tranquillizzante’ anche in queste prime scelte formali. Francesco si era presentato in bianco rinunciando a tutti gli orpelli papali e fu il primo strappo del suo Pontificato.

Il vaticanista Marco Politi ha commentato questa elezione come “grande mossa ecclesiale e di geopolitica, come una scelta che manda un segnale di pacificazione e forte religiosità. Francesco è stato un innovatore per strappi, Prevost ha una maggiore capacità diplomatica”. Leone XIV non sarà un Papa impulsivo, non è uomo da improvvisazioni o trovate mediatiche come ci aveva abituato Francesco e, anche se non ha il suo carisma, avrà la sua tenacia nel perseguire gli obiettivi che si pone.

L’aspetto geopolitico invece chiama in causa il presidente americano Donald Trump, che non vede certo bene questa elezione al soglio pontificio. Ma ha fatto buon viso a cattivo gioco ed è stato il primo a commentare con parole entusiastiche: “Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. È un grande onore sapere che è il primo Papa americano. Che emozione, e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo!”. Sicuramente lo sarà, ma non si sa in quale direzione.

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire a Leone XIV “fervidi auguri per lungo e fecondo pontificato. Che la sua missione porti dialogo, giustizia e pace”. La premier Giorgia Meloni gli ha scritto addirittura una lettera: “Il mondo ha disperato bisogno di pace, che Lei, dalla Loggia della Benedizioni, ha invocato più volte, richiamando l’incessante e instancabile azione portata avanti dal compianto Papa Francesco”. Ha poi concluso la lettera firmandola “con affetto filiale”.

Messaggi a Papa Prevost sono arrivati da tutto il mondo politico: “Esprimo una grande gioia per il nuovo Papa”, ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani , perché “l’elezione del nuovo Pontefice è un momento significativo per tutti, credenti e non credenti. Questa elezione arriva in un contesto geopolitico molto difficile. Sono certo che Papa Leone XIV, primo Papa statunitense della storia, saprà dare il proprio alto contributo alla causa della pace e dell’amicizia tra i popoli”.

Avrà grandi sfide da affrontare Papa Leone XIV, soprattutto il governo della Chiesa, da ricentrare su Roma completando la riforma che papa Francesco lasciò incompiuta per costruire la sua Chiesa evangelica “in uscita”, la sua Chiesa ‘ospedale da campo’ vicino agli ultimi.

Ma l’augurio più significativo a Leone XIV lo ha fatto il cardinale decano Giovanni Battista Re prima ancora dell’Habemus Papam, nella messa ‘In eligendo Pontifice’: “Preghiamo perché Dio conceda alla Chiesa il Papa che meglio sappia risvegliare le coscienze di tutti e le energie morali e spirituali nella società odierna, caratterizzata da grande progresso tecnologico, ma che tende a dimenticare Dio”.

Restano le giornate sorprendenti che hanno preceduto l’elezione del nuovo Papa, seguite dal mondo intero in diretta, tutto esibito, passo passo nei media, nei social, come un grande evento mediatico. Tutto esibito e al contempo tutto segreto, frenesie di pronostici – poi risultati fallaci, come si è visto – e dall’altra parte i riti, gesti e simboli antichi, sacre lentezze e silenzi, la potenza della processione dei cardinali con i canti della liturgia, la segregazione nel Conclave e il black out di informazioni. Tutto questo nel grande teatro mondiale di Roma, con una potenza evocativa talmente forte che 50mila persone in attesa della prima fumata sono state incollate in piazza San Pietro per due ore a faccia in su guardando un camino sorvegliato da un gabbiano.

Ogni elezione di Papa è potente, il fascino di una storia antica calata nella modernità crea effetti stranianti, ma questa volta sembrava ci fosse più voglia di Papa e il perché lo ha spiegato bene lo scrittore Nicola Lagioia su ‘La Stampa’: “Il conclave in cui fu eletto papa Francesco aveva come compito la salvezza della Chiesa”. A questo Papa “chiediamo addirittura di salvare il mondo, un mondo secolare in fiamme, fuori controllo, ristretto nei nazionalismi, gonfio di odio e di violenza”. E conclude, da laico pessimista: “Disastrato un mondo che ha bisogno di un Papa per tirarsi fuori dal baratro! Ma è la paradossale, persino grottesca situazione in cui ci troviamo”.