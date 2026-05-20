Il tempo in cui la Germania era “Un sogno italiano”

di Raffaella Nardi

Storie di emigrazione positiva, parabole di vita di uomini gettati senza nessuna preparazione in un contesto avulso dall’unica realtà rurale. Le racconta il film “Un sogno italiano” di Fausto Caviglia, girato in occasione del 70° anno dalla firma dell’accordo italo-tedesco del 1955.

Il docufilm di Caviglia classe 1971 formatosi alla scuola di cinema di Milano e attualmente residente a Berlino è stato presentato presso Deutsches Institut Florenz . E‘ stato prodotto da Orisa e distribuito da Piano b distribuzioni. Le immagini ripercorrono le tappe dei primi “Gastarbeiter” (lavoratori ospiti) arruolati dalla Germania per lavorare nelle miniere, nell’industria siderurgica ed automobilistica tedesca.

Le storie da lui selezionate di lavoratori giunti in Germania nei primissimi anni dello storico accordo sono sì storie di duro lavoro e sofferenza ma anche di riscatto sociale e di lenta e faticosa integrazione. Caviglia afferma di aver frequentato a lungo l’ambiente dei Gastarbeiter originari rimasti in Germania. I veterani si avviano ormai verso i novanta anni e con il raggiungimento del pensionamento, una buona percentuale di essi, dopo una vita spesa a sognare l’Italia, per mille ragioni familiari e organizzative hanno optato per rimanere nel Paese che li vide arrivare nei loro vent’anni su treni stipati di un’umanità armata di valige di cartone mossa dal sogno di un riscatto. Con queste parole Caviglia ha spiegato la fascinazione per un mondo che agli occhi contemporanei appare totalmente remoto seppur siano passati solo 70 anni:

“Mi sono imbattuto in storie rocambolesche, in racconti di uomini provenienti da realtà rurali del sud Italia, senza mezzi culturali e conoscenze che potessero sostenerli in un cambio di vita così drastico. Questi uomini, al tempo poco più che adolescenti, sentivano fortemente dentro di sé il dovere morale di prestare aiuto alla famiglia. In una Italia impoverita dalla guerra il sacrificio degli emigranti è servito all’invio delle rimesse che sono state fondamentali per far risollevare interi territori dalla povertà più estrema. L’opportunità offerta dalla Germania rappresentò un momento di speranza, fu il sogno di migliorare la vita dei propri cari e di emanciparsi da una condizione di svantaggio atavico”.

Il documentario di Caviglia racconta storie di emigrazione positiva, parabole di vita di uomini gettati senza nessuna preparazione in un contesto avulso dall’unica realtà rurale che essi conoscevano, uomini che si sono trovati a sfidare il loro stesso smarrimento, la diffidenza, il pregiudizio e la ghettizzazione dei tedeschi. Con la sola forza di volontà e sostenuti dallo spirito di coesione della comunità italiana in Germania questi lavoratori sono riusciti ad integrarsi nei decenni arrivando a creare un valore aggiunto anche per il Paese ospitante. La barriera linguistica è stato lo scoglio di maggior separazione nella società. La autorità del tempo aveva predisposto i contratti e gli alloggi per accogliere “forza lavoro” senza capire che il Paese avrebbe accolto persone e non solo braccia per l’industria tedesca. L’aspetto dell’inclusione non era mai stato minimamente considerato perché nelle intenzioni dell’accordo i lavoratori dovevano rimanere come ospiti chiamati in un momento di carenza di personale interno ma destinati al rimpatrio una volta terminata la loro funzione. Però la storia ci dice che non fu così o per lo meno non fu così per una grande fetta di Gastarbeiter.

Dal “non si affitta agli italiani” ai piani dirigenziali delle grandi aziende tedesche

Non tutti tornarono in Italia, alcuni rimasero e furono create le prime famiglie ibride composte da emigrati italiani e donne tedesche. I figli di queste unioni si sono dovuti confrontare con l’appartenenza a due mondi e con il dilemma della propria identità. Oggi la seconda generazione di italiani in Germania ha raggiunto i centri di potere, partecipa ai processi decisionali e contribuisce allo sviluppo della città. Il pregiudizio dei tedeschi nei confronti degli italiani è scomparso

Nel documentario Un sogno italiano Caviglia intervista Daniela Cavallo, figlia di un Gastarbeiter calabrese che adesso è la manager alla guida del consiglio di fabbrica della Volkswagen e Immacolata Glosemayer figlia di genitori arrivati in Germania come Gastarbeiter diventata una politica della SPD che si occupa di politiche giovanili. Entrambe rappresentano l’apice del successo degli italiani in Germania. Un successo a cui hanno contribuito tanti immigrati anonimi con la loro sofferenza, la loro caparbietà e la voglia di realizzare un sogno.

Una Germania italianizzata

Le influenze nate dal contatto fra i popoli arricchiscono la società di un Paese. Con l’arrivo degli italiani le tavole dei tedeschi si sono arricchite della nostra gastronomia. L’impronta italiana in Germania la si vede nell’uso ormai molto diffuso dell’olio di oliva, mangiare pizza e pasta, bere cappuccini e caffè espresso a tutte le ore e in tutte le occasioni sono delle consuetudini ormai acquisite e non dei curiosi esotismi. Anche la moda, il design, la musica italiana sono entrate nella quotidianità tedesca. Fausto Caviglia afferma infatti di non aver voluto solo raccontare una storia rivolta al passato ma di aprire una riflessione su ciò che può significare l’incontro fra popoli e l’accoglienza dello straniero ai giorni nostri.