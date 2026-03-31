Il Giardino dell’Iris torna a incantare Firenze

Firenze – La bella stagione è alle porte e Firenze si prepara a rivelare la sua anima più luminosa e suggestiva: le giornate si allungano, la luce accende le facciate dei palazzi storici e i giardini cittadini si trasformano in scenari ricchi di colori e profumi. Le colline che circondano il centro si risvegliano lentamente, offrendo panorami punteggiati di fioriture spontanee e angoli di quiete che invitano a rallentare il passo. È in questo periodo che la città diventa ancora più affascinante, regalando un equilibrio perfetto tra arte, natura e bellezza diffusa, capace di conquistare i visitatori da tutto il mondo. In questo contesto si inserisce una delle esperienze più caratteristiche della primavera fiorentina: la visita al Giardino dell’Iris, situato in una posizione privilegiata a ridosso di Piazzale Michelangelo.

Questo angolo di paradiso aprirà al pubblico il 25 aprile 2026 e rimarrà visitabile per tutto il mese di maggio, momento di massima fioritura. Esteso su una superficie di circa due ettari e mezzo, il giardino rappresenta un luogo unico nel suo genere, interamente dedicato al fiore simbolo della città, con una struttura terrazzata che segue armoniosamente l’andamento naturale della collina. Fondato nel 1954 in occasione del concorso internazionale dedicato all’iris, il giardino custodisce oggi una collezione straordinaria di varietà provenienti da tutto il mondo, con esemplari rari selezionati nel corso dei decenni. Vialetti, selciati in pietra serena, piazzette e scalinate suddividono l’intera area, creando un percorso articolato e suggestivo che accompagna il visitatore lungo il pendio. Tra i sentieri si possono osservare iris barbate, riconoscibili per i loro petali vellutati e le sfumature intense che spaziano dal viola profondo al giallo dorato, fino al bianco più puro e alle tonalità più delicate del rosa e dell’azzurro.

Accanto a queste, trovano spazio iris acquatiche e palustri, che crescono nei piccoli specchi d’acqua e lungo i corsi interni al giardino, contribuendo a creare giochi di riflessi e scorci particolarmente suggestivi. Non mancano specie botaniche antiche, varietà storiche legate alla tradizione europea e ibridi moderni frutto di studi e selezioni internazionali: alcune colpiscono per le dimensioni dei fiori, altre per le sorprendenti combinazioni cromatiche, con petali striati, bordati o cangianti. In alcune aree sono presenti anche zone dedicate alla sperimentazione e alla conservazione, che testimoniano l’importanza scientifica oltre che estetica di questo spazio. Passeggiando tra le terrazze panoramiche e i vialetti ombreggiati da alberi e siepi, il visitatore può immergersi in un vero e proprio percorso sensoriale, accompagnato da profumi delicati e da una palette di colori in continua trasformazione, che varia di giorno in giorno seguendo il ritmo naturale della fioritura. La disposizione delle piante, studiata per valorizzare prospettive e scorci, invita a una visita lenta e contemplativa, fatta di soste e dettagli da osservare.

Il valore del giardino non è soltanto botanico, ma anche profondamente simbolico: l’iris, spesso identificato con il giglio fiorentino, è da secoli legato alla storia e all’identità civica della città. La sua presenza sulle colline circostanti e la sua forma elegante hanno contribuito alla nascita dell’emblema araldico di Firenze, rendendolo un segno distintivo riconosciuto in tutto il mondo. Questo legame tra natura e cultura si riflette ancora oggi nel giardino, che rappresenta un punto d’incontro tra tradizione, ricerca e valorizzazione del territorio. A rendere l’esperienza ancora più suggestiva è la posizione stessa del giardino: da qui lo sguardo si apre su scorci unici della città, con viste che abbracciano i tetti, le torri e il profilo inconfondibile del centro storico. È un luogo dove il tempo sembra sospeso, lontano dalla frenesia, ideale per una pausa contemplativa immersi nella bellezza e nel silenzio della natura. Per chi desidera vivere appieno questa atmosfera, il soggiorno presso l’FH55 Hotel Calzaiuoli rappresenta una scelta perfetta. Situato nel cuore della città, consente di raggiungere facilmente i principali punti di interesse e di rientrare, dopo una giornata tra arte e natura, in un ambiente raffinato e accogliente. Un modo ideale per prolungare il piacere di una primavera fiorentina all’insegna dell’eleganza, della scoperta e del benessere.